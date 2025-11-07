Еврокомиссия планирует создать Центр демократической устойчивости для борьбы с дезинформацией РФ, - The Guardian

Еврокомиссия планирует создать Европейский центр демократической устойчивости - структуру для борьбы с манипуляциями информацией и дезинформацией со стороны России и других авторитарных государств.

Центр должен объединить опыт стран-членов ЕС и государств, стремящихся вступить в Евросоюз, для координации действий против иностранного вмешательства.

"Помимо жестокой захватнической войны против Украины, Россия также усиливает гибридные атаки, ведя борьбу за влияние на Европу. Используемые тактики глубоко проникают в структуру наших обществ, что может иметь долгосрочные последствия", - говорится в документе Еврокомиссии.

Чем будет заниматься центр?

Центр будет выполнять функции обмена информацией между институтами ЕС и государствами-членами, а также заниматься ранним предупреждением и повышением осведомленности общественности об иностранных манипуляциях.

Участие в Центре будет добровольным для стран ЕС и кандидатов на членство. Еврокомиссия также рассматривает возможность присоединения союзников, в частности Великобритании.

