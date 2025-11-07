РУС
Новости Российская дезинформация против Украины
Еврокомиссия планирует создать Центр демократической устойчивости для борьбы с дезинформацией РФ, - The Guardian

дезинформация,россия,фейк

Еврокомиссия планирует создать Европейский центр демократической устойчивости - структуру для борьбы с манипуляциями информацией и дезинформацией со стороны России и других авторитарных государств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Центр должен объединить опыт стран-членов ЕС и государств, стремящихся вступить в Евросоюз, для координации действий против иностранного вмешательства.

"Помимо жестокой захватнической войны против Украины, Россия также усиливает гибридные атаки, ведя борьбу за влияние на Европу. Используемые тактики глубоко проникают в структуру наших обществ, что может иметь долгосрочные последствия", - говорится в документе Еврокомиссии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия запретила выдавать россиянам многократные визы

Чем будет заниматься центр?

Центр будет выполнять функции обмена информацией между институтами ЕС и государствами-членами, а также заниматься ранним предупреждением и повышением осведомленности общественности об иностранных манипуляциях.

Участие в Центре будет добровольным для стран ЕС и кандидатов на членство. Еврокомиссия также рассматривает возможность присоединения союзников, в частности Великобритании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС активизирует переговоры с Бельгией о "репарационном займе" для Украины, - Politico

Автор: 

Еврокомиссия (1572) россия (97974)
Сортировать:
Як проти танка кращий засіб - це ПТРК та інший танк, так і проти маніпуляції кращий засіб - контратака маніпуляцій.
Оце все "ми поясним - вони прозріють" не працює від слова зовсім.
07.11.2025 17:33 Ответить
Дивно, а у зеленського із зел3пнями в Урядовому кварталі з 2019 року, все «ПОТУЖНО і НЕЗЛАМНО», але виключно за гроші Українців!!
Бо своїх рахунків в Україні, у них ОСОБИСТО, немає!! Українці пам'ятають, як про такі суми кешем у своїй квартирі, пояснював гройсман!! У них це генетично, ніяких ОСОБИСТИХ рахунків, щоб не конфіскували!! Злидні ж вони, а гроші, це жінок і у дітей???!!!
07.11.2025 17:34 Ответить
Європа повина усвідомити , - що росія не частково а повністю дезинформація в кожному слові хтоб що не говорив з молоком матері впитане на генетичному рівні. Тільки резервація з конціксацією печатноі машинки і передавача з мікрофоном. А гуляти в демократією цене тоф сценарій.
07.11.2025 17:54 Ответить
"злые люди не разумеют справедливости"
Читайте Библию, гэры и сэры
07.11.2025 18:20 Ответить
Давно пора, а еще аишны ботофермы банить начать, начиная от тт заканчивая телегой. Иначе скоро популистические кдбшные клоуны путьки будут во всех балтийский странах у власти
07.11.2025 18:26 Ответить
 
 