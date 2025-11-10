Атаки России на энергетику Украины ставят под угрозу ядерную безопасность, - Еврокомиссия

Недавние массированные атаки России против гражданской инфраструктуры в Украине, в частности критически важных энергетических объектов, создают угрозу ядерной безопасности.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер

"Путин продолжает терроризировать украинцев. Мы видим, что своими ударами он целенаправленно атакует критически важную энергетическую инфраструктуру, в частности подстанции, которые поставляют электроэнергию на атомные электростанции. Эта массированная атака привела к перебоям с электро-, водо- и теплоснабжением и поставила под угрозу также ядерную безопасность", - заявила Гиппер.

Санкции против РФ

Она добавила, что ЕС продолжает работать над санкциями против России, поддержкой Украины в энергетической сфере и военной помощью. Кроме того, Союз сотрудничает с партнерами для мобилизации дополнительной поддержки, чтобы помочь Украине оставаться стабильным получателем помощи в энергетическом секторе.

