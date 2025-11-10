Україна скликає засідання ради МАГАТЕ через російські атаки на енергетику, – Міненерго

Україна звернулася до МАГАТЕ з вимогою терміново скликати Раду керуючих агентства через удари Росії по підстанціях, які забезпечують живлення Хмельницької та Рівненської АЕС.

Про це заступник міністра енергетики Микола Колісник розповів в ефірі телемарафону, передає пресслужба міністерства.

"Це не перший прицільний удар по ключових високовольтних лініях. Їх пошкодження змушує атомну генерацію тимчасово зменшувати виробництво, щоб уникнути ризиків аварійних ситуацій та каскадних відключень у системі", – пояснив заступник міністра.

Він додав, що Міненерго перебуває у постійному контакті з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі з цього питання.

Водночас Колісник констатував, що ситуація в енергосистемі України після останньої масованої атаки Росії залишається складною.

"Ця атака стала однією з технологічно найскладніших. Росія використовує розвідувальні дані для нанесення ударів саме по ключових елементах технологічної схеми енергосистеми", – наголосив заступник міністра.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

За його словами, наразі у більшості регіонів вимушено застосовуються погодинні відключення для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. На сьогодні одночасно діють до чотирьох черг погодинних відключень.

Колісник уточнив, що найскладніша ситуація зберігається на Полтавщині та Харківщині. Заходи обмеження також діють у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській та Київській областях і у місті Києві.

Масована атака на енергетику в ніч на 8 листопада. Що відомо?

Як повідомлялося, в ніч на 8 листопада Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Зокрема, російські війська завдали наймасованішого удару по всіх теплових електростанціях (ТЕС) державної компанії "Центренерго" від початку війни, вони повністю зупинили роботу.

Загалом Росія випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, ціллю стали об'єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок ударів у низці регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомляли в "Укренерго". Крім того, є знеструмлення у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Особливо складна ситуація – у Харківській, Сумській та Полтавській областях, зазначала міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, також зафіксовані влучання по об’єктах газової інфраструктури, про що також повідомили у "Нафтогазі".