Часть Одесской области обесточена из-за ночного обстрела, - ДТЭК

Энергетики вернули свет для 1600 семей после ночного обстрела Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"Нам удалось перезапустить объекты критической инфраструктуры и часть домов через резервные схемы и вернуть свет для 1600 семей", - говорится в сообщении.

Есть ли еще отключения электроэнергии?

По данным ДТЭК, около 14 500 абонентов остаются без электричества.

"После разрешения от военных и спасателей сможем осмотреть оборудование и оценить масштабы повреждений", - добавили в компании.

Что предшествовало?

Утром Цензор.НЕТ сообщал, что враг массированно атаковал дронами Одесскую область: ранен человек, повреждены депо "Укрзализныци" и энергообъекты.