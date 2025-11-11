РУС
Часть Одесской области обесточена из-за ночного обстрела, - ДТЭК

Графики почасовых отключений света могут вернуться

Энергетики вернули свет для 1600 семей после ночного обстрела Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"Нам удалось перезапустить объекты критической инфраструктуры и часть домов через резервные схемы и вернуть свет для 1600 семей", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украина созывает заседание совета МАГАТЭ из-за российских атак на энергетику, – Минэнерго

Есть ли еще отключения электроэнергии?

По данным ДТЭК, около 14 500 абонентов остаются без электричества.

"После разрешения от военных и спасателей сможем осмотреть оборудование и оценить масштабы повреждений", - добавили в компании.

Читайте также: Атаки России на энергетику Украины ставят под угрозу ядерную безопасность, – Еврокомиссия

Что предшествовало?

Утром Цензор.НЕТ сообщал, что враг массированно атаковал дронами Одесскую область: ранен человек, повреждены депо "Укрзализныци" и энергообъекты.

Одесская область (3946) Тарифы на электроэнергию (2291) ДТЭК (556)
Так одесити, як і всі українці довірилися хуцпі Боневтіка Позорнол-Брехливопму, відділи йому всі посади, всі гроші, як бюджет так і допомогу Заходу в надії на його обіцянки, що він тут зробить рай. А він і його шобла всі гроші покрали. Нарід бабачи, що Боневтік дурить, страждають, вмирають, але вперто продовжують вірити в побрехеньки і насмішки Боневтіка. Ладно вже самі такі дурні, то навіщо таке пекло робити своїм дітям та внукам?
11.11.2025 09:46 Ответить
11.11.2025 11:11 Ответить
В Ви для чого створили пекло своїм дітям онукам обираючи Кравчука з Кучмом?
11.11.2025 09:56 Ответить
Якщо це питання до мене, то я ніколи не голосував за Кравчука і Кучму. Але тоді, навіть при їх поганих якостях в нас не було війни і вони не крали і не мародерили на крові українців, як це робить сьогодні хуцпа.
11.11.2025 10:04 Ответить
Все пізнається в порівнянні. Ви впевнені, що тоді було пекло?
11.11.2025 10:22 Ответить
 
 