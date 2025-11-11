Часть Одесской области обесточена из-за ночного обстрела, - ДТЭК
Энергетики вернули свет для 1600 семей после ночного обстрела Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
"Нам удалось перезапустить объекты критической инфраструктуры и часть домов через резервные схемы и вернуть свет для 1600 семей", - говорится в сообщении.
Есть ли еще отключения электроэнергии?
По данным ДТЭК, около 14 500 абонентов остаются без электричества.
"После разрешения от военных и спасателей сможем осмотреть оборудование и оценить масштабы повреждений", - добавили в компании.
Что предшествовало?
Утром Цензор.НЕТ сообщал, что враг массированно атаковал дронами Одесскую область: ранен человек, повреждены депо "Укрзализныци" и энергообъекты.
