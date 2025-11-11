Из-за массированных атак на энергосистему остановлена работа пункта пропуска "Дяковцы" на границе с Румынией, - ГПСУ

В пункте пропуска "Дяковцы" на украинско-румынской границе временно приостановлено оформление транспортных средств и пешеходов из-за отсутствия электропитания.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В результате массированных вражеских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, в международном автомобильном пункте пропуска "Дяковцы" в настоящее время отсутствует промышленное электропитание", - говорится в сообщении ведомства.

Из-за этого оформление транспорта и пешеходов в обоих направлениях временно не осуществляется. Пограничники отметили, что продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

ГПСУ призвала граждан учитывать эту информацию при планировании пересечения границы с Румынией и воспользоваться пунктами пропуска "Красноильск" или "Порубное".

Что предшествовало?

Ночью 11 ноября 2025 года враг массированно атаковал юг Одесской области ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения объектов гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате ударов на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы спасателями. Также повреждены депо "Укрзализныци" и административные здания.

В уезде Тульча зафиксировали падение российского беспилотника.

