Через масовані атаки на енергосистему зупинено роботу пункту пропуску "Дяківці" на кордоні з Румунією, - ДПСУ
У пункті пропуску "Дяківці" на українсько-румунському кордоні тимчасово призупинено оформлення транспортних засобів і пішоходів через відсутність електроживлення.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України, в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Дяківці" наразі відсутнє промислове електроживлення", - йдеться у повідомленні відомства.
Через це оформлення транспорту та пішоходів в обох напрямках тимчасово не здійснюється. Прикордонники зазначили, що тривають роботи з відновлення електропостачання.
ДПСУ закликала громадян враховувати цю інформацію під час планування перетину кордону з Румунією та скористатися пунктами пропуску "Красноїльськ" або "Порубне".
Що передувало?
Уночі 11 листопада 2025 року ворог масовано атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури. Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Також пошкоджено депо "Укрзалізниці" та адміністративні будівлі.
У повіті Тульча зафіксували падіння російського безпілотника.
