УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
21966 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли України
880 7

Через масовані атаки на енергосистему зупинено роботу пункту пропуску "Дяківці" на кордоні з Румунією, - ДПСУ

пропуску,пункт,румунія

У пункті пропуску "Дяківці" на українсько-румунському кордоні тимчасово призупинено оформлення транспортних засобів і пішоходів через відсутність електроживлення.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України, в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Дяківці" наразі відсутнє промислове електроживлення", - йдеться у повідомленні відомства.

Через це оформлення транспорту та пішоходів в обох напрямках тимчасово не здійснюється. Прикордонники зазначили, що тривають роботи з відновлення електропостачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники "Сталевого кордону" завдали ударів по 8 укриттях окупантів. ВIДЕО

ДПСУ закликала громадян враховувати цю інформацію під час планування перетину кордону з Румунією та скористатися пунктами пропуску "Красноїльськ" або "Порубне".

Що передувало?

Уночі 11 листопада 2025 року ворог масовано атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури. Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Також пошкоджено депо "Укрзалізниці" та адміністративні будівлі.

У повіті Тульча зафіксували падіння російського безпілотника.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6717) Румунія (1371)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже б давно потрібно було домовитися з Румунською стороною на живлення від них під час блекауту.
показати весь коментар
11.11.2025 12:22 Відповісти
у найчеснющей таможні в світі не вистача грошей на генератор та бензин...от звідки у таможні на це гроші?...може волонтерів підключити та зібрати їм грошенят?
показати весь коментар
11.11.2025 12:45 Відповісти
Давайте скидатися.
Ще правнукам бмв та палаци трохи не встигли затаріть
показати весь коментар
11.11.2025 14:17 Відповісти
Ще вчора представник ОП запевнив що всі державні установи, підприємства та організації готові до роботи в умовах відсутності світла.
показати весь коментар
11.11.2025 12:48 Відповісти
В 2019 році до влади прийшло (обрали)
бидло яке не розуміється абсолютно ні в чому крім красти та безвідповідально базікати.
показати весь коментар
11.11.2025 12:53 Відповісти
У місті перебили світло, не було 2-3 доби води та тепла.
Насосні станції стояли.
Немає коштів на пальне
показати весь коментар
11.11.2025 14:15 Відповісти
какой зелёный пи здёжь
показати весь коментар
11.11.2025 13:15 Відповісти
 
 