МЗС Румунії про обстріли України: Бухарест не вагатиметься "підвищити ціну, яку Росія платить за такі необдумані та незаконні дії"

Румунія висилає російського дипломата з країни

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою засудила обстріли російською армією інфраструктури українських торгових портів, унаслідок яких уламки безпілотника могли впасти на румунську територію.

Про це вона повідомила у дописі в мережі X, передає Цензор.НЕТ.

Цою наголосила, що інцидент є частиною серії провокаційних дій Росії, які демонструють характер загарбницької війни і становлять загрозу для безпеки ЄС та НАТО. "Ці дії є частиною серії подібних інцидентів і є характерною рисою загарбницької війни, яку веде Росія", - написала міністерка.

Вона додала, що Бухарест не вагатиметься "підвищити ціну, яку Росія платить за такі необдумані та незаконні дії". За словами Цою, Румунія спільно з ЄС та США вже застосувала санкції, які мали значний ефект, і готує нові обмежувальні заходи, що призведуть до "істотних витрат" для агресора.

Що передувало?

Уночі 11 листопада 2025 року ворог масовано атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури. Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Також пошкоджено депо "Укрзалізниці" та адміністративні будівлі.

У повіті Тульча зафіксували падіння російського безпілотника.

Траяску Романия Маре!
Приєднуйтесь, румуни, до Української визвольної боротьби.
11.11.2025 17:12 Відповісти
хай не балакають а збивають
11.11.2025 17:13 Відповісти
Вагатиметься.
11.11.2025 17:38 Відповісти
Ото южное направление. Румыния - Болгария - Греция менее чванливое чем западное. Польша - Чехия - Германия.
Румыны прктся по своему, живут на свои и не мриют о величии. Панов нет. Болгары, те живут очень бедно, последний.... без соли. Греки те *********, тем только по кафешкам сидеть и воду лакать. Для мужиков последние две рай. Курить везде можно. А Метаксу лучше в Болгарии брать. Но там как у нас. За наличку и без чека. Кста курево не дороже чем у нас.
11.11.2025 19:15 Відповісти
 
 