МЗС Румунії про обстріли України: Бухарест не вагатиметься "підвищити ціну, яку Росія платить за такі необдумані та незаконні дії"
Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою засудила обстріли російською армією інфраструктури українських торгових портів, унаслідок яких уламки безпілотника могли впасти на румунську територію.
Про це вона повідомила у дописі в мережі X, передає Цензор.НЕТ.
Цою наголосила, що інцидент є частиною серії провокаційних дій Росії, які демонструють характер загарбницької війни і становлять загрозу для безпеки ЄС та НАТО. "Ці дії є частиною серії подібних інцидентів і є характерною рисою загарбницької війни, яку веде Росія", - написала міністерка.
Вона додала, що Бухарест не вагатиметься "підвищити ціну, яку Росія платить за такі необдумані та незаконні дії". За словами Цою, Румунія спільно з ЄС та США вже застосувала санкції, які мали значний ефект, і готує нові обмежувальні заходи, що призведуть до "істотних витрат" для агресора.
Що передувало?
Уночі 11 листопада 2025 року ворог масовано атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури. Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Також пошкоджено депо "Укрзалізниці" та адміністративні будівлі.
У повіті Тульча зафіксували падіння російського безпілотника.
Приєднуйтесь, румуни, до Української визвольної боротьби.
