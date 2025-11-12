Мирні переговори з Росією припинено через відсутність прогресу, - МЗС

Мирні переговори з Росією цього року завершилися майже без результату, тому наразі їх припинено.

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в коментарі The Times, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки цьогорічні мирні переговори завершилися з незначним прогресом, їх тепер припинено", - наголосив Кислиця.

За його словами, від літа зусилля України були спрямовані на активізацію дій міжнародних партнерів, щоб спонукати російського диктатора Володимира Путіна до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Кислиця зазначив, що відсутність прогресу не стала для нього несподіванкою, адже "в умовах диктатури неможливо вести творчі дискусії з переговорними групами, які представляють диктатора".

"У російській системі вам доводиться мати справу безпосередньо з диктатором", - додав він.

Що передувало?

16 травня була проведена перша зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі.

2 червня у Стамбулі відбулася друга зустріч делегацій України та Росії. Переговори тривали понад годину.

Увечері 23 липня у Стамбулі пройшов третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії.

Нещодавно у Росії заявили, що "готові" до продовження прямих мирних переговорів з Україною, але у "стамбульському форматі".

Напередодні МЗС Росії стверджувало, що прогресу у питанні нового раунду переговорів між Росією та Україною немає.

