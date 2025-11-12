Мирні переговори з Росією припинено через відсутність прогресу, - МЗС
Мирні переговори з Росією цього року завершилися майже без результату, тому наразі їх припинено.
Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в коментарі The Times, передає Цензор.НЕТ.
"Оскільки цьогорічні мирні переговори завершилися з незначним прогресом, їх тепер припинено", - наголосив Кислиця.
За його словами, від літа зусилля України були спрямовані на активізацію дій міжнародних партнерів, щоб спонукати російського диктатора Володимира Путіна до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Кислиця зазначив, що відсутність прогресу не стала для нього несподіванкою, адже "в умовах диктатури неможливо вести творчі дискусії з переговорними групами, які представляють диктатора".
"У російській системі вам доводиться мати справу безпосередньо з диктатором", - додав він.
Що передувало?
- 16 травня була проведена перша зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі.
- 2 червня у Стамбулі відбулася друга зустріч делегацій України та Росії. Переговори тривали понад годину.
- Увечері 23 липня у Стамбулі пройшов третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії.
- Нещодавно у Росії заявили, що "готові" до продовження прямих мирних переговорів з Україною, але у "стамбульському форматі".
- Напередодні МЗС Росії стверджувало, що прогресу у питанні нового раунду переговорів між Росією та Україною немає.
