УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
21991 відвідувач онлайн
Новини Мирні перемовини
2 651 4

Мирні переговори з Росією припинено через відсутність прогресу, - МЗС

переговори,перемовини

Мирні переговори з Росією цього року завершилися майже без результату, тому наразі їх припинено.

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в коментарі The Times, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Оскільки цьогорічні мирні переговори завершилися з незначним прогресом, їх тепер припинено", - наголосив Кислиця.

За його словами, від літа зусилля України були спрямовані на активізацію дій міжнародних партнерів, щоб спонукати російського диктатора Володимира Путіна до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Кислиця зазначив, що відсутність прогресу не стала для нього несподіванкою, адже "в умовах диктатури неможливо вести творчі дискусії з переговорними групами, які представляють диктатора".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія хоче спочатку окупувати всю Донеччину, а вже потім домовлятися про мир з Україною, - Орбан

"У російській системі вам доводиться мати справу безпосередньо з диктатором", - додав він.

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Румунії про обстріли України: Бухарест не вагатиметься "підвищити ціну, яку Росія платить за такі необдумані та незаконні дії"

Автор: 

МЗС (4327) переговори з Росією (1586)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та й переговорники в бігах вже....
показати весь коментар
12.11.2025 13:08 Відповісти
Про що переговорюаати? Москалі вимагають повної капітуляції мінус АРК та 4 області, Зелений - кордони 91. Глухий з німим. Тільки москаль пре на всіх фронтах а Зелений потопає в оточенні держзрадників-злодіїв.
показати весь коментар
12.11.2025 13:18 Відповісти
Так вимоги росії досі не змінились: або "стамбул", або воюємо далі.
Обидва варіанти передбачають ліквідацію ЗСУ.
Тільки у першому русня взагалі ніяк не витрачається.
показати весь коментар
12.11.2025 13:19 Відповісти
спонукати російського диктатора Володимира Путіна до зустрічі з президентом України Джерело: https://censor.net/ua/n3584623
- прямо так і треба писати - повністю і з великої літери ?
показати весь коментар
12.11.2025 14:33 Відповісти
 
 