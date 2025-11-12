Сибіга – міністрам G7: Причетні до корупційних схем в енергетиці будуть притягнуті до відповідальності, це позиція президента
Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з міністрами країн "Групи семи" прокоментував викриття корупції у сфері енергетики.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Причетних до корупції покарають
"Я підтвердив, що всі, хто причетний до корупційних схем, будуть притягнуті до відповідальності – це тверда позиція президента Володимира Зеленського та нашого уряду",- заявив Сибіга.
Обговорили ситуацію на фронті та тиск на РФ
Крім боротьби з корупцією, Сибіга обговорив із міністрами закордонних справ країн "Групи семи" "ситуацію на полі бою та зусилля щодо досягнення миру".
"Ми вдячні нашим європейським союзникам за їхню постійну підтримку та кроки щодо посилення тиску на Москву. Ми обговорили 20-й пакет ЄС та роботу щодо використання заморожених російських активів. Ми також зосередилися на зміцненні нашої протиповітряної оборони та енергетичної стійкості напередодні зими, зокрема через механізми PURL та SAFE", - розповів дипломат.
Також Сибіга запросив своїх колег відвідати Україну.
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Президент Зеленський анонсував санкції проти фігурантів справи НАБУ та закликав звільнити двох міністрів.
Бо ж відповідальність може визначити лише суд.
А блаЗЄнський, за допомогою ВР, лише усунути з посад, в тім числі й амебу_свириденко.
Але вони поки що всі на своїх місцях.
І я думаю, що західні дипломати це добре розуміють.
