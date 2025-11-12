2 354 48

Сибіга – міністрам G7: Причетні до корупційних схем в енергетиці будуть притягнуті до відповідальності, це позиція президента

Сибіга запевнив міжнародних партнерів, що всі особи, причетні до корупційних схем у сфері енергетики, будуть притягнуті до відповідальності.

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з міністрами країн "Групи семи" прокоментував викриття корупції у сфері енергетики. 

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Причетних до корупції покарають 

"Я підтвердив, що всі, хто причетний до корупційних схем, будуть притягнуті до відповідальності – це тверда позиція президента Володимира Зеленського та нашого уряду",- заявив Сибіга.

Обговорили ситуацію на фронті та тиск на РФ

Крім боротьби з корупцією, Сибіга обговорив із міністрами закордонних справ країн "Групи семи" "ситуацію на полі бою та зусилля щодо досягнення миру".

"Ми вдячні нашим європейським союзникам за їхню постійну підтримку та кроки щодо посилення тиску на Москву. Ми обговорили 20-й пакет ЄС та роботу щодо використання заморожених російських активів. Ми також зосередилися на зміцненні нашої протиповітряної оборони та енергетичної стійкості напередодні зими, зокрема через механізми PURL та SAFE", - розповів дипломат.

Також Сибіга запросив своїх колег відвідати Україну.

Топ коментарі
+23
Ой ******!
показати весь коментар
12.11.2025 18:37 Відповісти
+17
Я уявляю, як всім цим людям гидко і ніяково спілкуватися з зеленню.
показати весь коментар
12.11.2025 18:37 Відповісти
+14
Так за корупційним скандалом в енергетиці наростає ще більший корупційний скандал на закупівлях дронів у друзів Президента в компанії Fire Point того ж Міндича.
показати весь коментар
12.11.2025 18:47 Відповісти
как дышит..
Так за корупційним скандалом в енергетиці наростає ще більший корупційний скандал на закупівлях дронів у друзів Президента в компанії Fire Point того ж Міндича.
Просто сцить, що видкинуть від кормушки корупційної
Ой! Уже! Санкції наклав 🤣🤣 Краще б лайна - для них шкоди більше було б.
Постукай до них - може вони з тобою поспілкуються ? .........
Що вам ще нових методичок не видали?
А ви , й досі , старими користуєтесь ?
А хто у нас реально президент? Щось явно притих!
Навіть тут вся ця блаЗЄнська наволоч не знала що сказати.

Бо ж відповідальність може визначити лише суд.

А блаЗЄнський, за допомогою ВР, лише усунути з посад, в тім числі й амебу_свириденко.

Але вони поки що всі на своїх місцях.

І я думаю, що західні дипломати це добре розуміють.
Позиція цього президента - парашу виносити на довічному з конфіскацією!

Зєлю геть. Вибори
Такі заяви все рівно що зі скелі посрати на голови народу.Потвори
А позиция народа, Зе в отставку и на нары
А що, це недорозуміння у вигляді президента не знало, що його любі друзі крадуть лярдами, не ховаючись...!?
В военное время эту банду бандитов надо поразвешивать в Киеве на каштанах. Пусть боятся другие потенциальные преступники!
Міндіч і Цукермани ржуть в голос над заявою Очільника Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіги.
припіздента першого треба судити
він організатор цієї корупції і всього ******* що твориться в державі.
до речі гроші вкрадені погрузили в літак який летів на москву
виявляється для друзів припіздента в нас літають пасажирські літаки, зі Львова, з Ужгорода
Якого "президента позиція " ? зетварі який створив і керував ціми бандитами
"головне самого на себе не вийти" це зараз позиція персідента
Себто у нас в Україні не має незалежних судів.
Усім керує президент Зеленський.
А це вже диктатура.
Такі країни до Європейського Союзу не приймають.
Ціково чи Зе Міндича доставить так , як жопоблоківця ОАЕ, щоб дав свідчення на НАБУ
Президент має піти з посади і негайно , цього вимагає народ
Украіни!!
Сибіга їм сказав що це друзі і куми (Чернишов) президента? Що він був "кришей".
Ніхто не буде притягнутий до відповідальності
G2 запевнила; в G7 повірили. Одразу.
G2.5
0.5 то Сибіга
Запросив колег в Україну на шашлики.
Сморід від патужних менеджерів розноситься по всій Європі....зільонський зі свєю шоблою найогидніша клоака в історії УКРАЇНИ !!!
Зеля своих друзей посадит ? Ну ну, а как же он (зеля) харчеваться будет ?
В організаторів завгоспа с лідором теж притягнуть
Позиція "зезрадника" вже добре відома для всієї світової спільноти-Стояти буквою "зю" перед корупціонерами і грабіжниками України.
Позиція, курва! Позиція в нього... ну, хіба, раком...
Всі причетні… А чи знає пан міністр, що значить притягнення самого себе до відповідальності? Президент у нас натяків не розуміє, скільки нагородну зброю не даруй.
Скоро и в Ойропе с этого будут ржать
А гниду-президента не пора притягнути до відповідальності? Це ж його друзі-товариші при його підтримці грабували країну...
забожись ! от правда краще б воно мовчки сиділо і не рипалось
Невже дехто, нарешті, виконає свою обіцянку від 2020р.??? // «ЮРЧЕНКО ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ СИДІТИ В ТЮРМІ - Зеленський. На думку президента, якщо "людина взяла хоч якийсь хабар, ХОЧ ГРИВНЮ - вона повинна сидіти". Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якому https://zn.ua/POLITICS/deputatu-jurchenko-objavili-podozrenie.html#_blank НАБУ оголосило підозру в хабарництві, обов'язково буде сидіти в тюрмі. Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу у Львівській області, передає http://interfax.com.ua/#_blank Інтерфакс-Україна. "Я дуже радий, що знайшли першого хабарника. Хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників, особливо, чесно кажучи, в областях, на місцях. Я РАДИЙ, ЩО ЗАТРИМАЛИ ЛЮДИНУ, ЯКА В ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", який завжди говорив, що він такий чесний і порядний. Сьогодні йому вручила підозра генеральна прокурорка, він її отримав, і обов'язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади ми повинні робити, починати з себе, дивитися в очі людям", - вважає він. Президент додав, що до влади люди спочатку приходять "ввічливі і чесні, але міцності їм не вистачає". Щодо Юрченка Зеленський сказав, що це "приклад людини, міцності якого вистачило на один рік". Президент запевнив, що "так буде з кожною людиною, яка бере хабарі", незалежно від партійної приналежності і суми неправомірної вигоди. На думку Зеленського, якщо "людина взяла якусь хабар, хоч гривню - він повинен сидіти"». ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ, 2020, 17.09 - https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html#_blank https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html
А міндич згоден?? А Нетаньяху??? Може,звісно,деркач.......
Разом с **************...
а кабінет міністрів в відставку!
сибіга-бла, бла, бла. ото і все.
Мощно!!!
