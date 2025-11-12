Сибіга – міністрам G7: Причетні до корупційних схем в енергетиці будуть притягнуті до відповідальності, це позиція президента

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з міністрами країн "Групи семи" прокоментував викриття корупції у сфері енергетики.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Причетних до корупції покарають

"Я підтвердив, що всі, хто причетний до корупційних схем, будуть притягнуті до відповідальності – це тверда позиція президента Володимира Зеленського та нашого уряду",- заявив Сибіга.

Обговорили ситуацію на фронті та тиск на РФ

Крім боротьби з корупцією, Сибіга обговорив із міністрами закордонних справ країн "Групи семи" "ситуацію на полі бою та зусилля щодо досягнення миру".

"Ми вдячні нашим європейським союзникам за їхню постійну підтримку та кроки щодо посилення тиску на Москву. Ми обговорили 20-й пакет ЄС та роботу щодо використання заморожених російських активів. Ми також зосередилися на зміцненні нашої протиповітряної оборони та енергетичної стійкості напередодні зими, зокрема через механізми PURL та SAFE", - розповів дипломат.

Також Сибіга запросив своїх колег відвідати Україну.

Корупція в енергетиці

