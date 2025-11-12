Сибига – министрам G7: Причастные к коррупционным схемам в энергетике будут привлечены к ответственности, это позиция президента
Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с министрами стран "Группы семи" прокомментировал разоблачение коррупции в сфере энергетики.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Причастных к коррупции накажут
"Я подтвердил, что все, кто причастен к коррупционным схемам, будут привлечены к ответственности - это твердая позиция президента Владимира Зеленского и нашего правительства", - заявил Сибига.
Обсудили ситуацию на фронте и давление на РФ
Кроме борьбы с коррупцией, Сибига обсудил с министрами иностранных дел стран "Группы семи" "ситуацию на поле боя и усилия по достижению мира".
"Мы благодарны нашим европейским союзникам за их постоянную поддержку и шаги по усилению давления на Москву. Мы обсудили 20-й пакет ЕС и работу по использованию замороженных российских активов. Мы также сосредоточились на укреплении нашей противовоздушной обороны и энергетической устойчивости в преддверии зимы, в частности через механизмы PURL и SAFE", - рассказал дипломат.
Также Сибига пригласил своих коллег посетить Украину.
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Президент Зеленский анонсировал санкции против фигурантов дела НАБУ и призвал уволить двух министров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо ж відповідальність може визначити лише суд.
А блаЗЄнський, за допомогою ВР, лише усунути з посад, в тім числі й амебу_свириденко.
Але вони поки що всі на своїх місцях.
І я думаю, що західні дипломати це добре розуміють.
Зєлю геть. Вибори
він організатор цієї корупції і всього ******* що твориться в державі.
до речі гроші вкрадені погрузили в літак який летів на москву
Усім керує президент Зеленський.
А це вже диктатура.
Такі країни до Європейського Союзу не приймають.
Украіни!!
0.5 то Сибіга