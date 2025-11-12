Сибига – министрам G7: Причастные к коррупционным схемам в энергетике будут привлечены к ответственности, это позиция президента

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с министрами стран "Группы семи" прокомментировал разоблачение коррупции в сфере энергетики.

Причастных к коррупции накажут

"Я подтвердил, что все, кто причастен к коррупционным схемам, будут привлечены к ответственности - это твердая позиция президента Владимира Зеленского и нашего правительства", - заявил Сибига.

Обсудили ситуацию на фронте и давление на РФ

Кроме борьбы с коррупцией, Сибига обсудил с министрами иностранных дел стран "Группы семи" "ситуацию на поле боя и усилия по достижению мира".

"Мы благодарны нашим европейским союзникам за их постоянную поддержку и шаги по усилению давления на Москву. Мы обсудили 20-й пакет ЕС и работу по использованию замороженных российских активов. Мы также сосредоточились на укреплении нашей противовоздушной обороны и энергетической устойчивости в преддверии зимы, в частности через механизмы PURL и SAFE", - рассказал дипломат.

Также Сибига пригласил своих коллег посетить Украину.

Коррупция в энергетике

