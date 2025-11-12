РУС
1 427 44

Сибига – министрам G7: Причастные к коррупционным схемам в энергетике будут привлечены к ответственности, это позиция президента

Сибига заверил международных партнеров, что все лица, причастные к коррупционным схемам в сфере энергетики, будут привлечены к ответственности.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с министрами стран "Группы семи" прокомментировал разоблачение коррупции в сфере энергетики.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Причастных к коррупции накажут

"Я подтвердил, что все, кто причастен к коррупционным схемам, будут привлечены к ответственности - это твердая позиция президента Владимира Зеленского и нашего правительства", - заявил Сибига.

Обсудили ситуацию на фронте и давление на РФ

Кроме борьбы с коррупцией, Сибига обсудил с министрами иностранных дел стран "Группы семи" "ситуацию на поле боя и усилия по достижению мира".

"Мы благодарны нашим европейским союзникам за их постоянную поддержку и шаги по усилению давления на Москву. Мы обсудили 20-й пакет ЕС и работу по использованию замороженных российских активов. Мы также сосредоточились на укреплении нашей противовоздушной обороны и энергетической устойчивости в преддверии зимы, в частности через механизмы PURL и SAFE", - рассказал дипломат.

Также Сибига пригласил своих коллег посетить Украину.

Коррупция в энергетике

Автор: 

+17
Ой ******!
12.11.2025 18:37 Ответить
+12
Я уявляю, як всім цим людям гидко і ніяково спілкуватися з зеленню.
12.11.2025 18:37 Ответить
+10
припіздента першого треба судити
він організатор цієї корупції і всього ******* що твориться в державі.
до речі гроші вкрадені погрузили в літак який летів на москву
12.11.2025 18:48 Ответить
как дышит..
12.11.2025 18:37 Ответить
Так за корупційним скандалом в енергетиці наростає ще більший корупційний скандал на закупівлях дронів у друзів Президента в компанії Fire Point того ж Міндича.
12.11.2025 18:47 Ответить
Просто сцить, що видкинуть від кормушки корупційної
12.11.2025 18:47 Ответить
Ой! Уже! Санкції наклав 🤣🤣 Краще б лайна - для них шкоди більше було б.
12.11.2025 18:52 Ответить
12.11.2025 19:18 Ответить
Я уявляю, як всім цим людям гидко і ніяково спілкуватися з зеленню.
12.11.2025 18:37 Ответить
Постукай до них - може вони з тобою поспілкуються ? .........
12.11.2025 18:40 Ответить
Що вам ще нових методичок не видали?
12.11.2025 18:43 Ответить
А ви , й досі , старими користуєтесь ?
12.11.2025 18:55 Ответить
А хто у нас реально президент? Щось явно притих!
12.11.2025 18:38 Ответить
Навіть тут вся ця блаЗЄнська наволоч не знала що сказати.

Бо ж відповідальність може визначити лише суд.

А блаЗЄнський, за допомогою ВР, лише усунути з посад, в тім числі й амебу_свириденко.

Але вони поки що всі на своїх місцях.

І я думаю, що західні дипломати це добре розуміють.
12.11.2025 18:40 Ответить
Позиція цього президента - парашу виносити на довічному з конфіскацією!

Зєлю геть. Вибори
12.11.2025 18:44 Ответить
Такі заяви все рівно що зі скелі посрати на голови народу.Потвори
12.11.2025 18:45 Ответить
А позиция народа, Зе в отставку и на нары
12.11.2025 18:45 Ответить
А що, це недорозуміння у вигляді президента не знало, що його любі друзі крадуть лярдами, не ховаючись...!?
12.11.2025 18:46 Ответить
В военное время эту банду бандитов надо поразвешивать в Киеве на каштанах. Пусть боятся другие потенциальные преступники!
12.11.2025 18:47 Ответить
Міндіч і Цукермани ржуть в голос над заявою Очільника Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіги.
12.11.2025 18:47 Ответить
припіздента першого треба судити
він організатор цієї корупції і всього ******* що твориться в державі.
до речі гроші вкрадені погрузили в літак який летів на москву
12.11.2025 18:48 Ответить
виявляється для друзів припіздента в нас літають пасажирські літаки, зі Львова, з Ужгорода
12.11.2025 18:54 Ответить
Якого "президента позиція " ? зетварі який створив і керував ціми бандитами
12.11.2025 18:50 Ответить
"головне самого на себе не вийти" це зараз позиція персідента
12.11.2025 18:50 Ответить
Себто у нас в Україні не має незалежних судів.
Усім керує президент Зеленський.
А це вже диктатура.
Такі країни до Європейського Союзу не приймають.
12.11.2025 18:55 Ответить
Ціково чи Зе Міндича доставить так , як жопоблоківця ОАЕ, щоб дав свідчення на НАБУ
12.11.2025 18:56 Ответить
Президент має піти з посади і негайно , цього вимагає народ
Украіни!!
12.11.2025 19:01 Ответить
Сибіга їм сказав що це друзі і куми (Чернишов) президента? Що він був "кришей".
12.11.2025 19:02 Ответить
Ніхто не буде притягнутий до відповідальності
12.11.2025 19:02 Ответить
G2 запевнила; в G7 повірили. Одразу.
12.11.2025 19:08 Ответить
G2.5
0.5 то Сибіга
12.11.2025 19:37 Ответить
Запросив колег в Україну на шашлики.
12.11.2025 19:11 Ответить
Сморід від патужних менеджерів розноситься по всій Європі....зільонський зі свєю шоблою найогидніша клоака в історії УКРАЇНИ !!!
12.11.2025 19:14 Ответить
Зеля своих друзей посадит ? Ну ну, а как же он (зеля) харчеваться будет ?
12.11.2025 19:17 Ответить
В організаторів завгоспа с лідором теж притягнуть
12.11.2025 19:21 Ответить
Позиція "зезрадника" вже добре відома для всієї світової спільноти-Стояти буквою "зю" перед корупціонерами і грабіжниками України.
12.11.2025 19:26 Ответить
Позиція, курва! Позиція в нього... ну, хіба, раком...
12.11.2025 19:29 Ответить
Всі причетні… А чи знає пан міністр, що значить притягнення самого себе до відповідальності? Президент у нас натяків не розуміє, скільки нагородну зброю не даруй.
12.11.2025 19:29 Ответить
Скоро и в Ойропе с этого будут ржать
12.11.2025 19:30 Ответить
Разом з зепрепизбентом..
12.11.2025 19:32 Ответить
А гниду-президента не пора притягнути до відповідальності? Це ж його друзі-товариші при його підтримці грабували країну...
12.11.2025 19:48 Ответить
забожись ! от правда краще б воно мовчки сиділо і не рипалось
12.11.2025 19:49 Ответить
Невже дехто, нарешті, виконає свою обіцянку від 2020р.??? // «ЮРЧЕНКО ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ СИДІТИ В ТЮРМІ - Зеленський. На думку президента, якщо "людина взяла хоч якийсь хабар, ХОЧ ГРИВНЮ - вона повинна сидіти". Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якому https://zn.ua/POLITICS/deputatu-jurchenko-objavili-podozrenie.html#_blank НАБУ оголосило підозру в хабарництві, обов'язково буде сидіти в тюрмі. Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу у Львівській області, передає http://interfax.com.ua/#_blank Інтерфакс-Україна. "Я дуже радий, що знайшли першого хабарника. Хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників, особливо, чесно кажучи, в областях, на місцях. Я РАДИЙ, ЩО ЗАТРИМАЛИ ЛЮДИНУ, ЯКА В ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", який завжди говорив, що він такий чесний і порядний. Сьогодні йому вручила підозра генеральна прокурорка, він її отримав, і обов'язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади ми повинні робити, починати з себе, дивитися в очі людям", - вважає він. Президент додав, що до влади люди спочатку приходять "ввічливі і чесні, але міцності їм не вистачає". Щодо Юрченка Зеленський сказав, що це "приклад людини, міцності якого вистачило на один рік". Президент запевнив, що "так буде з кожною людиною, яка бере хабарі", незалежно від партійної приналежності і суми неправомірної вигоди. На думку Зеленського, якщо "людина взяла якусь хабар, хоч гривню - він повинен сидіти"». ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ, 2020, 17.09 - https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html#_blank https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html
12.11.2025 19:50 Ответить
Так это коррупция Зеленского. Он должен не позорить Украину и не наносить ущерб, что страны помогать не хотят, и должен написать заявление об отставке немедленно!!! И из за войны нужно в 1 тур выбрать нового президента националиста и чтобы в раду зашли только националистические партии. Никаких больше агентов ФСБ и орг преступности. Украина заслуживает свою страну, а не путинских фсбшников и путинскую орг преступность клановую. Эти все рожи уже рефлекс вызывают, что схватить за горлянку и переломать шею хочется душа со всей силы. Никаких больше Ахметовых и остальных уродов в Украине не будет. Кто они вообще такие, что устроили бандитский передел собственности Украины. Они все даже не Украинцы. Жиды пархатые и татары и русские. Просто кровь закипает до красной ярости. Аж трясет от злости.
12.11.2025 19:50 Ответить
А міндич згоден?? А Нетаньяху??? Може,звісно,деркач.......
12.11.2025 19:59 Ответить
 
 