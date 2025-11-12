Противник не контролює Покровськ та не оточив українські підрозділи, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив поїздку на Покровський напрямок та заявив, що нині про контроль окупантів над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережах.
Покровськ залишається пріоритетом для армії РФ
За його словами, стабілізація обстановки в районі Покровсько-Мирноградської операції залежить від рівня взаємодії та злагодженості дій органів військового управління, частин і підрозділів, залучених до виконання бойових завдань.
"Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога, тут зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України. Противник, зокрема, намагається скористатися складними погодними умовами", - зазначив він.
Дії Сил оборони
Основними завданнями ЗСУ залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових –– для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених, зауважив головком.
"На підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше – знищення легкої ворожої техніки. Військовослужбовці Сил оборони України роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення противника", - додав він.
Успіхи на Очеретинському напрямку
Пошук та знищення ворога триває і на прилеглому Очеретинському напрямку. За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 км² території Покровського району Донецької області.
Сирський не всрався.
А на Покровському козаки самі розберуться - не потрібно заважати!
"Олександр Сирський був ключовим командиром під час боїв за Дебальцеве у 2015 році, коли він очолював операцію з виведення українських військ з оточення. За цю операцію його нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня, хоча деякі учасники боїв критикували його командування, стверджуючи, що воно сприяло створенню "Дебальцевського котла". "
І не треба розповідати звичну армійську відмазку - він на вищій посаді йому видніше.
хто то більше, хто то менше.
Лівобережне Запоріжжя можливо, зруйнувавши всі мости для постачання через Дніпро.
А вообще это какой-то сюр...