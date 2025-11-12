2 299 31

Противник не контролює Покровськ та не оточив українські підрозділи, - Сирський

Сирський про ситуацію в районі Покровська 12 листопада

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив поїздку на Покровський напрямок та заявив, що нині про контроль окупантів над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережах. 

Покровськ залишається пріоритетом для армії РФ 

За його словами, стабілізація обстановки в районі Покровсько-Мирноградської операції залежить від рівня взаємодії та злагодженості дій органів військового управління, частин і підрозділів, залучених до виконання бойових завдань.

"Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога, тут зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України. Противник, зокрема, намагається скористатися складними погодними умовами", - зазначив він.

Дії Сил оборони

Основними завданнями ЗСУ залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових –– для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених, зауважив головком.

"На підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше – знищення легкої ворожої техніки. Військовослужбовці Сил оборони України роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення противника", - додав він.

Успіхи на Очеретинському напрямку

Пошук та знищення ворога триває і на прилеглому Очеретинському напрямку. За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 км² території Покровського району Донецької області.

Топ коментарі
Падло. Відводь війська. Збережи життя бійців. Адже під трибунал потрапиш.
12.11.2025 17:48 Відповісти
Рот сирок відкрив сказав ні то треба знать що так.
12.11.2025 17:46 Відповісти
Бреше, мене більше цікавить командири оточених підрозділів в Куп'янську, Мирнограда, Сіверський разом із бійцями. Вомбати і комбриги де?? Чи їм тепліше і комфортніше в Луцьку Житомирі Києві...
12.11.2025 19:02 Відповісти
Нема там як відводити. Поки клешні кацапські не обрубають, безпечніше тримати позиції в містах. А клешні рубати схоже це падло не збирається, воно втратило інтерес до Покровська і вже поїхало до Вовчанська ЦУ роздавати. Точно так було і з Курщиною, попіарився, а потім покинув підрозділи в оперативному оточенні - вибирайтесь самі якщо зможете, і злиняв на Покровський напрямок.
12.11.2025 21:32 Відповісти
Сирський уже повинен думати як обороняти "ОПівський напрямок" - там зараз основні баталії розгортаються!!!
А на Покровському козаки самі розберуться - не потрібно заважати!
12.11.2025 17:48 Відповісти
Как успещную харьковскую операцию он проводил пусть и под командованиеи Залужного так все его хвалили и не замечали что кацап . И курскую операцию он блестяще начал хоть и в итоге она обернулась неудачей и принесла больше вреда чем пользы. Единственная проблема Сырского в том что он как кондовый военный служака слишком послушный и на дебильные хотелки и приказы откосивщего 4 раза и ничего не понимающего в военном деле клоуна говорит так точно и беря под козырек бежит исполнять . Залужный тот хоть спорил с квартальным идиотом и на дурацкие хотелки клоуна говорил нет
12.11.2025 18:27 Відповісти
То він зеленського наслухався в 15-му році?
"Олександр Сирський був ключовим командиром під час боїв за Дебальцеве у 2015 році, коли він очолював операцію з виведення українських військ з оточення. За цю операцію його нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня, хоча деякі учасники боїв критикували його командування, стверджуючи, що воно сприяло створенню "Дебальцевського котла". "
12.11.2025 18:49 Відповісти
Ну звичайно ж, учасникам боїв ви не вірите, тим більше "деяким", з ОПи видніше хто герой.
12.11.2025 22:15 Відповісти
Головред цього ресурсу, військовий журналіст Бутусов неодноразово розбирав "геніальні" маневри сирського, як в 2015-му так і зараз.
І не треба розповідати звичну армійську відмазку - він на вищій посаді йому видніше.
12.11.2025 23:22 Відповісти
А самому слабо аналізувати чи мусово комусь в рот заглядати? А до чого ви тут про армійську відмазку взагалі незрозуміло. По результатах Дебальцівської операції аналізувати потрібно тактичні пройоби, бо успіх був лише, що хлопці вийшли, а котел був і це факт, і якщо котел був, то підрозділи в нього попали через косяк командування - все просто як божий день і щоб це зрозуміти не потрібно народитись військовим стратегом. А оце з вашого допису - "він очолював операцію з виведення українських військ з оточення" від лукавого, бо Сирський був одним з тих, хто довів ситуацію до того оточення, а не раптово спустився в критичний момент з небес як Спаситель. Так що судячи по чим закінчилась Курська операція і дого він довів ситуацію біля Покровська, висновків Сирський не зробив, бо нагородили бачте за Дебальцеве, а не відшмагали.
13.11.2025 19:37 Відповісти
От тільки не треба тут повторювати марахвоньщину. Чи то Сирок планував і розпочинав Харківську операцію ще велике питання, але що благополучно для рашистів її завершив це точно, бо не кинув в прорив підмогу для батів, які той прорив зробили - не встиг зреагувати на успіх батів чи не захотів це ще те питання, але шо просрав розвинути наступ для виходу в тили донецького угрупування і випустив орків з оперативного оточення в Ізюмі це факт. А почепити на нього лаври успішного полководця комусь було дуже потрібно, очевидно заміну Залужного готували заздалегідь.
12.11.2025 22:10 Відповісти
На якомусь фото зєльонскій стоїть поруч з сиранським, і вони - на один зріст. Ну, може то таке фото... невдале. Але якщо так, то зелена нєдоросль підбирає підлеглих за національністю та зростом. От тільки щось з дєрьмаком не те...
12.11.2025 17:58 Відповісти
Бо там навпаки: Дермак ним керує.
12.11.2025 21:00 Відповісти
З приходом Сирського лише втрачаємо території і людей ,провальна курська операція нічого не дала . Вина за провали на фронті на Зеленському який ні за що не відповідає і Сирському якого він призначив.
12.11.2025 18:10 Відповісти
нікому, брешуть всі.
хто то більше, хто то менше.
Лівобережне Запоріжжя можливо, зруйнувавши всі мости для постачання через Дніпро.
12.11.2025 18:49 Відповісти
Якщо Ви про місто Запоріжжя, то воно якраз переважно на лівому березі. На правому Дніпропетровськ (пишу так, щоб не плутати місто з річкою), Київ, Херсон.
12.11.2025 21:02 Відповісти
східну частину, думаю ви зрозуміли.
13.11.2025 05:47 Відповісти
ні, не зрозумів. В тому місті майже нема західної частини. Воно переважно на східному березі. Тому це уточнення - принципове: відсидітися від орків за річкою, як в Херсоні, не вдасться.
13.11.2025 07:59 Відповісти
Можна посилання? Не можу знайти.
12.11.2025 19:12 Відповісти
трампу вірте, трампу!
12.11.2025 19:42 Відповісти
Нагадайте но, а що то за жид призначив оцього "генія"...
12.11.2025 18:47 Відповісти
Сирского нужно снимать с должности
12.11.2025 18:48 Відповісти
Бреше, мене більше цікавить командири оточених підрозділів в Куп'янську, Мирнограда, Сіверський разом із бійцями. Вомбати і комбриги де?? Чи їм тепліше і комфортніше в Луцьку Житомирі Києві...
12.11.2025 19:02 Відповісти
Значить оточив та усе хєрово...
12.11.2025 19:41 Відповісти
корупції в Україні немає. теж казали
12.11.2025 19:45 Відповісти
Покровськ вже поділений на сектори, а Сирський все грає в Совкового раба.
12.11.2025 20:10 Відповісти
Сырник, или Генерал-200, вынь язык из зеленого места и езжай к родителям в Лаптестан.
А вообще это какой-то сюр...
12.11.2025 21:08 Відповісти
 
 