Противник не контролює Покровськ та не оточив українські підрозділи, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив поїздку на Покровський напрямок та заявив, що нині про контроль окупантів над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Покровськ залишається пріоритетом для армії РФ

За його словами, стабілізація обстановки в районі Покровсько-Мирноградської операції залежить від рівня взаємодії та злагодженості дій органів військового управління, частин і підрозділів, залучених до виконання бойових завдань.

"Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога, тут зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України. Противник, зокрема, намагається скористатися складними погодними умовами", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Покровську досі залишаються 1253 людини, у Мирнограді - 1350, - ОВА

Дії Сил оборони

Основними завданнями ЗСУ залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових –– для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених, зауважив головком.

"На підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше – знищення легкої ворожої техніки. Військовослужбовці Сил оборони України роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення противника", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус п’ятеро окупантів: бійці 425-го ОШП "Скеля" зачищають приватну забудову у Покровську. ВIДЕО

Успіхи на Очеретинському напрямку

Пошук та знищення ворога триває і на прилеглому Очеретинському напрямку. За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 км² території Покровського району Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська не досягли жодного значного результату на фронті, - Зеленський