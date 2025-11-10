Російські війська не досягли жодного значного результату на фронті, - Зеленський

ССО

Армія РФ не досягла жодного значного результату на лінії фронту. Українські захисники успішно утримують позиції на Покровському напрямку, у районах Добропілля Донеччини.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про фронт

"Були доповіді щодо фронту. Надзвичайно важливо, що жодного значного результату в окупанта немає. Покровський напрямок, райони Добропілля, Донеччина загалом – ми захищаємо наші позиції", - зазначив він.

Президент наголосив, що Сили оборони захищають позиції й на всіх інших напрямках фронту,

Відзначення воїнів ЗСУ

Він висловив вдячність усім підрозділам та воїнам, які боронять державу.

"Особливо сьогодні я хочу відзначити 414-ту бригаду Сил безпілотних систем "Птахи Мадяра", також хочу відзначити 411-й окремий полк безпілотних систем "Яструби" і прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс"", - сказав глава держави.

За його словами, дуже важливо, щоб кожен підрозділ за своїм напрямком був ефективним заради України.

"Я підписав сьогодні указ про відзначення державними нагородами наших воїнів: 304 військовослужбовці Збройних сил України, із них 135, на жаль, посмертно", - додав Зеленський.

Зеленський Володимир (27829) Донецька область (11210) ЗСУ (8711) Покровський район (1766) війна в Україні (8369)
В тебе не вийде забивати баки оцією ахінеею , після зашквару с набу, ти повинен піти під суд
10.11.2025 21:45 Відповісти
zенералісімус знову включив *******, де міндіч *****?
10.11.2025 21:46 Відповісти
10.11.2025 21:44 Відповісти
Слава Його Величності.
10.11.2025 21:43 Відповісти
Як це не досягли??? А група осіб з міндічем та купою отих, з посвідченнями чЛЄНІв Уряду, он скільки «досягли млн доларі» з допомоги ЗАХІДНИХ ПАРТНЕРІВ на підтримку енергетики, і не тільки, в Україні!!!
Вони ж досягнули цього??? ****** з деркачем, задоволені!!!
10.11.2025 21:59 Відповісти
10.11.2025 21:44 Відповісти
В тебе не вийде забивати баки оцією ахінеею , після зашквару с набу, ти повинен піти під суд
10.11.2025 21:45 Відповісти
Дуже довго? А скільки саме дуже довго?
10.11.2025 23:18 Відповісти
Забовтує, забовтує ситуацію з міндічами!
11.11.2025 01:14 Відповісти
Деловод занят привычным делом. Главное, шо были доклады...
10.11.2025 21:45 Відповісти
zенералісімус знову включив *******, де міндіч *****?
10.11.2025 21:46 Відповісти
Нехай їде туди,де робив фотосесію і стоїть,поки з міста не виб'ють.
10.11.2025 21:48 Відповісти
Воно взагалі хоч одне слово правди сказало за останній рік? У мене таке враження, що навіть путлєр вже меньше п***ть ніж цей вилупок.
10.11.2025 21:53 Відповісти
Де міндіч Вовчик.
10.11.2025 21:54 Відповісти
Навіть далі ніж баканов
10.11.2025 21:57 Відповісти
бакланов теж у "шоколаді". буратінка своїх по буцегарнях не розсовує; вони ж йому не Червінський.
11.11.2025 01:21 Відповісти
У теплі та в затишку.
11.11.2025 01:17 Відповісти
Завдяки героїзму наших захисників Україна тримається - ти б розказав за кубло мародерів - яке ти розвів біля себе
10.11.2025 21:54 Відповісти
Зате російські аґенти досягли значних результатів щодо послаблення України в українському тилу.
10.11.2025 21:54 Відповісти
Ти з теми не зіскакуй
10.11.2025 21:56 Відповісти
Зеленський здав росіянам двадцять відсотків території України. Почав відступати і продовжує відступати після звільнення Залужного і десятків його генералів.
Це чотириразовий ухилянт і дезертир, безграмотна і некомпетентна людина.
10.11.2025 21:59 Відповісти
це називається Оманський Зрадник
10.11.2025 22:02 Відповісти
От останнє слово у вашому дописі зайве...
11.11.2025 06:29 Відповісти
скільки здали відсотків запорозькі козаки?
11.11.2025 13:08 Відповісти
Хорошо бы, чтобы так оно и было...
10.11.2025 22:03 Відповісти
Знову локшина від навеличнішого...
Про Бахмут та Авдіївку,Вовчанськ ми чули те саме...а тепер втрачаємо Покровськ...може пора міняти Сирського чи й надалі будемо втрачати та відступати..?!
10.11.2025 22:09 Відповісти
Зате Міндіч разом із Галущенком досягли значних успіхів в тилу!Чи не так, пане Зеленський?
10.11.2025 22:12 Відповісти
смішно
так говорить ніби ми перемагаємо і це не в нас за місяць 22 тисячі сзч - п'ять бригад
10.11.2025 22:16 Відповісти
Вечірна Мівіна!
10.11.2025 22:16 Відповісти
Подумаєш втратили ще території, та окупують за раз Покровськ і Мирноград, ще два міста під такою ж загрозою, кацапня просунулась під Харковом, в Запорізькій, та зайшли в Дніпропетровську. Херня якась, незначн і не варта уваги зеленского. В нього головна проблема, як оформити красиве пояснення виграшу виборів в першому турі з величезним відривом.
10.11.2025 22:26 Відповісти
А що для цього утирка є значними успіхами?
10.11.2025 22:28 Відповісти
Мабуть, коли його бункер захоплять. Все інше йому не цікаво.
10.11.2025 23:47 Відповісти
Цю ахінею буде нести поки київ не захоплять?!
Вони вже від Дніпра 80км. та від Запоріжжя 30. Це вже дуже значний реультат.
10.11.2025 22:29 Відповісти
Нашому Лідору зараз не легко, бендеровци під Тимура Міндіча, нашого ракетобудівника, яму роют😡
10.11.2025 22:30 Відповісти
Щось ти темниш, чмо зелене.А міндіч ,з яким ти разом грабуєш українців , чому тоді здриснув.
10.11.2025 22:30 Відповісти
А що хрипате лайно має на увазі? Що для нього "значний результат на фронті", бліцкріг до Лісабону?
10.11.2025 22:31 Відповісти
Земерзота, яйцесяйна досягла успіхів в корупції енергетичних ресурсів...
10.11.2025 22:48 Відповісти
Якщо твого квартального корєша мало не заарештували - виходь і сци в очі про «провали» рашистів на фронті.
10.11.2025 22:57 Відповісти
10.11.2025 23:17 Відповісти
Ну як зє&к°!
Ніяких результатів за майже 7(сім!) років правліня!
Не рахуючи здачі за 3 доби 40% території України. Це звісно позитивний результат для московії,як і все,що робить зєленський вже 20+ років.
10.11.2025 23:23 Відповісти
Что миндич, балодя?
10.11.2025 23:23 Відповісти
Сказал президент на 20% оккупированной страны.
10.11.2025 23:37 Відповісти
Де Запорізька АЕС,де Мелітопольська черешня,де херсонські кавуни,де Азовське море,де?
11.11.2025 00:47 Відповісти
Ну, а Південь разом з ЗАЕС, то таке, дрібниці. Я вже не кажу про пів Держави розхєраченої...
11.11.2025 01:11 Відповісти
Полтавський ГЗК стоїть.Єростівка і Горішні плавні - стоять.карьєр топить водою - електроенергії нема.а воно мандить нухнувши дірьма по ноздрі бидло обрвізане.
11.11.2025 07:48 Відповісти
По даним аналітиків із за контратак ми несем втрати один до одного (якщо проводять таку операцію кацапи це чомусь мясний штурм) для кацапів це результат, вони нечутливі до втрат
11.11.2025 03:51 Відповісти
паралельна реальність у всій красі, 73% ненормальних це гамно чудово жеруть
11.11.2025 07:58 Відповісти
 
 