Російські війська не досягли жодного значного результату на фронті, - Зеленський
Армія РФ не досягла жодного значного результату на лінії фронту. Українські захисники успішно утримують позиції на Покровському напрямку, у районах Добропілля Донеччини.
Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про фронт
"Були доповіді щодо фронту. Надзвичайно важливо, що жодного значного результату в окупанта немає. Покровський напрямок, райони Добропілля, Донеччина загалом – ми захищаємо наші позиції", - зазначив він.
Президент наголосив, що Сили оборони захищають позиції й на всіх інших напрямках фронту,
Відзначення воїнів ЗСУ
Він висловив вдячність усім підрозділам та воїнам, які боронять державу.
"Особливо сьогодні я хочу відзначити 414-ту бригаду Сил безпілотних систем "Птахи Мадяра", також хочу відзначити 411-й окремий полк безпілотних систем "Яструби" і прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс"", - сказав глава держави.
За його словами, дуже важливо, щоб кожен підрозділ за своїм напрямком був ефективним заради України.
"Я підписав сьогодні указ про відзначення державними нагородами наших воїнів: 304 військовослужбовці Збройних сил України, із них 135, на жаль, посмертно", - додав Зеленський.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне захопити Покровськ якомога швидше, щоб просувати наратив, що вона нібито зможе захопити весь Донбас.
Вони ж досягнули цього??? ****** з деркачем, задоволені!!!
Зате російські аґенти досягли значних результатів щодо послаблення України в українському тилу.
Це чотириразовий ухилянт і дезертир, безграмотна і некомпетентна людина.
Про Бахмут та Авдіївку,Вовчанськ ми чули те саме...а тепер втрачаємо Покровськ...може пора міняти Сирського чи й надалі будемо втрачати та відступати..?!
так говорить ніби ми перемагаємо і це не в нас за місяць 22 тисячі сзч - п'ять бригад
Вони вже від Дніпра 80км. та від Запоріжжя 30. Це вже дуже значний реультат.
А що хрипате лайно має на увазі? Що для нього "значний результат на фронті", бліцкріг до Лісабону?
Ніяких результатів за майже 7(сім!) років правліня!
Не рахуючи здачі за 3 доби 40% території України. Це звісно позитивний результат для московії,як і все,що робить зєленський вже 20+ років.