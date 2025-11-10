Російські війська не досягли жодного значного результату на фронті, - Зеленський

Армія РФ не досягла жодного значного результату на лінії фронту. Українські захисники успішно утримують позиції на Покровському напрямку, у районах Добропілля Донеччини.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про фронт

"Були доповіді щодо фронту. Надзвичайно важливо, що жодного значного результату в окупанта немає. Покровський напрямок, райони Добропілля, Донеччина загалом – ми захищаємо наші позиції", - зазначив він.

Президент наголосив, що Сили оборони захищають позиції й на всіх інших напрямках фронту,

Відзначення воїнів ЗСУ

Він висловив вдячність усім підрозділам та воїнам, які боронять державу.

"Особливо сьогодні я хочу відзначити 414-ту бригаду Сил безпілотних систем "Птахи Мадяра", також хочу відзначити 411-й окремий полк безпілотних систем "Яструби" і прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс"", - сказав глава держави.

За його словами, дуже важливо, щоб кожен підрозділ за своїм напрямком був ефективним заради України.

"Я підписав сьогодні указ про відзначення державними нагородами наших воїнів: 304 військовослужбовці Збройних сил України, із них 135, на жаль, посмертно", - додав Зеленський.

