РУС
1 236 29

Российские войска не достигли ни одного значительного результата на фронте, - Зеленский

ССО

Армия РФ не достигла ни одного значительного результата на линии фронта. Украинские защитники успешно удерживают позиции на Покровском направлении, в районах Доброполья Донецкой области.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

О фронте

"Были доклады по фронту. Чрезвычайно важно, что ни одного значительного результата у оккупантов нет. Покровское направление, районы Доброполье, Донецкая область в целом – мы защищаем наши позиции", – отметил он.

Президент подчеркнул, что Силы обороны защищают позиции и на всех других направлениях фронта.

Празднование воинов ВСУ

Он выразил благодарность всем подразделениям и воинам, которые защищают государство.

"Особенно сегодня я хочу отметить 414-ю бригаду Сил беспилотных систем "Птахи Мадяра", также хочу отметить 411-й отдельный полк беспилотных систем "Ястребы" и пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс", - сказал глава государства.

По его словам, очень важно, чтобы каждое подразделение по своему направлению было эффективным ради Украины.

"Я подписал сегодня указ о награждении государственными наградами наших воинов: 304 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них 135, к сожалению, посмертно", - добавил Зеленский.

Зеленский Владимир Донецкая область ВСУ Покровский район война в Украине
Топ комментарии
+15
В тебе не вийде забивати баки оцією ахінеею , після зашквару с набу, ти повинен піти під суд
10.11.2025 21:45 Ответить
+10
zенералісімус знову включив *******, де міндіч *****?
10.11.2025 21:46 Ответить
+9
10.11.2025 21:44 Ответить
Слава Його Величності.
10.11.2025 21:43 Ответить
Як це не досягли??? А група осіб з міндічем та купою отих, з посвідченнями чЛЄНІв Уряду, он скільки «досягли млн доларі» з допомоги ЗАХІДНИХ ПАРТНЕРІВ на підтримку енергетики, і не тільки, в Україні!!!
Вони ж досягнули цього??? ****** з деркачем, задоволені!!!
10.11.2025 21:59 Ответить
10.11.2025 21:44 Ответить
то нем равликам вирішувати. він ще довго буде президентом
10.11.2025 22:10 Ответить
Деловод занят привычным делом. Главное, шо были доклады...
10.11.2025 21:45 Ответить
Нехай їде туди,де робив фотосесію і стоїть,поки з міста не виб'ють.
10.11.2025 21:48 Ответить
Воно взагалі хоч одне слово правди сказало за останній рік? У мене таке враження, що навіть путлєр вже меньше п***ть ніж цей вилупок.
10.11.2025 21:53 Ответить
Де міндіч Вовчик.
10.11.2025 21:54 Ответить
Навіть далі ніж баканов
10.11.2025 21:57 Ответить
Завдяки героїзму наших захисників Україна тримається - ти б розказав за кубло мародерів - яке ти розвів біля себе
10.11.2025 21:54 Ответить
Зато російські аґенти досягли значних результатів щодо послаблення України в українському тилу.
Зате російські аґенти досягли значних результатів щодо послаблення України в українському тилу.
10.11.2025 21:54 Ответить
Ти з теми не зіскакуй
10.11.2025 21:56 Ответить
Зеленський здав росіянам двадцять відсотків території України. Почав відступати і продовжує відступати після звільнення Залужного і десятків його генералів.
Це чотириразовий ухилянт і дезертир, безграмотна і некомпетентна людина.
10.11.2025 21:59 Ответить
це називається Оманський Зрадник
10.11.2025 22:02 Ответить
Хорошо бы, чтобы так оно и было...
10.11.2025 22:03 Ответить
Знову локшина від навеличнішого...
Про Бахмут та Авдіївку,Вовчанськ ми чули те саме...а тепер втрачаємо Покровськ...може пора міняти Сирського чи й надалі будемо втрачати та відступати..?!
10.11.2025 22:09 Ответить
Зате Міндіч разом із Галущенком досягли значних успіхів в тилу!Чи не так, пане Зеленський?
10.11.2025 22:12 Ответить
смішно
так говорить ніби ми перемагаємо і це не в нас за місяць 22 тисячі сзч - п'ять бригад
10.11.2025 22:16 Ответить
Вечірна Мівіна!
10.11.2025 22:16 Ответить
Подумаєш втратили ще території, та окупують за раз Покровськ і Мирноград, ще два міста під такою ж загрозою, кацапня просунулась під Харковом, в Запорізькій, та зайшли в Дніпропетровську. Херня якась, незначн і не варта уваги зеленского. В нього головна проблема, як оформити красиве пояснення виграшу виборів в першому турі з величезним відривом.
10.11.2025 22:26 Ответить
А що для цього утирка є значними успіхами?
10.11.2025 22:28 Ответить
Цю ахінею буде нести поки київ не захоплять?!
Вони вже від Дніпра 80км. та від Запоріжжя 30. Це вже дуже значний реультат.
10.11.2025 22:29 Ответить
Нашому Лідору зараз не легко, бендеровци під Тимура Міндіча, нашого ракетобудівника, яму роют😡
10.11.2025 22:30 Ответить
Щось ти темниш, чмо зелене.А міндіч ,з яким ти разом грабуєш українців , чому тоді здриснув.
10.11.2025 22:30 Ответить
Російські війська не досягли жодного значного результату на фронті, - Зеленський

А що хрипате лайно має на увазі? Що для нього "значний результат на фронті", бліцкріг до Лісабону?
10.11.2025 22:31 Ответить
Земерзота, яйцесяйна досягла успіхів в корупції енергетичних ресурсів...
10.11.2025 22:48 Ответить
Якщо твого квартального корєша мало не заарештували - виходь і сци в очі про «провали» рашистів на фронті.
10.11.2025 22:57 Ответить
 
 