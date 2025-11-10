Российские войска не достигли ни одного значительного результата на фронте, - Зеленский
Армия РФ не достигла ни одного значительного результата на линии фронта. Украинские защитники успешно удерживают позиции на Покровском направлении, в районах Доброполья Донецкой области.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.
О фронте
"Были доклады по фронту. Чрезвычайно важно, что ни одного значительного результата у оккупантов нет. Покровское направление, районы Доброполье, Донецкая область в целом – мы защищаем наши позиции", – отметил он.
Президент подчеркнул, что Силы обороны защищают позиции и на всех других направлениях фронта.
Празднование воинов ВСУ
Он выразил благодарность всем подразделениям и воинам, которые защищают государство.
"Особенно сегодня я хочу отметить 414-ю бригаду Сил беспилотных систем "Птахи Мадяра", также хочу отметить 411-й отдельный полк беспилотных систем "Ястребы" и пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс", - сказал глава государства.
По его словам, очень важно, чтобы каждое подразделение по своему направлению было эффективным ради Украины.
"Я подписал сегодня указ о награждении государственными наградами наших воинов: 304 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них 135, к сожалению, посмертно", - добавил Зеленский.
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится захватить Покровск как можно быстрее, чтобы продвигать нарратив, что она якобы сможет захватить весь Донбасс.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони ж досягнули цього??? ****** з деркачем, задоволені!!!
Зате російські аґенти досягли значних результатів щодо послаблення України в українському тилу.
Це чотириразовий ухилянт і дезертир, безграмотна і некомпетентна людина.
Про Бахмут та Авдіївку,Вовчанськ ми чули те саме...а тепер втрачаємо Покровськ...може пора міняти Сирського чи й надалі будемо втрачати та відступати..?!
так говорить ніби ми перемагаємо і це не в нас за місяць 22 тисячі сзч - п'ять бригад
Вони вже від Дніпра 80км. та від Запоріжжя 30. Це вже дуже значний реультат.
А що хрипате лайно має на увазі? Що для нього "значний результат на фронті", бліцкріг до Лісабону?