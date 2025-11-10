Российские войска не достигли ни одного значительного результата на фронте, - Зеленский

Армия РФ не достигла ни одного значительного результата на линии фронта. Украинские защитники успешно удерживают позиции на Покровском направлении, в районах Доброполья Донецкой области.

О фронте

"Были доклады по фронту. Чрезвычайно важно, что ни одного значительного результата у оккупантов нет. Покровское направление, районы Доброполье, Донецкая область в целом – мы защищаем наши позиции", – отметил он.

Президент подчеркнул, что Силы обороны защищают позиции и на всех других направлениях фронта.

Празднование воинов ВСУ

Он выразил благодарность всем подразделениям и воинам, которые защищают государство.

"Особенно сегодня я хочу отметить 414-ю бригаду Сил беспилотных систем "Птахи Мадяра", также хочу отметить 411-й отдельный полк беспилотных систем "Ястребы" и пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс", - сказал глава государства.

По его словам, очень важно, чтобы каждое подразделение по своему направлению было эффективным ради Украины.

"Я подписал сегодня указ о награждении государственными наградами наших воинов: 304 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них 135, к сожалению, посмертно", - добавил Зеленский.

