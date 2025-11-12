УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
21861 відвідувач онлайн
Новини Евакуація з Покровська Ситуація на Донеччині
467 1

У Покровську досі залишаються 1253 людини, у Мирнограді - 1350, - ОВА

Ситуація в Покровську і Мирнограді
Фото: Українська правда

Станом на зараз у Покровську Донецької області залишаються 1253 людини, у Мирнограді – 1350 осіб. Завезти гуманітарну допомогу туди вже неможливо, допомагають військові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Покровські у Мирнограді складна ситуація

Так, він наголосив, що ситуація в Покровську дуже напружена, так само як у Мирнограді.

"Зараз у Покровську залишаються 1253 людини, в місті Мирноград – 1350 людей. Це за нашими підрахунками, але цифри приблизні, тому що ворог кожного дня знищує цивільне населення", - зазанчив Філашкін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативного оточення Мирнограда військами РФ немає, - Генштаб ЗСУ

Неможливо завезти гуманітарну допомогу

За його словами, заїхати цивільним волонтерам до цих міст зараз вже неможливо через складну безпекову ситуацію.

"Ті люди, які знаходяться там, то до них, на жаль, вже заїхати неможливо, неможливо завезти ні питну воду, ні гуманітарну допомогу, ні ліки. Коли люди там виходять набрати питної води, ворог всіх, на жаль, знищує. Тобто допомагають зараз цивільному населенню, яке залишилось у Мирнограді та Покровську, тільки наші військові", - розповів він.

Також дивіться: Рашисти просочуються у Покровськ з технікою та виставляють міномети, - ЗМІ. ВIДЕО

Ситуація навколо Мирнограда

Ситуація в Покровську

  • Раніше головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що мета російських військ - оточити Покровськ і сусідні міста, перекривши логістику для ЗСУ. Противник намагатиметься здійснити "останній маневр" для захоплення всієї Донецької області
  • У ДШВ повідомили, що російські окупанти протягом останніх днів активізували зусилля з проникнення у Покровськ на легкій техніці через південні околиці. Наразі у місті перебуває понад 300 росіян.

Автор: 

Донецька область (11221) Покровськ (1340) Мирноград (275) Покровський район (1768)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто залишився!!! Звісно ті,що чекають не дочекаються визволителів! Є зрозуміло винятки,але їх не більше 20%,всі інші--ЖДУНИ!!!!! Їм не допомогати потрібно,а ОСТЕРІГАТИСЬ ножа в спину!!
показати весь коментар
12.11.2025 19:58 Відповісти
 
 