У Покровську досі залишаються 1253 людини, у Мирнограді - 1350, - ОВА

Станом на зараз у Покровську Донецької області залишаються 1253 людини, у Мирнограді – 1350 осіб. Завезти гуманітарну допомогу туди вже неможливо, допомагають військові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.

У Покровські у Мирнограді складна ситуація

Так, він наголосив, що ситуація в Покровську дуже напружена, так само як у Мирнограді.

"Зараз у Покровську залишаються 1253 людини, в місті Мирноград – 1350 людей. Це за нашими підрахунками, але цифри приблизні, тому що ворог кожного дня знищує цивільне населення", - зазанчив Філашкін.

Неможливо завезти гуманітарну допомогу

За його словами, заїхати цивільним волонтерам до цих міст зараз вже неможливо через складну безпекову ситуацію.

"Ті люди, які знаходяться там, то до них, на жаль, вже заїхати неможливо, неможливо завезти ні питну воду, ні гуманітарну допомогу, ні ліки. Коли люди там виходять набрати питної води, ворог всіх, на жаль, знищує. Тобто допомагають зараз цивільному населенню, яке залишилось у Мирнограді та Покровську, тільки наші військові", - розповів він.

Ситуація навколо Мирнограда

Сили оборони вже близько 14 місяців утримують оборону навколо Мирнограда на Донеччині. Однак ситуація у Покровську створює додаткову загрозу для міста.

Брак мобілізаційних ресурсів та інтенсивні атаки РФ загрожують Покровську й Мирнограду. Частина експертів і військових закликає до своєчасного відходу, щоб уникнути повторення сценаріїв Бахмуту й Авдіївки.

Ситуація в Покровську