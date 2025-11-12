В Покровске до сих пор остаются 1253 человека, в Мирнограде - 1350, - ОВА

Фото: Українська правда

На данный момент в Покровске Донецкой области остаются 1253 человека, в Мирнограде - 1350 человек. Доставить гуманитарную помощь туда уже невозможно, помогают военные.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.

В Покровске и Мирнограде сложная ситуация

Он подчеркнул, что ситуация в Покровске - очень напряженная, так же как в Мирнограде.

"Сейчас в Покровске остаются 1253 человека, в городе Мирноград - 1350 человек. Это по нашим подсчетам, но цифры приблизительные, потому что враг каждый день уничтожает гражданское население", - отметил Филашкин.

Невозможно завезти гуманитарную помощь

По его словам, заехать гражданским волонтерам в эти города сейчас уже невозможно из-за сложной ситуации с безопасностью.

"Те люди, которые находятся там, - к ним, к сожалению, уже заехать невозможно, невозможно завезти ни питьевую воду, ни гуманитарную помощь, ни лекарства. Когда люди там выходят набрать питьевой воды, враг всех, к сожалению, уничтожает. То есть помогают сейчас гражданскому населению, которое осталось в Мирнограде и Покровске, только наши военные", - рассказал он.

Ситуация вокруг Мирнограда

Силы обороны уже около 14 месяцев удерживают оборону вокруг Мирнограда в Донецкой области. Однако ситуация в Покровске создает дополнительную угрозу для города.

Нехватка мобилизационных ресурсов и интенсивные атаки РФ угрожают Покровску и Мирнограду. Часть экспертов и военных призывает к своевременному отходу, чтобы избежать повторения сценариев Бахмута и Авдеевки.

Ситуация в Покровске