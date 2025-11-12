В Покровске до сих пор остаются 1253 человека, в Мирнограде - 1350, - ОВА
На данный момент в Покровске Донецкой области остаются 1253 человека, в Мирнограде - 1350 человек. Доставить гуманитарную помощь туда уже невозможно, помогают военные.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.
В Покровске и Мирнограде сложная ситуация
Он подчеркнул, что ситуация в Покровске - очень напряженная, так же как в Мирнограде.
"Сейчас в Покровске остаются 1253 человека, в городе Мирноград - 1350 человек. Это по нашим подсчетам, но цифры приблизительные, потому что враг каждый день уничтожает гражданское население", - отметил Филашкин.
Невозможно завезти гуманитарную помощь
По его словам, заехать гражданским волонтерам в эти города сейчас уже невозможно из-за сложной ситуации с безопасностью.
"Те люди, которые находятся там, - к ним, к сожалению, уже заехать невозможно, невозможно завезти ни питьевую воду, ни гуманитарную помощь, ни лекарства. Когда люди там выходят набрать питьевой воды, враг всех, к сожалению, уничтожает. То есть помогают сейчас гражданскому населению, которое осталось в Мирнограде и Покровске, только наши военные", - рассказал он.
Ситуация вокруг Мирнограда
- Силы обороны уже около 14 месяцев удерживают оборону вокруг Мирнограда в Донецкой области. Однако ситуация в Покровске создает дополнительную угрозу для города.
- Нехватка мобилизационных ресурсов и интенсивные атаки РФ угрожают Покровску и Мирнограду. Часть экспертов и военных призывает к своевременному отходу, чтобы избежать повторения сценариев Бахмута и Авдеевки.
Ситуация в Покровске
- Ранее главнокомандующий Александр Сырский заявил, что цель российских войск - окружить Покровск и соседние города, перекрыв логистику для ВСУ. Противник будет пытаться осуществить "последний маневр" для захвата всей Донецкой области
- В ДШВ сообщили, что российские оккупанты в последние дни активизировали усилия по проникновению в Покровск на легкой технике через южные окраины. Сейчас в городе находится более 300 россиян.
