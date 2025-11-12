Противник не контролирует Покровск и не окружил украинские подразделения, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил поездку в Покровском направлении и заявил, что в настоящее время о контроле оккупантов над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речи не идет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсетях.

Покровск остается приоритетом для армии РФ

По его словам, стабилизация обстановки в районе Покровско-Мирноградской операции зависит от уровня взаимодействия и слаженности действий органов военного управления, частей и подразделений, привлеченных к выполнению боевых задач.

"Покровское направление остается главным в контексте наступления противника. Здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага, здесь сосредоточена значительная часть его группировки, действующей на территории Украины. Противник, в частности, пытается воспользоваться сложными погодными условиями", - отметил он.

Действия Сил обороны

Основными задачами ВСУ остаются постепенный захват под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных – для своевременного обеспечения наших защитников всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых, отметил главнокомандующий.

"На подступах и непосредственно в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами противника, реже - уничтожение легкой вражеской техники. Военнослужащие Сил обороны Украины делают все, чтобы сделать невозможным передвижение и закрепление противника", - добавил он.

Успехи на Очеретином направлении

Поиск и уничтожение врага продолжается и на прилегающем Очеретином направлении. За последние 7 суток вследствие поисково-ударных действий зачищено от ДРГ противника 7,4 км² территории Покровского района Донецкой области.

