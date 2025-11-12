РУС
Противник не контролирует Покровск и не окружил украинские подразделения, - Сырский

Сырский о ситуации в районе Покровска 12 ноября

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил поездку в Покровском направлении и заявил, что в настоящее время о контроле оккупантов над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речи не идет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсетях.

Покровск остается приоритетом для армии РФ

По его словам, стабилизация обстановки в районе Покровско-Мирноградской операции зависит от уровня взаимодействия и слаженности действий органов военного управления, частей и подразделений, привлеченных к выполнению боевых задач.

"Покровское направление остается главным в контексте наступления противника. Здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага, здесь сосредоточена значительная часть его группировки, действующей на территории Украины. Противник, в частности, пытается воспользоваться сложными погодными условиями", - отметил он.

Действия Сил обороны

Основными задачами ВСУ остаются постепенный захват под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных – для своевременного обеспечения наших защитников всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых, отметил главнокомандующий.

"На подступах и непосредственно в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами противника, реже - уничтожение легкой вражеской техники. Военнослужащие Сил обороны Украины делают все, чтобы сделать невозможным передвижение и закрепление противника", - добавил он.

Успехи на Очеретином направлении

Поиск и уничтожение врага продолжается и на прилегающем Очеретином направлении. За последние 7 суток вследствие поисково-ударных действий зачищено от ДРГ противника 7,4 км² территории Покровского района Донецкой области.

Автор: 

Донецкая область (11307) боевые действия (5133) Александр Сырский (761) Покровск (946) Покровский район (1266) война в Украине (6826)
Рот сирок відкрив сказав ні то треба знать що так.
12.11.2025 17:46 Ответить
Падло. Відводь війська. Збережи життя бійців. Адже під трибунал потрапиш.
12.11.2025 17:48 Ответить
його завдання знищувати свої війська
12.11.2025 17:52 Ответить
Сирський уже повинен думати як обороняти "ОПівський напрямок" - там зараз основні баталії розгортаються!!!
А на Покровському козаки самі розберуться - не потрібно заважати!
12.11.2025 17:48 Ответить
Кацап сирський діє в інтересах України.Це взагалі як?
12.11.2025 17:51 Ответить
Как успещную харьковскую операцию он проводил пусть и под командованиеи Залужного так все его хвалили и не замечали что кацап . И курскую операцию он блестяще начал хоть и в итоге она обернулась неудачей и принесла больше вреда чем пользы. Единственная проблема Сырского в том что он как кондовый военный служака слишком послушный и на дебильные хотелки и приказы откосивщего 4 раза и ничего не понимающего в военном деле клоуна говорит так точно и беря под козырек бежит исполнять . Залужный тот хоть спорил с квартальным идиотом и на дурацкие хотелки клоуна говорил нет
12.11.2025 18:27 Ответить
На якомусь фото зєльонскій стоїть поруч з сиранським, і вони - на один зріст. Ну, може то таке фото... невдале. Але якщо так, то зелена нєдоросль підбирає підлеглих за національністю та зростом. От тільки щось з дєрьмаком не те...
12.11.2025 17:58 Ответить
З приходом Сирського лише втрачаємо території і людей ,провальна курська операція нічого не дала . Вина за провали на фронті на Зеленському який ні за що не відповідає і Сирському якого він призначив.
12.11.2025 18:10 Ответить
 
 