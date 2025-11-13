РФ продовжуватиме війну, оскільки немає можливості для переговорів, - Пєсков

У Кремлі зробили заяву про продовження війни

Росія продовжуватиме війну проти України, оскільки немає можливості для переговорів.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

"Заява Києва про припинення переговорів формалізувала його небажання продовжувати контакти", - сказав він.

Пєсков вважає, що Україні доведеться повернутися до переговорів, але з набагато гірших позицій.

"У Кремлі не згодні зі словами Рубіо про те, що РФ не хоче миру. РФ хоче миру та відкрита для вирішення конфлікту в Україні політико-дипломатичним шляхом", - додав речник диктатора.

Що передувало?

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що мирні переговори з Росією цього року завершилися майже без результату, тому наразі їх припинено.

Пєсков Дмитро (1861) росія (70158) переговори з Росією (1588)
Топ коментарі
Не "можливості для переговорів" а "Україна не бажає здаватись".
13.11.2025 12:17 Відповісти
На жаль це так , можливостей для переговорів немає . Тому - війну продовжуватиме і Україна .
Бо нема куди діватись .
13.11.2025 12:17 Відповісти
Уїб|ть унітазному йоршику по його мохнатці!
13.11.2025 12:14 Відповісти
Час є тільки на війну - піськов
13.11.2025 12:14 Відповісти
Він несе пургу , можна розуміти його слова рівно навпаки.
13.11.2025 12:17 Відповісти
І всі довольні, окрім українських солдатів в окопах по 150 днів.
13.11.2025 12:30 Відповісти
Хто цим - довольний . ? Хто - всі ? Покажи мені того хто каже що задоволений продовженням війни . .
13.11.2025 12:36 Відповісти
Та всяка ******* нафронтницька, яка посилає інших з диванів вмирати та мародери, які бабло скирдують в сумках, а потім у Маскву дєвачкам відвозять.
13.11.2025 13:34 Відповісти
Послуговуйтеся науковою термінологією: предмети прямокутної форми.
13.11.2025 13:56 Відповісти
Як жеж ти вже задовбала, підбурятовка.
13.11.2025 14:16 Відповісти
Он воно що ! Тобто війною незадоволена лише всяка ******* яка теж до речі - з диванів , закликає сидіти вдома заничкаритися в погріб і не йти захищати країну ? А ще не донатити на ЗСУ і тд. . Нехай мовляв - дебіли її захищають , так ? Всім іншим значить - війна по кайфу ?? пц Я в **** якщо чесно , шановна громадо .. Це ж треба таке вигадати !!
Ну мародери що крутяться там - біля Зєлі , може і задоволені , але хіба ж це - всі ? Навіщо ВСІкати , натякаючи на все суспільство , коли це не всі , а лише купка підарасів ?
13.11.2025 15:54 Відповісти
РФ продовжуватиме війну, тому що ми кацапи
(С) Піськов
13.11.2025 12:17 Відповісти
Писюн. Ктобы сомневался. Победа любой ценой. Мы тебя не больно. Чик, и ты уже с кобздоном.
13.11.2025 12:26 Відповісти
Давно пора пару йолопів з оточення пуйла відправити до кобздона, щоб не смерділи на публіку
13.11.2025 12:35 Відповісти
Коняка як завжди перший.😀
13.11.2025 12:40 Відповісти
Переговоры велись, ведутся и будут вестись и решения на законодательном уровне этому не мешает. А на официальном президентском уровне Путин ***** боится вести переговоры, прикрываясь указом зеленского!!!
13.11.2025 12:28 Відповісти
Значить, зєлє треба видати якийсь такий наказ, щоб ***** остаточно злякалось і втекло з України.
13.11.2025 12:31 Відповісти
Не жди его мама (Дідо Трамп) гарного сина. Твій син як підарюгой був учора. Хто йде перговорити з )(уйлом?
13.11.2025 12:34 Відповісти
Забув додати. Пагавоз із товарняками візьми.
13.11.2025 12:29 Відповісти
кацапи будуть продовжувати війну стільки, скільки їм буде дозволяти це економічна ситуація на кацапії,галапуюча інфляція,їдло, тютюн та водочка за талонами і ніякої війни вони вести не зможуть,на все інше можна не звертати уваги.
13.11.2025 12:29 Відповісти
Туалетний йоршик , іди на......уй ,
а краще поскоріше заберіть своїх трупаків з нашої землі
так як смердять на весь світ😡
13.11.2025 12:30 Відповісти
👍
13.11.2025 12:32 Відповісти
Українці здаватися не будуть . Вигуки вусатого лайна не змінять брехню на правду.
13.11.2025 12:32 Відповісти
Яка цинічна рашиська істота вони за переговори про капітуляцію України ,ось Україна не хоче ,допоки не буде ліквідований найкривавіший злочинець терорист путін війна продовжуватимется ,а ще українська влада яка погрузла в корупції і війна їх не цікавила ,що для них Україна територія для збагачення ,вони ні за що не відповідають.
13.11.2025 12:33 Відповісти
"Білий шум", блеф, маніпуляції. Типовий кацапський набір інструментів.
13.11.2025 12:34 Відповісти
Хто перший привселюдно скабееву .... Джигіт подарит жигулі.
13.11.2025 12:37 Відповісти
Сказал бы сразу что вам мало 19% Украины и хотим еще
13.11.2025 12:41 Відповісти
Україна також продовжуватиме війну до повного знищення кількох мільйонів кацапів на своїй території!
13.11.2025 12:46 Відповісти
Воюватимемо, поки у Вас не буде можливостей продовжувати війну. Тоді, можливо, з'являться можливості для переговорів.
13.11.2025 12:50 Відповісти
Де ти особисто воюєш, вояк? Як ви задрали, вояки диванні, воювати чужими життями!
13.11.2025 13:35 Відповісти
Відслужив 2,5 роки. Списаний за станом здоров'я. І під воюватимемо я мав на увазі не тільки і не стільки військових. А, скоріше, націю, яка вміє і хоче відстоювати свої інтереси перед всякою поганню, яка зазіхає на чуже.
13.11.2025 13:43 Відповісти
Задрала ти спідницю перед бурятами.
13.11.2025 14:11 Відповісти
Закінчити війну без переговорів неможливо, каже Піськов. А просто відвести російські війська на кордони 92 року нє? І війні кінець.
13.11.2025 13:21 Відповісти
і драпати теж нікуди буде.
13.11.2025 13:23 Відповісти
Вже ніхто не заперечує військову операцію, яка перетворилася на нахабну війну проти України...
13.11.2025 13:50 Відповісти
рашистська хунта банально не може визнати, що вони програли цю війну.
13.11.2025 14:10 Відповісти
 
 