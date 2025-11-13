РФ продовжуватиме війну, оскільки немає можливості для переговорів, - Пєсков
Росія продовжуватиме війну проти України, оскільки немає можливості для переговорів.
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.
"Заява Києва про припинення переговорів формалізувала його небажання продовжувати контакти", - сказав він.
Пєсков вважає, що Україні доведеться повернутися до переговорів, але з набагато гірших позицій.
"У Кремлі не згодні зі словами Рубіо про те, що РФ не хоче миру. РФ хоче миру та відкрита для вирішення конфлікту в Україні політико-дипломатичним шляхом", - додав речник диктатора.
Що передувало?
Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що мирні переговори з Росією цього року завершилися майже без результату, тому наразі їх припинено.
Бо нема куди діватись .
Ну мародери що крутяться там - біля Зєлі , може і задоволені , але хіба ж це - всі ? Навіщо ВСІкати , натякаючи на все суспільство , коли це не всі , а лише купка підарасів ?
(С) Піськов
а краще поскоріше заберіть своїх трупаків з нашої землі
так як смердять на весь світ😡