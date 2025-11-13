"Це буде великою втратою для Путіна": Зеленський розповів, на що витратять 140 мільярдів євро "репараційного кредиту"

Україна має так чи інакше отримати заморожені російські кошти, це буде важливим сигналом для Путіна і його оточення.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Для росіян буде дуже великою втратою, якщо ми зможемо так чи інакше отримати ці гроші. Чи це буде позика під гарантії інших країн, чи інший варіант. Але якщо ми зможемо отримати ці 140-160 мільярдів, це буде великою втратою для Путіна і людей із його кола. Ви знаєте, що це їхні гроші. І тому це справді дестабілізує їхню систему, їхню кліку", – наголосив Зеленський.

За його словами, це "насправді великі санкції". Зеленський також перелічив напрямки, куди ці кошти витрачатимуть.

"Заморозити гроші – це одне, а віддати їх Україні – зовсім інше. Не тільки на зброю. Ми будемо виробляти в Україні на ці гроші. Ми отримаємо якийсь пакет від PURL, протиповітряну оборону – це не тільки наступальна зброя. Ми купуватимемо ракети, засоби ППО, щоб захистити енергетику тощо", – уточнив голова держави.

Він додав, що це буде "важливим сигналом" для Росії.

"Дивіться, якщо ви продовжите, ви втратите від 35 до 80 мільярдів наступного року на торгівлі енергоносіями – залежно від того, як спрацюють санкції, – і плюс 140 мільярдів на заморожених активах. Це важливий інструмент для встановлення миру", – підсумував Зеленський.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський доручав Міністерству фінансів визначити "суспільні потреби", на які витрачатимуть кошти від заморожених російських активів.

Що відомо про "репараційний кредит" для України?

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів у якості застави за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 мільярдів євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.