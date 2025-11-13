"Це буде великою втратою для Путіна": Зеленський розповів, на що витратять 140 мільярдів євро "репараційного кредиту"

Україна має так чи інакше отримати заморожені російські кошти, це буде важливим сигналом для Путіна і його оточення.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Для росіян буде дуже великою втратою, якщо ми зможемо так чи інакше отримати ці гроші. Чи це буде позика під гарантії інших країн, чи інший варіант. Але якщо ми зможемо отримати ці 140-160 мільярдів, це буде великою втратою для Путіна і людей із його кола. Ви знаєте, що це їхні гроші. І тому це справді дестабілізує їхню систему, їхню кліку", – наголосив Зеленський.

За його словами, це "насправді великі санкції". Зеленський також перелічив напрямки, куди ці кошти витрачатимуть.

"Заморозити гроші – це одне, а віддати їх Україні – зовсім інше. Не тільки на зброю. Ми будемо виробляти в Україні на ці гроші. Ми отримаємо якийсь пакет від PURL, протиповітряну оборону – це не тільки наступальна зброя. Ми купуватимемо ракети, засоби ППО, щоб захистити енергетику тощо", – уточнив голова держави.

Він додав, що це буде "важливим сигналом" для Росії.

"Дивіться, якщо ви продовжите, ви втратите від 35 до 80 мільярдів наступного року на торгівлі енергоносіями – залежно від того, як спрацюють санкції, – і плюс 140 мільярдів на заморожених активах. Це важливий інструмент для встановлення миру", – підсумував Зеленський.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський доручав Міністерству фінансів визначити "суспільні потреби", на які витрачатимуть кошти від заморожених російських активів.

Що відомо про "репараційний кредит" для України?

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів у якості застави за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 мільярдів євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Треба своїх знайомих прибарахлити, яка війна ви що? В своїй макітрі він її закінчив, кріпаки з вулиць ідуть за 20к гривень воювати, всі задоволені.
друзья и кумовья восхитились - знают куда 140 млрд баксов пойдут)))
Прибирайте вже цього потужного, воно вже на ці гроші слюні навострило.
На кентів !
ZE покидьок патужно веде Україну до катастрофи, м'ясник Просирський знищує ЗСУ. Скільки ви вкраїнці ще будете терпіти, пока вас не знищать? Чи не пора покидьків на шибеницю ???
Ця потвора не пише про потреби ЗСУ. Це які суспільні потреби ? Вам по 1000, а собі палєти баксів в карман? щоб ти здох
На нове міністрество - МінДічі
Мідас підарас спить та тільки бачить ту суму 120 мільярдів о там вже їв хватить можна буде.
Не воювати, а подихати, бо шансів вижити у піхоти нульові. Всіх кого беруть з вулиць, якщо нема грошей на тилову посаду, направляють зараз під Покровськ.
Левова частка повинна дістатись Верховному.
Отак ось! Ми ж віримо?
Але не процитувати сьогоднішній висер цього блазня я не зміг, не стримався
На валізи і на мАцкву.
А КЛОВАН продовжує думкою багатіти .
