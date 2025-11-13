Ми не можемо проводити зустрічі Трампа та Путіна лише заради самих зустрічей, треба результат, - Рубіо
Президент Дональд Трамп погодиться на ще одну зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним лише, якщо з'явиться можливість допомогти завершити війну РФ проти України.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Обидві сторони дійшли згоди, що у наступної зустрічі наших президентів має бути конкретний результат - ми повинні знати, що у нас є реальний шанс отримати щось позитивне", - сказав Рубіо.
"Ми б дуже хотіли, щоб це сталося, ми б дуже хотіли, щоб війна закінчилася, але ми не можемо просто продовжувати проводити зустрічі заради самих зустрічей", - додав він.
Раніше речник Путіна заявив, що РФ продовжуватиме війну проти України, оскільки немає можливості для проведення переговорів.
Скасування зустрічі Трампа та Путіна
- 21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".
- 22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
великапотужна і козирна (від слова "Козирь")