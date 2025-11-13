Ми не можемо проводити зустрічі Трампа та Путіна лише заради самих зустрічей, треба результат, - Рубіо

Рубіо назвав умову для зустрічі Трампа та Путіна

Президент Дональд Трамп погодиться на ще одну зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним лише, якщо з'явиться можливість допомогти завершити війну РФ проти України.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Обидві сторони дійшли згоди, що у наступної зустрічі наших президентів має бути конкретний результат - ми повинні знати, що у нас є реальний шанс отримати щось позитивне", - сказав Рубіо.

"Ми б дуже хотіли, щоб це сталося, ми б дуже хотіли, щоб війна закінчилася, але ми не можемо просто продовжувати проводити зустрічі заради самих зустрічей", - додав він.

Раніше речник Путіна заявив, що РФ продовжуватиме війну проти України, оскільки немає можливості для проведення переговорів.

Читайте: Зустріч Трампа та Путіна скасували після позиції Москви, яка була занадто жорсткою, - Financial Times

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

  • 21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".
  • 22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

Читайте також: Трамп розчарований провалом спроб завершити війну в Україні, - The Atlantic

путін володимир (25411) Трамп Дональд (8877) Рубіо Марко (436)
А ганебні червоні доріжки на Алясці - то був просто коїтус заради оргазму.
показати весь коментар
13.11.2025 13:00 Відповісти
А як же кохання? Високе почуття ні в щёт?
показати весь коментар
13.11.2025 13:00 Відповісти
А надавити на путлєра - нє? - табу?
показати весь коментар
13.11.2025 13:05 Відповісти
Чим правопівні з хрестами на лобі можуть надавить?
показати весь коментар
13.11.2025 14:00 Відповісти
А Трамп каже що всі його зустрічі з "лутшим другом Владіміром" були таки "чудови" ..
показати весь коментар
13.11.2025 13:07 Відповісти
***** знов по вухах поїзде рудому пуделю в той скаже була чудова розмова.
показати весь коментар
13.11.2025 13:08 Відповісти
ЗЕленя тоже казав про чудову размову с Трампом после того, как тое его карты со стола сбрасывал и матюкался
показати весь коментар
13.11.2025 13:19 Відповісти
там була одна карта, але велика потужна і козирна (від слова "Козирь")
показати весь коментар
13.11.2025 13:52 Відповісти
Якщо хтось щє не допетрав: "Трамп", перекладається, як "козир" (без мʼякого знаку) і коли Трамп каже "у тебе нема козирів", це дослівно означає "я не твоя маріонетка".
показати весь коментар
13.11.2025 14:05 Відповісти
Что то давят на рашку этими разговорами , значит скоро бункер позвонит Трампу чтобы провести еще один очень успешный разговор
показати весь коментар
13.11.2025 13:10 Відповісти
Та ти шо??? А раніше ваш колективний "потужний" мозок не міг осягнути такоъ простої істини??? Що вас всіх тупо розводили як лохів?
показати весь коментар
13.11.2025 14:21 Відповісти
 
 