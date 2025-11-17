Трамп з Путіним зустрінуться після "створення умов", - Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним можлива після створення необхідних умов.

Пєсков зазначив, що саміт лідерів США та РФ можливий "після глибокого опрацювання". "Як тільки ця підготовка буде виконана і будуть створені умови для проведення саміту, сподіваємося, він відбудеться", - сказав речник Кремля.

Водночас він додав, що наразі "навряд чи можна" прогнозувати, коли такі умови складуться. "Хоча, звичайно, всі ми зацікавлені в тому, щоб ці умови настали швидше раніше, ніж пізніше", - підсумував Пєсков.

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

