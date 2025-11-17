УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9111 відвідувач онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна
2 115 10

Трамп з Путіним зустрінуться після "створення умов", - Пєсков

пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним можлива після створення необхідних умов.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пєсков зазначив, що саміт лідерів США та РФ можливий "після глибокого опрацювання". "Як тільки ця підготовка буде виконана і будуть створені умови для проведення саміту, сподіваємося, він відбудеться", - сказав речник Кремля.

Водночас він додав, що наразі "навряд чи можна" прогнозувати, коли такі умови складуться. "Хоча, звичайно, всі ми зацікавлені в тому, щоб ці умови настали швидше раніше, ніж пізніше", - підсумував Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми не можемо проводити зустрічі Трампа та Путіна лише заради самих зустрічей, треба результат, - Рубіо

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

  • 21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".
  • 22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ продовжуватиме війну, оскільки немає можливості для переговорів, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1863) путін володимир (25423) Трамп Дональд (8889)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Треба постаратися Мадяру теж створити для рашкіної нефтянки хороші умови
показати весь коментар
17.11.2025 13:34 Відповісти
+2
В кацапів одна умова -"денацифікація"
показати весь коментар
17.11.2025 13:35 Відповісти
+1
Сам хоч зрозумів, що напи₴дів?
показати весь коментар
17.11.2025 13:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба постаратися Мадяру теж створити для рашкіної нефтянки хороші умови
показати весь коментар
17.11.2025 13:34 Відповісти
В кацапів одна умова -"денацифікація"
показати весь коментар
17.11.2025 13:35 Відповісти
Кацапи живуть рожевою мрією, що Трамп за ради них прибере якось ЗЕ?
показати весь коментар
17.11.2025 13:41 Відповісти
Так Зєля після міндічгейту вже відпрацьований матеріал і це вже питання часу коли його приберуть .
показати весь коментар
17.11.2025 13:57 Відповісти
"Приберуть", ви має на увазі - грохнуть, чи у в'язницю посадять?
показати весь коментар
17.11.2025 15:01 Відповісти
Ну це вже ЦРУ і ФБР вирішувати долю зєлі ,тим більше що ФБР взяла відкрила справу на міндіча ,а то як дожмуть ( а ФБР це вміє робити ) то він за зєлю розповість багато цікавого.
показати весь коментар
17.11.2025 17:13 Відповісти
Сам хоч зрозумів, що напи₴дів?
показати весь коментар
17.11.2025 13:44 Відповісти
"СТВОРЕННЯ УМОВ" - це регулярні ракетні обстріли москви і московитів.
показати весь коментар
17.11.2025 13:55 Відповісти
зустрінуться, коли вирішать, зто актив, а хто знизу
показати весь коментар
17.11.2025 15:08 Відповісти
Воно не Дмитро, воно - "Дмітрій".
показати весь коментар
17.11.2025 15:24 Відповісти
 
 