Трамп з Путіним зустрінуться після "створення умов", - Пєсков
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним можлива після створення необхідних умов.
Пєсков зазначив, що саміт лідерів США та РФ можливий "після глибокого опрацювання". "Як тільки ця підготовка буде виконана і будуть створені умови для проведення саміту, сподіваємося, він відбудеться", - сказав речник Кремля.
Водночас він додав, що наразі "навряд чи можна" прогнозувати, коли такі умови складуться. "Хоча, звичайно, всі ми зацікавлені в тому, щоб ці умови настали швидше раніше, ніж пізніше", - підсумував Пєсков.
Скасування зустрічі Трампа та Путіна
- 21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".
- 22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.
