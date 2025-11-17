Санкции США усилят возможности Трампа закончить войну в Украине, - сенатор Грэм
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о продвижении в Конгрессе нового двухпартийного законопроекта о санкциях против России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, документ усиливает полномочия президента США и расширяет инструменты давления на Кремль и страны, которые продолжают покупать российские энергоресурсы.
Что предусматривает законопроект
Грэм пояснил, что новый закон позволит применять вторичные санкции и тарифы к государствам, которые поддерживают российскую экономику. Он подчеркнул, что это должно заставить Путина согласиться на переговоры.
"Закон призван дать президенту Трампу больше возможностей давить на Путина и его союзников", – сказал сенатор.
Он также подчеркнул, что санкции против крупных российских нефтяных компаний уже дали значительный эффект.
"Закон о санкциях против России продолжит импульс, чтобы положить конец этой войне с честью, справедливо и раз и навсегда", - подчеркнул американский сенатор.
Трамп подтвердил работу над новым пакетом
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы начали разработку законопроекта о "очень строгих санкциях" против любой страны, которая продолжает бизнес с Россией.
По его словам, он лично выступил инициатором этого решения. "Будут введены очень строгие санкции против каждой страны, которая ведет бизнес с Россией", — сказал американский лидер. Также Трамп добавил, что в документ могут включить и Иран.
Ключевые элементы санкционного пакета:
-
Вторичные санкции для стран, которые покупают российскую нефть и газ.
-
Дополнительные тарифы на товары из государств, сотрудничающих с РФ.
-
Расширенные полномочия президента США по введению санкций.
-
Возможное включение Ирана в список стран-нарушителей.
Международный контекст
Евросоюз заявил, что также работает над новым пакетом санкций, который может затронуть российские энергетические компании и "теневой флот". Канада уже объявила дополнительные ограничения против России. Украина ввела санкции против российских, китайских и иранских компаний.
Минфин США ранее ввел ограничительные меры против "Роснефти" и "Лукойла".
