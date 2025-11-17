РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10050 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России
1 302 11

Санкции США усилят возможности Трампа закончить войну в Украине, - сенатор Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о продвижении в Конгрессе нового двухпартийного законопроекта о санкциях против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ усиливает полномочия президента США и расширяет инструменты давления на Кремль и страны, которые продолжают покупать российские энергоресурсы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предусматривает законопроект

Грэм пояснил, что новый закон позволит применять вторичные санкции и тарифы к государствам, которые поддерживают российскую экономику. Он подчеркнул, что это должно заставить Путина согласиться на переговоры.

"Закон призван дать президенту Трампу больше возможностей давить на Путина и его союзников", – сказал сенатор.

Он также подчеркнул, что санкции против крупных российских нефтяных компаний уже дали значительный эффект.

"Закон о санкциях против России продолжит импульс, чтобы положить конец этой войне с честью, справедливо и раз и навсегда", - подчеркнул американский сенатор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Крупнейший в России завод кремния объявил о приостановке производства

Трамп подтвердил работу над новым пакетом

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы начали разработку законопроекта о "очень строгих санкциях" против любой страны, которая продолжает бизнес с Россией.

По его словам, он лично выступил инициатором этого решения. "Будут введены очень строгие санкции против каждой страны, которая ведет бизнес с Россией", — сказал американский лидер. Также Трамп добавил, что в документ могут включить и Иран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пришло время, чтобы Путин почувствовал цену войны, — сенатор Грэм

Ключевые элементы санкционного пакета:

  • Вторичные санкции для стран, которые покупают российскую нефть и газ.

  • Дополнительные тарифы на товары из государств, сотрудничающих с РФ.

  • Расширенные полномочия президента США по введению санкций.

  • Возможное включение Ирана в список стран-нарушителей.

Международный контекст

Евросоюз заявил, что также работает над новым пакетом санкций, который может затронуть российские энергетические компании и "теневой флот". Канада уже объявила дополнительные ограничения против России. Украина ввела санкции против российских, китайских и иранских компаний.
Минфин США ранее ввел ограничительные меры против "Роснефти" и "Лукойла".

Читайте: Цены на российскую нефть упали до $36,6 за баррель. Это самый низкий уровень за 2,5 года

Автор: 

россия (98049) санкции (12040) США (28277) Линдси Грэм (121)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Балабол, щось тебе давно не було чутно ? Язиком ти працювати гаразд
показать весь комментарий
17.11.2025 20:18 Ответить
+3
Американський Безуглий.
показать весь комментарий
17.11.2025 20:31 Ответить
+1
Шановні редактори, про Грема більше не треба, добре? Давно вже зрозуміли, що він за один.
показать весь комментарий
17.11.2025 20:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Балабол, щось тебе давно не було чутно ? Язиком ти працювати гаразд
показать весь комментарий
17.11.2025 20:18 Ответить
Шановні редактори, про Грема більше не треба, добре? Давно вже зрозуміли, що він за один.
показать весь комментарий
17.11.2025 20:18 Ответить
(я за него) видите ли Николай, ежедневная страница сайта "Новости" имеет сету (условно) 36 новостей. Если интригующих новостей (откровений депутата Железняка) не набирается, то приходится высасывать придумывать новости пожиже. Или в крайнем, худшем случае резать интервью на кусочки.
Из одного интервью может получиться 4, а то и 6 новостей
показать весь комментарий
17.11.2025 21:16 Ответить
Дякую; не знаюся на технічних питаннях, не розумію чому саме 36, а не дев'ять із половиною, але враження саме таке. Думаю, в сша достатня кількість сенаторів-балаболів, щоб за потреби заповнити навіть "35 із 36-ти".
показать весь комментарий
17.11.2025 21:21 Ответить
А щодо відвертостей депутана Железняка, то сьогодні він, здається, схибив. Алі-Баба - це не Дермак, хоч й Андрій Борухович, а той хто проводить наради з мусорам - такий собі Татаров. ("татарин", "мусульманин").
показать весь комментарий
17.11.2025 21:32 Ответить
Так переговори чи на кордони 1991-го...?
Тут не дуже зрозуміло!!!!
показать весь комментарий
17.11.2025 20:19 Ответить
Американський Безуглий.
показать весь комментарий
17.11.2025 20:31 Ответить
У суддів немає пенсій і зарплат у звичайному сенсі

https://tsn.ua/********/dovichne-utrymannia-suddiv-ye-ne-podarunkom-a-harantiyeiu-nezaleznosti-suddia-maryna-barsuk-2896037.html
показать весь комментарий
17.11.2025 20:54 Ответить
Я удивляюсь, как это е@анутый не управился против нас свои санкции развернуть
показать весь комментарий
17.11.2025 21:26 Ответить
"Sanctioning Russia Act of 2025" - Економічна "кувалда". Це щось поза межею сприйняття. Якщо закон приймуть в такому вигляді - раша здується.
Трампе, хочеш нобелівську премію? Приймай закон)
показать весь комментарий
17.11.2025 21:54 Ответить
 
 