ЕС работает над 20-м пакетом санкций в отношении России, - Каллас

ЕС уже приступил к активной работе над подготовкой 20-го пакета санкций против России.

Европейский Союз работает над новым 20-м пакетом санкций против России.

Об этом заявила в пятницу, 14 ноября, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас после встречи в Берлине с министром обороны Германии Борисом Писториусом и другими коллегами, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Работа над новыми санкциями против РФ продолжается

"Войны проигрывают те, у кого первыми заканчиваются деньги или солдаты", - сказала Каллас, добавив, что именно поэтому "мы должны продолжать давить на Россию санкциями".

Кроме этого, Каллас высоко оценила последние ограничительные меры, введенные США в отношении российских нефтяных компаний.

"Санкции работают эффективнее, когда их дополняет поддержка международных партнеров", - сказала главный дипломат ЕС.

Читайте также: Зеленский: Ожидаем в течение месяца подготовку 20-го пакета санкций ЕС против России

Какие объекты РФ могут попасть под санкции?

Каллас не озвучила никаких подробностей о будущем 20-м пакете санкций.

Однако, по словам брюссельских дипломатов, объектами санкций могут стать российские энергетические компании и суда, принадлежащие российскому "теневому флоту".

Москва использует его, чтобы обойти ограничения цен на российскую нефть, введенные западными союзниками Украины.

Читайте также: ЕС в ближайшие недели подготовит новый санкционный пакет против России, - Мерц

россия (98035) санкции (12036) Евросоюз (17821) Каллас Кая (308)
Війни програють ті, у кого першими закінчуються гроші або солдати", - сказала Каллас, Джерело: https://censor.net/ua/n3585161
Це на що вона натякає?
14.11.2025 22:09 Ответить
а коли піде від вас не пакетик з атб, а санкційний товарняк?
14.11.2025 22:10 Ответить
А чи не настав час ЄСу поацювати над санкціями щодо орбанів, фіцо та їм подібних "путінферштейнів"?
14.11.2025 22:10 Ответить
Мы их душили, душили...
14.11.2025 22:29 Ответить
 
 