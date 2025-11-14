ЕС работает над 20-м пакетом санкций в отношении России, - Каллас
Европейский Союз работает над новым 20-м пакетом санкций против России.
Об этом заявила в пятницу, 14 ноября, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас после встречи в Берлине с министром обороны Германии Борисом Писториусом и другими коллегами, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.
Работа над новыми санкциями против РФ продолжается
"Войны проигрывают те, у кого первыми заканчиваются деньги или солдаты", - сказала Каллас, добавив, что именно поэтому "мы должны продолжать давить на Россию санкциями".
Кроме этого, Каллас высоко оценила последние ограничительные меры, введенные США в отношении российских нефтяных компаний.
"Санкции работают эффективнее, когда их дополняет поддержка международных партнеров", - сказала главный дипломат ЕС.
Какие объекты РФ могут попасть под санкции?
Каллас не озвучила никаких подробностей о будущем 20-м пакете санкций.
Однако, по словам брюссельских дипломатов, объектами санкций могут стать российские энергетические компании и суда, принадлежащие российскому "теневому флоту".
Москва использует его, чтобы обойти ограничения цен на российскую нефть, введенные западными союзниками Украины.
