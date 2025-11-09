Зеленский: Ожидаем в течение месяца подготовку 20-го пакета санкций ЕС против России

Украина ожидает в течение месяца содержания 20-го пакета санкций Евросоюза против России и предлагает добавить в него российских юридических и физических лиц, которые зарабатывают на энергоресурсах, и лиц, причастных к похищению украинских детей.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Украина ожидает новых санкций ЕС против РФ

"Готовим вместе с партнерами в Евросоюзе уже и двадцатый пакет санкций. Мы ожидаем в течение месяца подготовку содержания этого пакета и предлагаем добавить в 20-й пакет санкций Евросоюза российских юридических и физических лиц, которые еще зарабатывают на энергоресурсах, а также будет обновление по похитителям украинских детей – против этого должно быть действительно глобальное давление", – сказал глава государства.

Давление на военное производство РФ

Кроме этого, президент подчеркнул, что "должно быть значительно больше давления на все схемы, которые позволяют работать российскому военному производству".

"Каждая российская ракета, каждый российский дрон – это конкретные компоненты из других стран, конкретных стран, без которых просто не было бы российского оружия. Работа по этому вопросу должна быть значительно активнее, и это ответственность, в частности, МИД Украины", - добавил президент.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Евросоюз начал подготовку нового, уже 20-го пакета санкций против России из-за ее агрессивной войны против Украины.

