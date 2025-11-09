РУС
Новости Санкции ЕС против России
Зеленский: Ожидаем в течение месяца подготовку 20-го пакета санкций ЕС против России

Украина ожидает в течение месяца содержания 20-го пакета санкций Евросоюза против России и предлагает добавить в него российских юридических и физических лиц, которые зарабатывают на энергоресурсах, и лиц, причастных к похищению украинских детей.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Украина ожидает новых санкций ЕС против РФ

"Готовим вместе с партнерами в Евросоюзе уже и двадцатый пакет санкций. Мы ожидаем в течение месяца подготовку содержания этого пакета и предлагаем добавить в 20-й пакет санкций Евросоюза российских юридических и физических лиц, которые еще зарабатывают на энергоресурсах, а также будет обновление по похитителям украинских детей – против этого должно быть действительно глобальное давление", – сказал глава государства.

Читайте также: Украина синхронизировала с ЕС 19-й пакет санкций против РФ, - Зеленский

Давление на военное производство РФ

Кроме этого, президент подчеркнул, что "должно быть значительно больше давления на все схемы, которые позволяют работать российскому военному производству".

"Каждая российская ракета, каждый российский дрон – это конкретные компоненты из других стран, конкретных стран, без которых просто не было бы российского оружия. Работа по этому вопросу должна быть значительно активнее, и это ответственность, в частности, МИД Украины", - добавил президент.

Читайте также: ЕС начал подготовку 20-го пакета санкций против России

Зеленский Владимир (22524) россия (97984) санкции (12020) Евросоюз (17795)
+9
Зе все очікує від інших якоъсь допомоги, а щоб нарити окопів та траншей біля Покровська та Мирнограда - не може.
показать весь комментарий
09.11.2025 21:21 Ответить
+4
Найгірший президент України, воно тупо не знає що далі робити (провалена на сто відсотків мобілізація один з сотні яскравих прикладів бездарного і тупого керування)
показать весь комментарий
09.11.2025 21:40 Ответить
+3
Він вже остаточно втратив зв'язок з реальністю.
показать весь комментарий
09.11.2025 21:34 Ответить
Зе все очікує від інших якоъсь допомоги, а щоб нарити окопів та траншей біля Покровська та Мирнограда - не може.
показать весь комментарий
09.11.2025 21:21 Ответить
Найкращі санкції - ракети по руснявих об'єктах. Але зе не потрібно масове виробництво ракет, бо для цього треба змусити лохторат працювати як під час 2св - а тоді за зебіла ніхто не проголосує.
показать весь комментарий
09.11.2025 21:24 Ответить
Дурнику Цей "лохторат"як ти зумів висловитись готовий праювати на перемогу цілодобово але влада не зацікавлена
показать весь комментарий
09.11.2025 22:03 Ответить
Звичайно готові, вдома. Цей лохторат досі не вимагає створення ЯЗ чи хімзброї, вони тупо дивляться, як русня продовжує окуповувати наші землі.
показать весь комментарий
09.11.2025 22:07 Ответить
зе-покидьок вимагає бабла і щоб багато бабла, на покровськ болт поклав
показать весь комментарий
09.11.2025 21:27 Ответить
Вже потрібний пакет для пакетів💩
показать весь комментарий
09.11.2025 21:28 Ответить
росії санкції по барабану, чого ти очікуєш? Де твої удари по москві?
показать весь комментарий
09.11.2025 21:31 Ответить
Може він собі у вену героїн пускає, а потім лежить і дивиться, як наші ракети знищують москву.
показать весь комментарий
09.11.2025 21:36 Ответить
Він вже остаточно втратив зв'язок з реальністю.
показать весь комментарий
09.11.2025 21:34 Ответить
Воно очікує на пакети санкцій, а саме з своїм МЗС все що можна просрало. На західних кордонах ситуація з кожним днем все гірше і гірше. Словаччина, Угорщина, на черзі Чехія і вже Польща буром поперла:
Повернення до відносин з Україною, коли все вирішувалося по "дзвінку до Варшави", уже не буде - канцелярія президента Польщі.
Польща очікує від України взаємності, особливо в питаннях історичної та економічної політики. Повернення до мислення у категоріях "дзвінок до Варшави з проханням про підтримку" - такого вже не буде.
Про це в ефірі https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/rozmowa/news-przydacz-o-aferze-o-stopnie-nie-chcieli-rozmawiac-niech-sie-,nId,8038809 RMF24 заявив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач.
показать весь комментарий
09.11.2025 21:36 Ответить
"ольща очікує від України взаємності, особливо в питаннях історичної та економічної політики"

я готовий.
З чого почнемо? З блокади пшецьких продуктів на кордоні чи з вимог визнати Армію Крайову гандонами а Пілсудського нацистською підстилкою ?
показать весь комментарий
09.11.2025 21:47 Ответить
Найгірший президент України, воно тупо не знає що далі робити (провалена на сто відсотків мобілізація один з сотні яскравих прикладів бездарного і тупого керування)
показать весь комментарий
09.11.2025 21:40 Ответить
********** у своєму репертуарі - очікує.
- від ЄС санкцій і грошей
- від США зброї
- від армії перемог
- від Кудрицького захисту енергетики
- від народу терпіння
- від глядачі гундосіків оплесків
- від моря погоди
- від рака не горі свисту

Тільки від себе, гнидочорт нічого не очікує і не вимагає.
показать весь комментарий
09.11.2025 21:44 Ответить
Омельченко: Залежність потужних ЗАСНОВАНА на криміналі | Бандитів Баканова ПРИЗНАЧАВ Зеленський

https://www.youtube.com/watch?v=xrojipM5utg
показать весь комментарий
09.11.2025 21:54 Ответить
zдун
показать весь комментарий
09.11.2025 21:56 Ответить
Думаю Цей 20й пакет буде таким же пшиком ..комариним укусом як і ті 19
показать весь комментарий
09.11.2025 21:58 Ответить
Призываю, дорогие украинцы, верить в лучшее, мне и Дарвину! Уже через 2-3 года большинство украинцев, благодаря развившейся эхолокации, смогут прекрасно ориентироваться в полной темноте. Начнем, друзья, осенью покрываться густой тёплой шерстью, а на зиму впадать в спячку! (Взято з чернетки вітання В.О. Зеленьского українського народу з Новим 2026р.)
показать весь комментарий
09.11.2025 22:03 Ответить
 
 