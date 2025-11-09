Зеленський: Очікуємо впродовж місяця підготовку 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Україна очікує впродовж місяця змісту 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії та пропонує додати в нього російських юридичних та фізичних осіб, які заробляють на енергоресурсах та осіб, причетних до викрадення українських дітей.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Україна очікує на нові санкції ЄС проти РФ

"Готуємо разом з партнерами в Євросоюзі вже й двадцятий пакет санкцій. Ми очікуємо протягом місяця підготовку змісту цього пакету, і пропонуємо додати у 20-й пакет санкцій Євросоюзу російських юридичних та фізичних осіб, які ще заробляють на енергоресурсах, і також буде оновлення по викрадачах українських дітей – проти цього має бути дійсно глобальний тиск", - сказав глава держави.

Читайте також: Україна синхронізувала з ЄС 19-й пакет санкцій проти РФ, - Зеленський

Тиск на військове виробництво РФ

Крім цього, президент наголосив, що "повинно бути значно більше тиску на всі схеми, які дозволяють працювати російському воєнному виробництву".

"Кожна російська ракета, кожен російський дрон – це конкретні компоненти з інших країн, конкретних країн, без яких просто не було б російської зброї. Робота щодо цього має бути значно активніше, і це відповідальність зокрема МЗС України", - додав президент.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Євросоюз розпочав підготовку нового, вже 20-го пакету санкцій проти Росії через її агресивну війну проти України.

Читайте також: ЄС розпочав підготовку 20-го пакету санкцій проти Росії