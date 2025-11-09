Зеленський: Очікуємо впродовж місяця підготовку 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Україна очікує впродовж місяця змісту 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії та пропонує додати в нього російських юридичних та фізичних осіб, які заробляють на енергоресурсах та осіб, причетних до викрадення українських дітей.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Україна очікує на нові санкції ЄС проти РФ

"Готуємо разом з партнерами в Євросоюзі вже й двадцятий пакет санкцій. Ми очікуємо протягом місяця підготовку змісту цього пакету, і пропонуємо додати у 20-й пакет санкцій Євросоюзу російських юридичних та фізичних осіб, які ще заробляють на енергоресурсах, і також буде оновлення по викрадачах українських дітей – проти цього має бути дійсно глобальний тиск", - сказав глава держави.

Читайте також: Україна синхронізувала з ЄС 19-й пакет санкцій проти РФ, - Зеленський

Тиск на військове виробництво РФ 

Крім цього, президент наголосив, що "повинно бути значно більше тиску на всі схеми, які дозволяють працювати російському воєнному виробництву".

"Кожна російська ракета, кожен російський дрон – це конкретні компоненти з інших країн, конкретних країн, без яких просто не було б російської зброї. Робота щодо цього має бути значно активніше, і це відповідальність зокрема МЗС України", - додав президент.

Читайте також: ЄС розпочав підготовку 20-го пакету санкцій проти Росії

Найгірший президент України, воно тупо не знає що далі робити (провалена на сто відсотків мобілізація один з сотні яскравих прикладів бездарного і тупого керування)
09.11.2025 21:40 Відповісти
Зе все очікує від інших якоъсь допомоги, а щоб нарити окопів та траншей біля Покровська та Мирнограда - не може.
09.11.2025 21:21 Відповісти
********** у своєму репертуарі - очікує.
- від ЄС санкцій і грошей
- від США зброї
- від армії перемог
- від Кудрицького захисту енергетики
- від народу терпіння
- від глядачі гундосіків оплесків
- від моря погоди
- від рака не горі свисту

Тільки від себе, гнидочорт нічого не очікує і не вимагає.
09.11.2025 21:44 Відповісти
Зе все очікує від інших якоъсь допомоги, а щоб нарити окопів та траншей біля Покровська та Мирнограда - не може.
09.11.2025 21:21 Відповісти
Найкращі санкції - ракети по руснявих об'єктах. Але зе не потрібно масове виробництво ракет, бо для цього треба змусити лохторат працювати як під час 2св - а тоді за зебіла ніхто не проголосує.
09.11.2025 21:24 Відповісти
Дурнику Цей "лохторат"як ти зумів висловитись готовий праювати на перемогу цілодобово але влада не зацікавлена
09.11.2025 22:03 Відповісти
Звичайно готові, вдома. Цей лохторат досі не вимагає створення ЯЗ чи хімзброї, вони тупо дивляться, як русня продовжує окуповувати наші землі.
09.11.2025 22:07 Відповісти
Вже потрібний пакет для пакетів💩
09.11.2025 21:28 Відповісти
росії санкції по барабану, чого ти очікуєш? Де твої удари по москві?
09.11.2025 21:31 Відповісти
Може він собі у вену героїн пускає, а потім лежить і дивиться, як наші ракети знищують москву.
09.11.2025 21:36 Відповісти
Він вже остаточно втратив зв'язок з реальністю.
09.11.2025 21:34 Відповісти
В нього його і не було ніколи.
10.11.2025 02:18 Відповісти
Воно очікує на пакети санкцій, а саме з своїм МЗС все що можна просрало. На західних кордонах ситуація з кожним днем все гірше і гірше. Словаччина, Угорщина, на черзі Чехія і вже Польща буром поперла:
Повернення до відносин з Україною, коли все вирішувалося по "дзвінку до Варшави", уже не буде - канцелярія президента Польщі.
Польща очікує від України взаємності, особливо в питаннях історичної та економічної політики. Повернення до мислення у категоріях "дзвінок до Варшави з проханням про підтримку" - такого вже не буде.
Про це в ефірі https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/rozmowa/news-przydacz-o-aferze-o-stopnie-nie-chcieli-rozmawiac-niech-sie-,nId,8038809 RMF24 заявив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач.
09.11.2025 21:36 Відповісти
"ольща очікує від України взаємності, особливо в питаннях історичної та економічної політики"

я готовий.
З чого почнемо? З блокади пшецьких продуктів на кордоні чи з вимог визнати Армію Крайову гандонами а Пілсудського нацистською підстилкою ?
09.11.2025 21:47 Відповісти
Омельченко: Залежність потужних ЗАСНОВАНА на криміналі | Бандитів Баканова ПРИЗНАЧАВ Зеленський

https://www.youtube.com/watch?v=xrojipM5utg
09.11.2025 21:54 Відповісти
zдун
09.11.2025 21:56 Відповісти
Думаю Цей 20й пакет буде таким же пшиком ..комариним укусом як і ті 19
09.11.2025 21:58 Відповісти
Призываю, дорогие украинцы, верить в лучшее, мне и Дарвину! Уже через 2-3 года большинство украинцев, благодаря развившейся эхолокации, смогут прекрасно ориентироваться в полной темноте. Начнем, друзья, осенью покрываться густой тёплой шерстью, а на зиму впадать в спячку! (Взято з чернетки вітання В.О. Зеленьского українського народу з Новим 2026р.)
09.11.2025 22:03 Відповісти
Ждун
09.11.2025 22:23 Відповісти
Потужний очікувач.
09.11.2025 22:25 Відповісти
Может сразу 30й. Чтоб лишние 10 раз не вставать.
Не могу понять по его последним гундосикам это тупость или отчаяние. По ходу первые пол года войну на себе вытянул простой народ на патриотизме и мотивации.... А дальше пошли в ход трускавецкие манагеры. Итог предсказуем
09.11.2025 22:28 Відповісти
Геть 🤡 Чорта зеленського !!!...
09.11.2025 22:33 Відповісти
Ти що за це відповідаєш ? Все за що ти відповідаєш ти вже провалив !
09.11.2025 22:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YiVb_3q_mCg&t=30s Вас купують за 120 мільярдів. Я порахував ЦІНУ ПОПУЛІЗМУ. За порятунок влади платите ВИ.Це ДОПОМОЖЕ?
09.11.2025 22:53 Відповісти
Вічний ждун.
