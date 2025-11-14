ЄС працює над 20-м пакетом санкцій щодо Росії, - Каллас

Європейський Союз працює над новим 20-м пакетом санкцій проти Росії.

Про це заявила у пʼятницю, 14 листопада, верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас після зустрічі в Берліні з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та іншими колегами, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Робота над новими санкціями проти РФ триває 

"Війни програють ті, у кого першими закінчуються гроші або солдати", - сказала Каллас, додавши, що саме тому "ми повинні продовжувати тиснути на Росію санкціями".

Крім цього, Каллас високо оцінила останні обмежувальні заходи, запроваджені США щодо російських нафтових компаній.

"Санкції працюють ефективніше, коли їх доповнює підтримка міжнародних партнерів",- сказала головна дипломатка ЄС.

Які об'єкти РФ можуть потрапити під санкції?

Каллас не озвучила жодних подробиць щодо майбутнього 20-го пакета санкцій.

Проте, за словами, брюссельських дипломатів, об'єктами санкцій можуть стати російські енергетичні компанії та судна, що належать до російського "тіньового флоту".

Москва використовує його, щоб обійти обмеження цін на російську нафту, запроваджене західними союзниками України. 

а коли піде від вас не пакетик з атб, а санкційний товарняк?
14.11.2025 22:10 Відповісти
А чи не настав час ЄСу поацювати над санкціями щодо орбанів, фіцо та їм подібних "путінферштейнів"?
14.11.2025 22:10 Відповісти
Мы их душили, душили...
14.11.2025 22:29 Відповісти
Шапито, 20 концерт...
15.11.2025 07:00 Відповісти
 
 