ЄС працює над 20-м пакетом санкцій щодо Росії, - Каллас

Європейський Союз працює над новим 20-м пакетом санкцій проти Росії.

Про це заявила у пʼятницю, 14 листопада, верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас після зустрічі в Берліні з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та іншими колегами, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Робота над новими санкціями проти РФ триває

"Війни програють ті, у кого першими закінчуються гроші або солдати", - сказала Каллас, додавши, що саме тому "ми повинні продовжувати тиснути на Росію санкціями".

Крім цього, Каллас високо оцінила останні обмежувальні заходи, запроваджені США щодо російських нафтових компаній.

"Санкції працюють ефективніше, коли їх доповнює підтримка міжнародних партнерів",- сказала головна дипломатка ЄС.

Читайте також: Зеленський: Очікуємо впродовж місяця підготовку 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Які об'єкти РФ можуть потрапити під санкції?

Каллас не озвучила жодних подробиць щодо майбутнього 20-го пакета санкцій.

Проте, за словами, брюссельських дипломатів, об'єктами санкцій можуть стати російські енергетичні компанії та судна, що належать до російського "тіньового флоту".

Москва використовує його, щоб обійти обмеження цін на російську нафту, запроваджене західними союзниками України.

Читайте також: ЄС найближчими тижнями підготує новий санкційний пакет проти Росії, - Мерц