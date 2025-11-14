ЄС найближчими тижнями підготує новий санкційний пакет проти Росії, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що найближчими тижнями Євросоюз підготує новий пакет санкцій проти Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми в ЄС підготуємо найближчими тижнями наступний санкційний пакет", - заявив Мерц.
За його словами, Європейський Союз має намір посилювати тиск на Кремль та зосередитися на боротьбі з униканням чинних обмежень.
Мерц нагадав, що робота над посиленням санкцій триває на рівні інституцій ЄС.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про те, що Євросоюз розпочав підготовку нового, вже 20-го пакету санкцій проти Росії через її агресивну війну проти України.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує впродовж місяця змісту 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії та пропонує додати в нього російських юридичних та фізичних осіб, які заробляють на енергоресурсах та осіб, причетних до викрадення українських дітей.
