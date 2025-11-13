Молоді чоловіки з України мають менше приїжджати до Німеччини. Вони потрібні в своїй країні, - Мерц

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що менша кількість молодих українських чоловіків повинна приїжджати до Німеччини як біженці.

Про це він сказав під час телефонної розмови з Зеленським, пише AFP, яке цитує Barron’s, передає Цензор.НЕТ.

Про приїзд українців

"Я попросив президента України забезпечити, щоб молоді чоловіки з України, зокрема, не приїжджали до Німеччини у дедалі більшій кількості, а служили у своїй країні. Вони там потрібні", - вважає Мерц.

Він також заявив, що невдовзі його країна змінити правила соціального забезпечення, знизивши виплати українським біженцям — так, мовляв, це більше стимулюватиме українців шукати роботу.

