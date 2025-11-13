Молоді чоловіки з України мають менше приїжджати до Німеччини. Вони потрібні в своїй країні, - Мерц
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що менша кількість молодих українських чоловіків повинна приїжджати до Німеччини як біженці.
Про це він сказав під час телефонної розмови з Зеленським, пише AFP, яке цитує Barron’s, передає Цензор.НЕТ.
Про приїзд українців
"Я попросив президента України забезпечити, щоб молоді чоловіки з України, зокрема, не приїжджали до Німеччини у дедалі більшій кількості, а служили у своїй країні. Вони там потрібні", - вважає Мерц.
Він також заявив, що невдовзі його країна змінити правила соціального забезпечення, знизивши виплати українським біженцям — так, мовляв, це більше стимулюватиме українців шукати роботу.
Чоловіки до 23 років у Німеччині
- Нещодавно Німеччина зазнала напливу молодих українських чоловіків після рішення Києва дозволити особам віком від 18 до 22 років виїхати з України, повідомило міністерство внутрішніх справ AFP минулого місяця.
- За даними міністерства, кількість чоловіків цього віку, які шукають притулку в Німеччині, зросла з трохи понад 100 на тиждень до 1796 у тиждень, що почався 6 жовтня.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слухайте, а ви взагалі розумієте наскільки важливо те, що сказав не хто-небудь, а Президент однієї з головних країн Европи? Ви уявляєте, щоб Мерц сказав таке Президенту Ізраїлю? Чи Індії, чи Китаю? Чи Пакістану, де теж між іншим війна і пакистанці також від неї спасаються у ЕС. Чи навіть звернувся з такими словами до палестинцв? Це НЕМОЖЛИВО навіть уявити!!! Жоден президент жодної щ країн ніколи нічого подібного не сказав би про біженців з будь-якої країни... Крім України.
Бо що значть "попросив президента України "забезпечити"? Що "забезпечити"? Щоб на голови цим молодим людям не падали бомби? Щоб вони не сиділи без світла та води годинами? Чи чого хоче Президент Німеччини? З тексту випливає - щоб українців остаточно закрили в країні, де йде війна без найменшого шансу вибратися з неї. Охренеть. Тобто, ні для кого з інших народів таке просто неможливо. Бо це ж реально варварство якесь. Ні для кого - крім українців. І ми самі винні, що до нас стали ставитися як до якихось недолюдей, на яких навіть норми права чи просто людяності не розповсюджуються. Ми самі у цьому винні.
Попри те, що рамковий характер рекомендацій дає можливість членам ЄС підлаштовувати їх до національного законодавства та внутрішньополітичної ситуації, експерти не вважають, що окремі країни вирішать застосувати жорсткі заходи щодо українських біженців після березня 2027 року.
Доки російські бомби падають на Україну, ризик депортацій був і залишається невеликим.
До того ж у рекомендаціях ЄС окремо наголошується на сприянні добровільному поверненню українців.
В Дредене набережная, там где реликтовые параходы, уже давно окурками усеяна.
А молоді хлопці мають право жити.
Браво. Я ждал этого. Старая песня на новый лад. Пусте сперва дети Данилова воюют.
P.S. До речі мій дід і його брат воювали в польській Армії генерала Андерса, в якій етнічних українців, білорусів і литовців мабуть було більше ніж поляків.
основній своїй масі складалися з кривавих комуно-фашистів похилого віку , комісарів, ідеологічних працівників, московських маріонеток, чиновників комуняк, катів НКВС... кривавих опричників кацапів засланих в Україну кремлівськими окупантами кривавого
ката сталіна. На відміну від цієї продажної нечисті про-сталінських комуно-
фашистів, кривавих червоних партизан, УПА була на 90 % з молоді і на 46,9%
складалася з селян, на 34,5% - з робітників і ремісників, і з 17,3% інтелігенції
і службовців. Професійних військових було лише 0,3%.90% патріотів повстанців
мали юний вік до 28 років.. Вік членів УПАв середньому становив 18-22 роки.
Більшість воїнів УПА бандерівців відрізнялися незвичайною молодістю. Так,
за часів розквіту боротьби УПА - в 1943-45-му роках -20% партизан були в
віці до 18- років (народилися до 1925 році), 15% у віці 20 років,13% - у віці 23
років, 12% у віці 21 року, 8% у віці 22 років.... Десятки тисяч молодих зовсім
юних українських патріотів героїв УПА не замислюючись вмирали, але вони
до останньої краплі своєї крові мужньо боролися за свободу і незалежність своєї
рідної Української держави як з гітлерівськими фашистами окупантами так і з
точно такими ж сталінськими кремлівськими комуно-фашистами окупантами,
що зазіхнули на нашу святу суверенну українську землю. Ну а зараз ЗСУ складається
майже на 90% з українців похилого віку! Видно така стратегія капітуляції