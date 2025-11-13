Молоді чоловіки з України мають менше приїжджати до Німеччини. Вони потрібні в своїй країні, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що менша кількість молодих українських чоловіків повинна приїжджати до Німеччини як біженці.

Про це він сказав під час телефонної розмови з Зеленським, пише AFP, яке цитує Barron’s, передає Цензор.НЕТ.

Про приїзд українців

"Я попросив президента України забезпечити, щоб молоді чоловіки з України, зокрема, не приїжджали до Німеччини у дедалі більшій кількості, а служили у своїй країні. Вони там потрібні", - вважає Мерц.

Він також заявив, що невдовзі його країна змінити правила соціального забезпечення, знизивши виплати українським біженцям — так, мовляв, це більше стимулюватиме українців шукати роботу.

Чоловіки до 23 років у Німеччині

  • Нещодавно Німеччина зазнала напливу молодих українських чоловіків після рішення Києва дозволити особам віком від 18 до 22 років виїхати з України, повідомило міністерство внутрішніх справ AFP минулого місяця.
  • За даними міністерства, кількість чоловіків цього віку, які шукають притулку в Німеччині, зросла з трохи понад 100 на тиждень до 1796 у тиждень, що почався 6 жовтня.

Топ коментарі
А що там з молодими чоловіками з Сірії та Іраку? Вони своїм країнам не потрібні? Що на це скаже пан Мерц?
13.11.2025 20:03 Відповісти
Та взагалі всіх здорових бичків повинні депортувати! Особливо тих, хто на майбахах там розсікає!
13.11.2025 19:31 Відповісти
так ТЦК ізвєргі! мальчікі в пампєрсах хочуть щоб за їх паскудне життя інші вмирали. бо вони мамині квіточки.
13.11.2025 19:33 Відповісти
І ніхто з коментаторів не звернув увагу на ключову у словах Мерца: "Я попросив президента України забезпечити, щоб молоді чоловіки з України, зокрема, не приїжджали до Німеччини Джерело: https://censor.net/ua/n3584943

Слухайте, а ви взагалі розумієте наскільки важливо те, що сказав не хто-небудь, а Президент однієї з головних країн Европи? Ви уявляєте, щоб Мерц сказав таке Президенту Ізраїлю? Чи Індії, чи Китаю? Чи Пакістану, де теж між іншим війна і пакистанці також від неї спасаються у ЕС. Чи навіть звернувся з такими словами до палестинцв? Це НЕМОЖЛИВО навіть уявити!!! Жоден президент жодної щ країн ніколи нічого подібного не сказав би про біженців з будь-якої країни... Крім України.
Бо що значть "попросив президента України "забезпечити"? Що "забезпечити"? Щоб на голови цим молодим людям не падали бомби? Щоб вони не сиділи без світла та води годинами? Чи чого хоче Президент Німеччини? З тексту випливає - щоб українців остаточно закрили в країні, де йде війна без найменшого шансу вибратися з неї. Охренеть. Тобто, ні для кого з інших народів таке просто неможливо. Бо це ж реально варварство якесь. Ні для кого - крім українців. І ми самі винні, що до нас стали ставитися як до якихось недолюдей, на яких навіть норми права чи просто людяності не розповсюджуються. Ми самі у цьому винні.
13.11.2025 23:38 Відповісти
Для того, щоб допомогти українцям захищатися, Мерц напевне міг би запропонувати допомогти створити контрактну армію. Але він пропонує де факто заперти остаточно усіх в країні. В маленькій країні, до речі, з населенням явно не співставним з російським. А далі як Господь пошле: перебьють нас тут усіх - ну така в нас доля, так? Егеж, тото й воно.
13.11.2025 23:52 Відповісти
Але наше МЗС звичайно ніяк не відреагує. Нічого про те, що взагалі то українці такі ж люди як і інші народи, як ізраїльтяни чи пакистанці, до президентів яких Мерц ніколи б не звернувся з проханням "забезпечити", щоб вони не приздили до Німеччини. Думаю, навпаки, наша дипломатія радо буде піддакувати. Я навіть уявити раніше не могла подібного. І ніхто не бачить у подібних словах та діях нічого поганого. Я в шоці.
13.11.2025 23:48 Відповісти
які пакистанці? до чого тут пакистанці? хто на Пакистан напав?
14.11.2025 07:38 Відповісти
в тому числі і ти нахєр додому? )
14.11.2025 07:37 Відповісти
мнє тоже стидно..
14.11.2025 08:47 Відповісти
13.11.2025 19:31 Відповісти
Ми розуміємо, що виїзд 18-22 був організований, щоб вивезти "золоту молодь" при грошах. Бідні не повезуть дітей в нікуди. Це все елементи однієї гри, стратегія знищення держави, але замаскована і лукава.
13.11.2025 20:56 Відповісти
Це власники бізнесу що платить податки німцям.До таких у них питань немає.
13.11.2025 21:34 Відповісти
Зегевара так не думает. На@й эти картонки да и дедушками сподручней воевать. Военачальник, емае...
13.11.2025 19:32 Відповісти
Чето мне не верится что они вчера стояли с картинками а сегодня дернули в Германию. Если они видят себя в дружной европейской семье, зачем им картонки?
13.11.2025 20:01 Відповісти
А потужній так не вважає, Оманський план виконується, щоб знекровити зсу.
13.11.2025 19:32 Відповісти
Гер Мерц ви шо не вкурсі шо слимаковому роду-уроду нема переводу?
13.11.2025 19:33 Відповісти
13.11.2025 19:33 Відповісти
Я енергетик і чомусь мені здається що ви в моїй професії не компетентні. Але не ображаю вас. Я був в армії - нічого цікавого там немає, нема чим хизуватися. Без образ, але особисто мені нафіг не всралося те, чого ви навчилися в армії. А моя професія особливо зараз в ціні. Та всі будь-якій країні
13.11.2025 20:15 Відповісти
я військовий. мене вчили вбивати та захищати державу. я свою роботу виконував краще чим ви на сьогодні. в чому справа пане? закон ома забули? чи я та моя родина згідні сидіти без світла до кінця опалювального періоду?
13.11.2025 20:21 Відповісти
Давайте покладемо край цій дитячій суперечці. Щось мені підказує, що аби виконувалась робота, то світло було б. Але давайте не будемо про це.
13.11.2025 20:39 Відповісти
я не дитина. далеко не дитина. в мене три вищих освіти.. і я з донецької області та ще і Порохобот. як Вам? а ,забув,ще завдяки зе мій дім в цьому році окупований.як вам як я дитя? я 9 років воював за свій дім. 9 років......
13.11.2025 20:43 Відповісти
Шана і повага. Але в діалозі з людиною вище, яка назвала себе енергетиком, Ви сказали, що краще виконували свою роботу. Я й тому дозволив собі зауважити, що давайте не будемо про це. Адже якби вона була виконана - світло було б. Давайте завершимо, прошу.
13.11.2025 21:19 Відповісти
Пане енергетику, "був в армії" і воював в ЗСУ проти орків, це різні речі.
13.11.2025 20:27 Відповісти
13.11.2025 20:28 Відповісти
13.11.2025 20:58 Відповісти
А мені тут скріни свого УБД показувати незнайомим людям? )) Чи на війні щось міняється в армії? )
14.11.2025 03:59 Відповісти
пане енергетику, в мене вся техніка була на 400 герц. хочеш поспілкуваться з випускником КВІРТУ ППО? чи відразу голи тобі позабивати? чи що ви хочете від нашої розмови?
13.11.2025 20:32 Відповісти
Не треба нікому забивати голи. З задоволенням поспілкуюсь з вами в царині радіотехніки. Але, заради всього, давайте не будемо. Оцінювати свою роботу, то не дуже добре. Її мають оцінити інші.
13.11.2025 20:42 Відповісти
якщо в інших є рівень освіти достатній для спілкування. ви ж бачили двигуни на 400 герц?де вони використовувались і чому?
13.11.2025 20:46 Відповісти
Авіа. Але я не фахівець.
13.11.2025 20:59 Відповісти
Вас Пане я знаю з 2014 року. оставайтесь собою. це круто!
13.11.2025 21:03 Відповісти
ці двигуни на 400 герц використовувались в авіації та ппо.
13.11.2025 21:05 Відповісти
Двигунів на 400 герц не існує. Існують генератори на 400 герц.
13.11.2025 21:20 Відповісти
існуютьь. як і все обладнання. ви абсолютно праві, насамперед генератори. які працюють від двигунів починаючи від ямз 204. і закінчуючь двигунами 1 утд ти 2 утд 200. тобто танковими. 400 герцові двигуни сторені для меншої ваги та наводок на електрросистему
13.11.2025 21:26 Відповісти
і вони існують попри твої знання. не сперичайся. бо ти в цьому профан. ок?
13.11.2025 21:31 Відповісти
Нафіга воно мені потрібно? Я не хизуюся своїми знаннями і вміннями
14.11.2025 04:00 Відповісти
жалюгідним слимаком є чуваки з Англії,які там періодично загажують собі панталони зі страху що пакистанські підлітки відберуть у них їхні жмакані фунти...
13.11.2025 23:45 Відповісти
А хто повинен вмирати за твоє паскудне життя?
13.11.2025 20:53 Відповісти
ну ти наприклад та твої кончені випердки та батки росіянці. як тобі такий варіант?
13.11.2025 20:55 Відповісти
Так а Зешобла казала що молодь не тікає з краīни мрій, що ті цифри Кремлівське ІПСО. Да і цей Мерц, якись дивний...
13.11.2025 19:34 Відповісти
DW
Попри те, що рамковий характер рекомендацій дає можливість членам ЄС підлаштовувати їх до національного законодавства та внутрішньополітичної ситуації, експерти не вважають, що окремі країни вирішать застосувати жорсткі заходи щодо українських біженців після березня 2027 року.
Доки російські бомби падають на Україну, ризик депортацій був і залишається невеликим.

До того ж у рекомендаціях ЄС окремо наголошується на сприянні добровільному поверненню українців.
13.11.2025 19:39 Відповісти
Яка ганьба...
13.11.2025 19:39 Відповісти
Эта гЭнафонд!!!!!!! Через років 10-15 від Німеччини залишиться тільки спогадки ))))))))
13.11.2025 19:41 Відповісти
Экий вы, батенька, оптимист. 10-15 років це дуже багато. Через это время в Германии будут буръяны по пояс, ну как у нас, под Киевом.
В Дредене набережная, там где реликтовые параходы, уже давно окурками усеяна.
13.11.2025 20:06 Відповісти
А ми вважаємо що молоді чоловіки військові з німеччини мають більше приїджати до України. Так шо не скигліть
13.11.2025 19:41 Відповісти
Може, хоч Мерц розкаже, що мають робити молоді люди, коли в їх країні війна.
13.11.2025 19:43 Відповісти
Може хоч Мерц промовчав би.Бо саме його країна найбільше накачували грошвою криваву тварюку путлера аж до 2022 року.
А молоді хлопці мають право жити.
13.11.2025 21:43 Відповісти
Так, але узурпатор і гарант корупції - зебіл перший, думає інакше.

Ні корупції! Виходимо на Майдан! 15 листопада, 12:00
13.11.2025 19:45 Відповісти
А ще Украіні потрібні Таурси.
13.11.2025 19:57 Відповісти
нам не треба ..у нас є стотисяч пітсот фламінгів
13.11.2025 19:59 Відповісти
13.11.2025 20:03 Відповісти
Браво. Я ждал этого. Старая песня на новый лад. Пусте сперва дети Данилова воюют.
13.11.2025 20:09 Відповісти
Саме так. В першу чергу повинні воювати діти можновладців і самі можновладці. Чи в нас узаконене кріпацтво?
13.11.2025 20:12 Відповісти
Нє, ти шо, воювати будуть всі, окрім дітей данілова, вони будуть генофонд відновлювати!
13.11.2025 20:54 Відповісти
Замигрантская ХДС сейчас стали антимигрантами. Хотят перехватить голоса у AfD.
13.11.2025 20:15 Відповісти
Європа вже остаточно визначила українців дурним гарматним м'ясом між собою та путінським скотом.
13.11.2025 21:47 Відповісти
100%. Спитай любого поляка і він відповість, що за німців воювати не буде і взагалі він вже однією ногою в Іспанії або Британії живе, тому якщо шо (не доведи Господи) Польщу боронити тільки ми й будемо, бо як підказує досвід 2-ої світової першими до Бритів з Польщі здриснуть урядовці.
P.S. До речі мій дід і його брат воювали в польській Армії генерала Андерса, в якій етнічних українців, білорусів і литовців мабуть було більше ніж поляків.
13.11.2025 22:16 Відповісти
поляки бардзо гонорові жолнежі.....але завжди чомусь дуже швидко біжать до Ла-Маншу....
13.11.2025 23:47 Відповісти
Ну про всіх мабуть так не гарно казати, бо є поляки, які сьогодні воюють і вже загинули за Україну, але під час Другої світової з приблизно 35-36 млн населення Польщі в бою загинуло щось близько 500 тис., що важко порівняти з +/_ 5 млн загиблих українців (населення України перед Другою світовою 41млн). Підкреслюю це загиблі в бою без врахування цивільних жертв воєнних злочинів. Тобто шляхом нескладних математичних дій можна з 90-відсотковою достовірністю вирахувати, що в українців горішки у 9 разів міцніші за польські. Цікава арифметика і коли порівняти бойові втрати з москалями (населення федерації 1939 року було приблизно 110 млн, з усього СРСР в бою полягло 8,7 млн, з них федерастів (включаючи калмиків, бурятів, якутів і т.д.) 5 млн. 5 млн зі 110 млн населення федерації !, тобто можна зробити висновок - майже в три рази у середньостатистичного росіянця менші яйця. Це нівелює кількісну перевагу мокалів і ми маємо абсолютно реальний шанс перемогти, як тільки позбудемось мародерів і саботажників.
14.11.2025 01:19 Відповісти
Треба ж комусь Німеччину засирати, а то комунальні служби доведеться ліквідувати, а німців скоротити і в безробітні, бо українські пацани освоїли всі вакансії від будівництва до айті.
13.11.2025 22:04 Відповісти
Ага, повинні прибрати щоб так в Європі спокійно і далі у кацапів газ купували.
13.11.2025 20:09 Відповісти
Молодые мужчины с Украины мешают у кацапів газ купувати?
13.11.2025 20:11 Відповісти
Задача этих молодых мужчин своими жизнями сохранять покой Европы - это имеет ввиду господин Мерц. Необходимо, что бы кацапам было кого убивать кроме европейцев.
13.11.2025 20:25 Відповісти
Правильно. Бо до Німеччини мають за планом приїжджати Магомети і Муси. Вони і в своїй країні не потрібні, і в Німеччині залишаються непотрібом. Ідеальні мігранти.
13.11.2025 20:19 Відповісти
Та молодым мужчинам надо сначала понять как в воюющей Украине люди приближённые к самой верхушке власти тырят миллионы а потом уже рассказывать как они нужны Украине и для чего они нужны.
13.11.2025 20:24 Відповісти
Мерц, не будь лохом, жени тих бугаїв сцяними ганчірками назад на батьківщину!
13.11.2025 20:53 Відповісти
Добре що африканці вам потрібніші.
13.11.2025 21:17 Відповісти
Бідні німці, халявщики со всего Мира вимагають у них грошей, чим ми хуже інших, вони говорять..
13.11.2025 21:38 Відповісти
Більшість українців там будуть працювати і жінок ґвалтуваати не будуть,як різні махмуди.
13.11.2025 21:55 Відповісти
Уже неоднократно были сводки по расходам на украинцев и уплаченным налогам в казну, в той же Польше к примеру. Большинство работает и наполняет казну в десятки раз больше чем тратят на помощь им. Так что гундежь про бедных украинцев просящих подачки неуместен
13.11.2025 22:33 Відповісти
Для Заходу українці - це лише безкоштовний мобілізаційний ресурс для вічної війни з рашкою, що економить дорогу західну зброю.
13.11.2025 21:59 Відповісти
а для Путіна ви,русня,хто?
13.11.2025 23:48 Відповісти
А афганцев и ливийцев тоже депортируете? что-то скулежь по кд от Европки вижу только по поводу наших пацыков. Я бы вообще эмигрировал всей страной куда-нибудь в канаду и оставил бургеров воевать с рашкой. Во зрелище бы было. Сидел бы жрал круассаны подальше и заклыкав бы европецев не бежать в Испанию и штаты итд а воевать до последнего европейца чтобы у нас было время на подготовку. Ск двуличные
13.11.2025 22:31 Відповісти
а до чого тут афганці чи лівійці? на них хто напав?
14.11.2025 08:11 Відповісти
Ну вам африканцы з муслімами потрібніші,, ніж українські хлопці. Мерзота, готове падло весь генофонд України в гроб покласти, аби ***** до нього не добралося.
13.11.2025 22:37 Відповісти
Мерц переоцінює здібності Зеленського : він не ідіот. Він зрадник.
13.11.2025 22:49 Відповісти
Зелена шобла вважає, що Україну захистять пенсіонери.
13.11.2025 22:57 Відповісти
так а що конкретно нацику мерцу не подобається? західні "партнери" ж просили зеленого мобілізувати молодняк - ну ось він і "мобілізував"! чи нацик мерц хоче, щоб тепер вже інший жидок пукін-шаломов мобілізував українців? так пукін-шаломов вже РЕАЛЬНО може мобілізувати українців (принаймні тих, хто виживуть), які ЗНОВ приїдуть в берлін, але цього разу вже на танках і з автоматами, а не на автобусах і з чемоданами!!! чи нацик мерц не бачить, як москалі ефективно мобілізували українців на сході і півдні України проти решти українців?...
14.11.2025 01:20 Відповісти
Европейцы готовы воевать с Путлером до последнего украинца.
14.11.2025 04:35 Відповісти
Європейці не обирали в президенти клоунів з московії.
14.11.2025 12:13 Відповісти
Архів. Унікальна статистика з облікових карток УПА виявлена ​​в секретних документах офіційного військового архіву. Виявила що УПА була набагато більш «робітничо-селянською», ніж продажні кремлівські холуї так звані "радянські партизани", які в
основній своїй масі складалися з кривавих комуно-фашистів похилого віку , комісарів, ідеологічних працівників, московських маріонеток, чиновників комуняк, катів НКВС... кривавих опричників кацапів засланих в Україну кремлівськими окупантами кривавого
ката сталіна. На відміну від цієї продажної нечисті про-сталінських комуно-
фашистів, кривавих червоних партизан, УПА була на 90 % з молоді і на 46,9%
складалася з селян, на 34,5% - з робітників і ремісників, і з 17,3% інтелігенції
і службовців. Професійних військових було лише 0,3%.90% патріотів повстанців
мали юний вік до 28 років.. Вік членів УПАв середньому становив 18-22 роки.
Більшість воїнів УПА бандерівців відрізнялися незвичайною молодістю. Так,
за часів розквіту боротьби УПА - в 1943-45-му роках -20% партизан були в
віці до 18- років (народилися до 1925 році), 15% у віці 20 років,13% - у віці 23
років, 12% у віці 21 року, 8% у віці 22 років.... Десятки тисяч молодих зовсім
юних українських патріотів героїв УПА не замислюючись вмирали, але вони
до останньої краплі своєї крові мужньо боролися за свободу і незалежність своєї
рідної Української держави як з гітлерівськими фашистами окупантами так і з
точно такими ж сталінськими кремлівськими комуно-фашистами окупантами,
що зазіхнули на нашу святу суверенну українську землю. Ну а зараз ЗСУ складається
майже на 90% з українців похилого віку! Видно така стратегія капітуляції
14.11.2025 04:58 Відповісти
 
 