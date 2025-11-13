РУС
Молодые мужчины из Украины должны меньше приезжать в Германию. Они нужны в своей стране, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что меньшее количество молодых украинских мужчин должно приезжать в Германию в качестве беженцев.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с Зеленским, пишет AFP, которое цитирует Barron's, передает Цензор.НЕТ.

О приезде украинцев

"Я попросил президента Украины обеспечить, чтобы молодые мужчины из Украины, в частности, не приезжали в Германию во все большем количестве, а служили в своей стране. Они там нужны", - считает Мерц.

Он также заявил, что вскоре его страна изменит правила социального обеспечения, снизив выплаты украинским беженцам — так, мол, это больше будет стимулировать украинцев искать работу.

Мужчины до 23 лет в Германии

  • Недавно Германия испытала наплыв молодых украинских мужчин после решения Киева разрешить лицам в возрасте от 18 до 22 лет выехать из Украины, сообщило министерство внутренних дел AFP в прошлом месяце.
  • По данным министерства, количество мужчин этого возраста, ищущих убежища в Германии, выросло с чуть более 100 в неделю до 1796 в неделю, начавшуюся 6 октября.

Германия (7379) Зеленский Владимир (22571) мужчины (161) Фридрих Мерц (269)
+10
а ви це скажіть Оманській Гниді...ну і про міндіча запитайте з яким він не спілкується

13.11.2025 19:29 Ответить
+6
А що там з молодими чоловіками з Сірії та Іраку? Вони своїм країнам не потрібні? Що на це скаже пан Мерц?
13.11.2025 20:03 Ответить
+4
Та взагалі всіх здорових бичків повинні депортувати! Особливо тих, хто на майбахах там розсікає!
13.11.2025 19:31 Ответить
а ви це скажіть Оманській Гниді...ну і про міндіча запитайте з яким він не спілкується

13.11.2025 19:29 Ответить
Та взагалі всіх здорових бичків повинні депортувати! Особливо тих, хто на майбахах там розсікає!
13.11.2025 19:31 Ответить
То гАвноХВонд нації, їх ніЗЗЯ
13.11.2025 19:42 Ответить
Зегевара так не думает. На@й эти картонки да и дедушками сподручней воевать. Военачальник, емае...
13.11.2025 19:32 Ответить
Чето мне не верится что они вчера стояли с картинками а сегодня дернули в Германию. Если они видят себя в дружной европейской семье, зачем им картонки?
13.11.2025 20:01 Ответить
А потужній так не вважає, Оманський план виконується, щоб знекровити зсу.
13.11.2025 19:32 Ответить
Гер Мерц ви шо не вкурсі шо слимаковому роду-уроду нема переводу?
13.11.2025 19:33 Ответить
так ТЦК ізвєргі! мальчікі в пампєрсах хочуть щоб за їх паскудне життя інші вмирали. бо вони мамині квіточки.
13.11.2025 19:33 Ответить
Ти за своє нікчемне рабське існування не здатне вмерти. Можеш лише здохнути за мільярди міндіча. Жалюгідний слимак.
13.11.2025 20:01 Ответить
так я і не вмер. бо знаю як вижити. хоч тебе навчу сцикопіхота срана зелена? я з 18 років в ЗСУ, і вмію те що ти довбойоб сцикливий навчишся через років 20 служби.
13.11.2025 20:04 Ответить
Я енергетик і чомусь мені здається що ви в моїй професії не компетентні. Але не ображаю вас. Я був в армії - нічого цікавого там немає, нема чим хизуватися. Без образ, але особисто мені нафіг не всралося те, чого ви навчилися в армії. А моя професія особливо зараз в ціні. Та всі будь-якій країні
13.11.2025 20:15 Ответить
я військовий. мене вчили вбивати та захищати державу. я свою роботу виконував краще чим ви на сьогодні. в чому справа пане? закон ома забули? чи я та моя родина згідні сидіти без світла до кінця опалювального періоду?
13.11.2025 20:21 Ответить
Давайте покладемо край цій дитячій суперечці. Щось мені підказує, що аби виконувалась робота, то світло було б. Але давайте не будемо про це.
13.11.2025 20:39 Ответить
я не дитина. далеко не дитина. в мене три вищих освіти.. і я з донецької області та ще і Порохобот. як Вам? а ,забув,ще завдяки зе мій дім в цьому році окупований.як вам як я дитя? я 9 років воював за свій дім. 9 років......
13.11.2025 20:43 Ответить
Пане енергетику, "був в армії" і воював в ЗСУ проти орків, це різні речі.
13.11.2025 20:27 Ответить
13.11.2025 20:28 Ответить
пане енергетику, в мене вся техніка була на 400 герц. хочеш поспілкуваться з випускником КВІРТУ ППО? чи відразу голи тобі позабивати? чи що ви хочете від нашої розмови?
13.11.2025 20:32 Ответить
Не треба нікому забивати голи. З задоволенням поспілкуюсь з вами в царині радіотехніки. Але, заради всього, давайте не будемо. Оцінювати свою роботу, то не дуже добре. Її мають оцінити інші.
13.11.2025 20:42 Ответить
якщо в інших є рівень освіти достатній для спілкування. ви ж бачили двигуни на 400 герц?де вони використовувались і чому?
13.11.2025 20:46 Ответить
Так а Зешобла казала що молодь не тікає з краīни мрій, що ті цифри Кремлівське ІПСО. Да і цей Мерц, якись дивний...
13.11.2025 19:34 Ответить
Weg aus Deutschland! Alle menen nash Waterland! Und schlus!
13.11.2025 19:36 Ответить
DW
Попри те, що рамковий характер рекомендацій дає можливість членам ЄС підлаштовувати їх до національного законодавства та внутрішньополітичної ситуації, експерти не вважають, що окремі країни вирішать застосувати жорсткі заходи щодо українських біженців після березня 2027 року.
Доки російські бомби падають на Україну, ризик депортацій був і залишається невеликим.

До того ж у рекомендаціях ЄС окремо наголошується на сприянні добровільному поверненню українців.
13.11.2025 19:39 Ответить
Яка ганьба...
13.11.2025 19:39 Ответить
Эта гЭнафонд!!!!!!! Через років 10-15 від Німеччини залишиться тільки спогадки ))))))))
13.11.2025 19:41 Ответить
Экий вы, батенька, оптимист. 10-15 років це дуже багато. Через это время в Германии будут буръяны по пояс, ну как у нас, под Киевом.
В Дредене набережная, там где реликтовые параходы, уже давно окурками усеяна.
13.11.2025 20:06 Ответить
А ми вважаємо що молоді чоловіки військові з німеччини мають більше приїджати до України. Так шо не скигліть
13.11.2025 19:41 Ответить
Може, хоч Мерц розкаже, що мають робити молоді люди, коли в їх країні війна.
13.11.2025 19:43 Ответить
Так, але узурпатор і гарант корупції - зебіл перший, думає інакше.

Ні корупції! Виходимо на Майдан! 15 листопада, 12:00
13.11.2025 19:45 Ответить
А ще Украіні потрібні Таурси.
13.11.2025 19:57 Ответить
нам не треба ..у нас є стотисяч пітсот фламінгів
13.11.2025 19:59 Ответить
А що там з молодими чоловіками з Сірії та Іраку? Вони своїм країнам не потрібні? Що на це скаже пан Мерц?
13.11.2025 20:03 Ответить
+++
Браво. Я ждал этого. Старая песня на новый лад. Пусте сперва дети Данилова воюют.
13.11.2025 20:09 Ответить
Саме так. В першу чергу повинні воювати діти можновладців і самі можновладці. Чи в нас узаконене кріпацтво?
13.11.2025 20:12 Ответить
Замигрантская ХДС сейчас стали антимигрантами. Хотят перехватить голоса у AfD.
13.11.2025 20:15 Ответить
Ага, повинні прибрати щоб так в Європі спокійно і далі у кацапів газ купували.
13.11.2025 20:09 Ответить
Молодые мужчины с Украины мешают у кацапів газ купувати?
13.11.2025 20:11 Ответить
Задача этих молодых мужчин своими жизнями сохранять покой Европы - это имеет ввиду господин Мерц. Необходимо, что бы кацапам было кого убивать кроме европейцев.
13.11.2025 20:25 Ответить
Правильно. Бо до Німеччини мають за планом приїжджати Магомети і Муси. Вони і в своїй країні не потрібні, і в Німеччині залишаються непотрібом. Ідеальні мігранти.
13.11.2025 20:19 Ответить
Та молодым мужчинам надо сначала понять как в воюющей Украине люди приближённые к самой верхушке власти тырят миллионы а потом уже рассказывать как они нужны Украине и для чего они нужны.
13.11.2025 20:24 Ответить
 
 