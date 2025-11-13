Молодые мужчины из Украины должны меньше приезжать в Германию. Они нужны в своей стране, - Мерц

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что меньшее количество молодых украинских мужчин должно приезжать в Германию в качестве беженцев.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с Зеленским, пишет AFP, которое цитирует Barron's, передает Цензор.НЕТ.

О приезде украинцев

"Я попросил президента Украины обеспечить, чтобы молодые мужчины из Украины, в частности, не приезжали в Германию во все большем количестве, а служили в своей стране. Они там нужны", - считает Мерц.

Он также заявил, что вскоре его страна изменит правила социального обеспечения, снизив выплаты украинским беженцам — так, мол, это больше будет стимулировать украинцев искать работу.

Мужчины до 23 лет в Германии