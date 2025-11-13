Молодые мужчины из Украины должны меньше приезжать в Германию. Они нужны в своей стране, - Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что меньшее количество молодых украинских мужчин должно приезжать в Германию в качестве беженцев.
Об этом он сказал во время телефонного разговора с Зеленским, пишет AFP, которое цитирует Barron's, передает Цензор.НЕТ.
О приезде украинцев
"Я попросил президента Украины обеспечить, чтобы молодые мужчины из Украины, в частности, не приезжали в Германию во все большем количестве, а служили в своей стране. Они там нужны", - считает Мерц.
Он также заявил, что вскоре его страна изменит правила социального обеспечения, снизив выплаты украинским беженцам — так, мол, это больше будет стимулировать украинцев искать работу.
Мужчины до 23 лет в Германии
- Недавно Германия испытала наплыв молодых украинских мужчин после решения Киева разрешить лицам в возрасте от 18 до 22 лет выехать из Украины, сообщило министерство внутренних дел AFP в прошлом месяце.
- По данным министерства, количество мужчин этого возраста, ищущих убежища в Германии, выросло с чуть более 100 в неделю до 1796 в неделю, начавшуюся 6 октября.
Попри те, що рамковий характер рекомендацій дає можливість членам ЄС підлаштовувати їх до національного законодавства та внутрішньополітичної ситуації, експерти не вважають, що окремі країни вирішать застосувати жорсткі заходи щодо українських біженців після березня 2027 року.
Доки російські бомби падають на Україну, ризик депортацій був і залишається невеликим.
До того ж у рекомендаціях ЄС окремо наголошується на сприянні добровільному поверненню українців.
