Генсек ХДС Германии Линнеманн: "Я считаю неприемлемым, что так много молодых людей приезжают к нам"
Генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС), немецкой правящей партии, Карстен Линнеманн выразил недовольство ростом количества молодых украинских мужчин, приезжающих в Германию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv.
По словам Линнеманна, молодые украинцы не должны полагаться на систему социального обеспечения, а должны самостоятельно искать работу.
"Я не хочу никого депортировать. Но если кто-то приезжает в Германию и является молодым, то, конечно, он не должен полагаться на систему социального обеспечения; его целью должен быть поиск работы", - заявил политик.
Он подчеркнул, что ситуация с украинцами является особенно чувствительной, поскольку Украина борется за свободу.
"И мы поддерживаем украинцев. Речь идет об очень важном вопросе: мире и свободе. Я считаю неприемлемым, что так много молодых людей приезжают к нам, потому что в Украине идет война. И эти люди там нужны", - добавил Линнеманн.
Выезд за границу мужчин до 25 лет
Ранее сообщалось о том, что польские пограничники в сентябре зафиксировали существенное увеличение количества украинцев в возрасте 18-22 лет, въехавших в Польшу, - более чем в 10 раз. По сравнению с августом, выросло также количество тех, кто выехал из Польши, - в 3,5 раза.
Также сообщалось о том, что с 28 августа по 19 сентября 2025 года на украинско-польской границе зарегистрировали почти 53 тысячи проверок украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
The Telegraph писал, что почти 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет покинули Украину после того, как были ослаблены правила выезда.
В ГПСУ ответили, что ведомство не ведет отдельную статистику выезда граждан по возрастным группам.
