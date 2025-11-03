РУС
Генсек ХДС Германии Линнеманн: "Я считаю неприемлемым, что так много молодых людей приезжают к нам"

Генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС), немецкой правящей партии, Карстен Линнеманн выразил недовольство ростом количества молодых украинских мужчин, приезжающих в Германию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv.

По словам Линнеманна, молодые украинцы не должны полагаться на систему социального обеспечения, а должны самостоятельно искать работу.

"Я не хочу никого депортировать. Но если кто-то приезжает в Германию и является молодым, то, конечно, он не должен полагаться на систему социального обеспечения; его целью должен быть поиск работы", - заявил политик.

Он подчеркнул, что ситуация с украинцами является особенно чувствительной, поскольку Украина борется за свободу.

"И мы поддерживаем украинцев. Речь идет об очень важном вопросе: мире и свободе. Я считаю неприемлемым, что так много молодых людей приезжают к нам, потому что в Украине идет война. И эти люди там нужны", - добавил Линнеманн.

Выезд за границу мужчин до 25 лет

Ранее сообщалось о том, что польские пограничники в сентябре зафиксировали существенное увеличение количества украинцев в возрасте 18-22 лет, въехавших в Польшу, - более чем в 10 раз. По сравнению с августом, выросло также количество тех, кто выехал из Польши, - в 3,5 раза.

Также сообщалось о том, что с 28 августа по 19 сентября 2025 года на украинско-польской границе зарегистрировали почти 53 тысячи проверок украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

The Telegraph писал, что почти 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет покинули Украину после того, как были ослаблены правила выезда.

В ГПСУ ответили, что ведомство не ведет отдельную статистику выезда граждан по возрастным группам.

А ЗЄ вважає прийнятним. Хоча це йому, а не німцям, не вистачає людей в армії.
Він би і про негрів-ісламістів те ж сказав, але ніззя та й сикотно, бо ще голову відріжуть.
Та бути того не може! ДПСУ каже що ніхто не виїхав. 🤣
А ЗЄ вважає прийнятним. Хоча це йому, а не німцям, не вистачає людей в армії.
Та бути того не може! ДПСУ каже що ніхто не виїхав. 🤣
Ще більше знає про вас чим ви!
Вони за репараціями приїхали
Ну … це ясно… Як на рахунок бородатих молодих людей мусульманської віри? Не пече, ні? Все норм?
Не в тему, но

https://molbuk.ua/chernivtsi_news/ Новини Чернівців / https://molbuk.ua/vnomer/kriminal/ кримінал

У Чернівцях судитимуть пенсіонера, який вкрав у жінки сумку посеред торгового центру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Чернівецькій області.
Відправляйте їх нах додому. А ще всіх чоловіків з регіонів, які не межують з ЛБЗ.
27 лютого 2022 року https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1 Рада з питань правосуддя і внутрішніх справ ЄСhttps://en.wikipedia.org/wiki/Justice_and_Home_Affairs_Council [en] запустила в дію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82 механізм тимчасового захисту для біженців з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України як відповідь на виклики, що виникли через початок https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) російсько-української війни 24 лютого 2022 року.
Так это же в ваших силах. Зачем вы даете социал тем кто может работать? Полгода платить пособие при условии что человек посещает курсы, учит язык. Потом он или идет работать - или чемодан-вокзал-Тиса на ту сторону.
Німці, женіть цих бідосиків копняками на батьківщину. Не надавайте прихисток і роботу. Їхня робота має бути захищати Україну.
Ваша думка дуже важлива для суспільства. Але для того, щоб вона стала справжнім рушієм змін, потрібно, щоб якомога більше людей дізналися про неї. Пропоную вам вийти до наближчого супермаркету і тричі потужно заволати про неї.
Про результат повідомте, будь ласка, всіх нас у коментах. Дякую.
Дизлайк усімнах...
А чому не продовжив, що вони потрібні в Україні, щоб захищати європейські сраки від руських хренів ? І да, а чому в Німеччині так багато арабів, які не думають повертатись в свої арабські *****
"Молоді люди", про яких йдеться, відправлені в Німеччину їх заможними батьками з дозволу їхнього обранця, верховного головнокомандувача.
Не призначайте ім соціальних виплат, не розглянувши їх матеріальне становище, і все стане на свої місця.
Він би і про негрів-ісламістів те ж сказав, але ніззя та й сикотно, бо ще голову відріжуть.
Так потрібно арабів і африканців щоб німок гвалтували а Українців молодих то вже не вписуется в схему
Головне - максимально закріпитися до того моменту, як ельфи вирішать, що тут добові поставки реально закінчуються. Бо тоді раптом може виявитися, що гуманістично-демократичні цінності поступаються більш приземленим інстинктам)
Він сказав не про сам приїзд, а про життя на соціальній допомозі після приїзду.
Українську молодь, яка буде працювати і вчити мову в будь-якій країні ЄС приймають аж бігом.
Не вони приїдуть - так приїдуть араби, дебілоїд.
Тю, так забороніть в'їзд за національною ознакою, вам нацикам не звикати до нацизма.
Двадцять років мовчав, засунув язик у власну дупу, коли був безперервний наплив "біженців" з Близького Сходу!
Усякі арапи, палестинці та інші, що сидять на соціальці та не бажають працювати його НЕ бентежать!
А ось українці його зразу "захвилювали"...
Це звісно погано для нас.Бо зелені зачищають простір для нового Ізраїлю. А як щодо мільйонів азіо- і афро- мусульманських і інших. молодих чоловіків і по десять дітей в їхніх сім'ях? Не толерантно і не політкоректної згадувати про них? І про їх соціалку.Хай ріжуть німців і всіх.
З цим не сперечаюся. Суто християнський та демократичний підхід. Все в ім'я Бога та людей (іноді) 😂
Мова йде лише про те, щоб вони працювали. Назва новини трохи перекручена.
