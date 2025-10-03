В сентябре в десять раз выросло количество украинцев 18-22 лет, пересекших границу с Польшей

Польские пограничники в сентябре зафиксировали существенное увеличение количества украинцев в возрасте 18-22 лет, которые въехали в Польшу, - более чем в 10 раз. По сравнению с августом, выросло также количество тех, кто выехал из Польши, - в 3,5 раза.

Об этом сообщили в пограничной службе Польши в ответ на запрос ZAXID.NET, передает Цензор.НЕТ.

Поэтому с 28 августа по 28 сентября 2025 года из Украины в Польшу въехало более 56 тысяч наших граждан в возрасте 18-22 лет. Зато выехало из Польши в Украину более 19,2 тысячи.

Ранее мы писали, что постановление Кабмина, которое позволяет украинским мужчинам в возрасте до 22 лет выезжать за границу во время военного положения рассчитано на долговременный эффект. Однако сейчас возникает дисбаланс на рынке труда.

