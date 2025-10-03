РУС
2 055 52

В сентябре в десять раз выросло количество украинцев 18-22 лет, пересекших границу с Польшей

выезд, граница, мужчины

Польские пограничники в сентябре зафиксировали существенное увеличение количества украинцев в возрасте 18-22 лет, которые въехали в Польшу, - более чем в 10 раз. По сравнению с августом, выросло также количество тех, кто выехал из Польши, - в 3,5 раза.

Об этом сообщили в пограничной службе Польши в ответ на запрос ZAXID.NET, передает Цензор.НЕТ.

Поэтому с 28 августа по 28 сентября 2025 года из Украины в Польшу въехало более 56 тысяч наших граждан в возрасте 18-22 лет. Зато выехало из Польши в Украину более 19,2 тысячи.

Ранее мы писали, что постановление Кабмина, которое позволяет украинским мужчинам в возрасте до 22 лет выезжать за границу во время военного положения рассчитано на долговременный эффект. Однако сейчас возникает дисбаланс на рынке труда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переправляли людей в Румынию за 8 тыс. евро: на Буковине разоблачили группу лиц, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6887) граница (5385)
+11
"Што нє дєлаєт дурак-всьо он дєлаєт нє так". Це про зелепокидьків.
03.10.2025 13:01 Ответить
+9
Тих молодих людей не вистачить.Мало хто говорить,що в нас смертність перевищує народжуваність,у тричі.Ті хто виїхв,в більшостьі не повернуться.
03.10.2025 13:11 Ответить
+6
Нічого страшного, бангладешців завезем. Навіщо нам ті українці, як потужний на плівках говорив.
03.10.2025 13:07 Ответить
Те що вони воювати не будуть, то ще пів біди, а от хто мені буде пенсію платить, коли я буду старим пердуном - оце змушує валнавацца
03.10.2025 13:03 Ответить
Якщо до пенсії ще далеченько, є варіант і самому перетнути кордон)
03.10.2025 13:06 Ответить
ще далеко, але
03.10.2025 13:08 Ответить
Ну я особисто навіть не розраховую на таку річ як пенсія в Україні. Хоча мені до неї ще так далеко, що і думати про неї якось дивно.

А от ті, хто мали б про таке думати щодня, тут в коментах всю молодь на війну женуть - дивні люди...
03.10.2025 13:13 Ответить
Чого дивні? Вся соціалка оплачується європейцями. Можна хоч кожного на фронт чи закордон, пенсія від того не особливо постраждає. Більш того - якщо війна раптом припиняється, то європейці грошей не дають, а своя економіка з кожним днем все більш зникає. Що, до речі, все більш робить нас залежними від європейської крапельниці)
03.10.2025 13:31 Ответить
То виходить такі пенсіонери "заробляють на крові" своїх же співвітчизників? Ой, як негарно (насправді аморально і гидко) виходить.
03.10.2025 13:52 Ответить
Неусвідомлено. Формально так.
03.10.2025 13:58 Ответить
Чого заробляють на крові? По закону отримують, вони ж не винні, що гроші йдуть з європейських донатів, а не з продажу українських мікрочипів наприклад. А неособистий патріотизм характерний для представників різних вікових категорій)
03.10.2025 14:00 Ответить
"Більш того - якщо війна раптом припиняється, то європейці грошей не дають, а своя економіка з кожним днем все більш зникає." - це ваші слова і з них випливиає, що такі люди розуміють, що без війни немає допомоги від європи, а відповідно немає (або є урізана) для них пенсій.

Тому мій висновок логічний. Замість того, щоб економіка могла забезпечувати соціалку, вибрали війну і допомогу воюючій країні.
03.10.2025 14:14 Ответить
у мене половина ,,подруг,, РСП вже заміж вийшла,а одна вспіла народити,повертатися куди??розумна людина оцінює в першу чергу шанси і варианти на майбутнє себе і дітей,дай Бог війна закінчиться,але не закінчиться беззаконня,ніщета яка вже переходити в зубожіння,потік грошей ссякне,репарацій та контрибуцій не буде-бо ВІЙНИ не відбувається,та й кацапи не підуть на це,знищена економіка,с/г,освіта,медицина просто вмирає від реформ 6 менеджерів,ес нам не світить 100500%.....
03.10.2025 13:21 Ответить
Не сци, до пенсії ти можеш і не дожити, а з майбутньою пенсією можеш і не прожити, це я тобі, як пенсіонер з 12-ти терміном стажу, кажу! 😁
03.10.2025 13:16 Ответить
Нинішнє покоління майбутніх пенсіонерів - це як нинішні ухилянти. Ухилянти бачать, як всюди кажуть "ніким замінити хлопців" і думають "ну ок, а мене то вже й тим більше ніким буде". Так і з пенсією - ще нинішнім пенсіонерам є чим платити, а майбутнім уже всьо. Але податки платити не забувайте)
03.10.2025 13:17 Ответить
Так переможемо!!!
03.10.2025 13:02 Ответить
вже їдуть,у них рекламні ролики про Україну прямо по тв крутять,множинне громадянство воно таке,мова,історія,5 років проживання .....получай ідкартку і ти українець
03.10.2025 13:25 Ответить
Ех! Где моі 18-22 лет.. На большом..
03.10.2025 13:07 Ответить
Через рік цей потік виросте в 100 разів мабуть.
03.10.2025 13:08 Ответить
ччого так довго??через місяць кабмін заборонить постановою....
03.10.2025 13:26 Ответить
Євреями наводнять Україну, вони ж порядні та працьовиті, в Умані, всі про це скажуть! 😅
03.10.2025 13:13 Ответить
И где вы видели еврея с лопатой?
03.10.2025 13:34 Ответить
Мирний План. Коли в Україні не буде жодного українця війна припиниться.
03.10.2025 13:14 Ответить
хлопці!
молоді сміливі хлопці!
я вами пишаюся!
вам нема, що тут робити!
україна просрана вщент!
03.10.2025 13:16 Ответить
Ким Україна просрана вщент!
03.10.2025 13:21 Ответить
нами! батьками оцих молодих хлопців!!!!
ми повинні вижрати наші помилки!
а, молодим треба жити та процвітати.
можливо, через них хоч якось збережеться українська ідентичність.
хоча ні!
маже всі біженці розмовляють кацапською!
це, як раз до: армія мова віра.
03.10.2025 13:25 Ответить
Народ, а на кого нарікаємо - на піськограя чи може все таки на себе варто. Хто ото чувирло привів до влади?
03.10.2025 13:31 Ответить
У такий спосіб виконуються Оманські завдання, щоб нагадити Україні!!
Ну, а якже готували та приймали, таке недолуге рішення, без врахування цього критерію у КМУ та ВРУ (держсекретарі КМУ і фахова експертиза міністерств, Секретаріату КМУ, Комітетів ВРУ,….)!
Умеров з РНБОУ, зрозуміле діло, нерухомістю заклопотаний був у Філадельфії США, теж не близький Світ, та й бюрократія США щодо таких грошей, звідки, умови …
А щодо Особливо періоду та московської війни в Україні, з 2014 року, ніяка голова на посадах в Урядовому кварталі, навіть не подумала про https://zakon.rada.gov.ua/go/607-2014-%D0%BF Про затвердження структури військового резерву ...https://zakon.rada.gov.ua › ...
12 лист. 2014 р. - Мобілізаційний людський резерв включає військовозобов'язаних, які призначені для комплектування вищих військових навчальних закладів, навчальни ...
Виходить, що це зроблено урядовцями Свириденко навмисно, для нанесення Україні шкоди!?!?
03.10.2025 13:23 Ответить
Валять з України
03.10.2025 13:24 Ответить
що, особисто ти пропонуєш?
просрати освіту?
ковід війна!
просрати майбутнє?
21-25, а далі тцк?
які твої пропозиції молоді?
03.10.2025 13:29 Ответить
Шо я пропоную? - триматися - їм дали дозвіл на виїзд бо їх почали вивозити ше 15 - ти 16- ти річних - хай хоч довчаться в Україні
03.10.2025 13:34 Ответить
Кому потім потрібна та українська освіта . Їдуть і правильно роблять.
03.10.2025 13:41 Ответить
от особисто я, **** з тебе!
ти десь в закарпатті живеш?
київські діти по ночах, коли треба відпочивати, або в метро, або в укриттях, або в коридорах на полу.
ти хоч раз чув, як над твоїм домом, збивають щахед?
ти хоч раз чув. як свистить крилата ракета, та через пару секунд вибух неподалік біля тебе?
ти хоч раз бачив як прилітає балістика?
це, все сьогодні зараз в києві!!!!
ти пропонуєш дітей не випускати?
живи довго! але в злиднях та стражданнях від важких хвороб!!!
03.10.2025 13:44 Ответить
92 американці загинули в боях за Україну - чого їм стало небайдуже буде Україна чи ні?
03.10.2025 13:50 Ответить
мені поїбати на американців.
мені за українців болить!
03.10.2025 13:52 Ответить
Якшо ми всі здриснем і переживати не буде за кого - так?
03.10.2025 13:56 Ответить
Можеш лишатися. Но нехрен вибирати як жити іншим.
03.10.2025 14:08 Ответить
Взагалі ще одна тема для хайпу, як і "за кого проголосують українці на наступних виборах". Аби тільки поменше про ракети питали. Бо вже шось дуже шило з мішка вилазить і про ракети, і про гарантії безпеки, і про боротьбу з корупцією.
03.10.2025 13:28 Ответить
ти пам'ятаєш себе у 18-23 на виборах?
я пам'ятаю.
я *** малював на бюлетені!
саме у той момент вибору між кравчуком та чорноволом.
03.10.2025 13:31 Ответить
Отож через цей самий х#й тепер і вигрібаємо.
03.10.2025 13:40 Ответить
ой, які ми чистоплюї....
де ти був у 1991?
03.10.2025 13:50 Ответить
Ну я суттєво пізніше почав і нічого такого не малював)
03.10.2025 13:40 Ответить
Що малював те і отримав.
03.10.2025 13:45 Ответить
а ти що малювало у 1991?
03.10.2025 13:51 Ответить
Я в 1991 служив строкову службу в Казахстані , ще в радянський армії дослужував. Пішов на дембель 12-12-1991р. Так що бегемот не пи..и так багато. Зійдеш за розумного.
03.10.2025 14:02 Ответить
от брехло!!!
03.10.2025 14:03 Ответить
Я таком возрасте работал на выборах. Первый раз наблюдателем, потом замнач районного избиркома
03.10.2025 13:54 Ответить
кацап?
афігєть!
03.10.2025 14:02 Ответить
І знову поляки зафіксували.
Допоки ДПСУ не підтвердить - це все іпсо
03.10.2025 13:50 Ответить
18-22! попереду у людей ціле життя, бажання працювати створити сім'ю. Молодість і здоров'я - то найциніший скарб в житті кожної адекватної людини, тому і виїзджають. Війни в історії людства були і будуть завжди, а ось людське життя воно одне і іншого в звичаїної людини не буде.
03.10.2025 14:02 Ответить
Ну що сказати? Геніально! Воюючою державою керують генії. Ворогу навіть не треба вербувати агентів для того, щоб перешкоджати утримувати і посилювати державу під час війни. Зелена команда на чолі з найвеличнішим президентом сама все зробить.
03.10.2025 14:04 Ответить
 
 