В сентябре в десять раз выросло количество украинцев 18-22 лет, пересекших границу с Польшей
Польские пограничники в сентябре зафиксировали существенное увеличение количества украинцев в возрасте 18-22 лет, которые въехали в Польшу, - более чем в 10 раз. По сравнению с августом, выросло также количество тех, кто выехал из Польши, - в 3,5 раза.
Об этом сообщили в пограничной службе Польши в ответ на запрос ZAXID.NET, передает Цензор.НЕТ.
Поэтому с 28 августа по 28 сентября 2025 года из Украины в Польшу въехало более 56 тысяч наших граждан в возрасте 18-22 лет. Зато выехало из Польши в Украину более 19,2 тысячи.
Ранее мы писали, что постановление Кабмина, которое позволяет украинским мужчинам в возрасте до 22 лет выезжать за границу во время военного положения рассчитано на долговременный эффект. Однако сейчас возникает дисбаланс на рынке труда.
А от ті, хто мали б про таке думати щодня, тут в коментах всю молодь на війну женуть - дивні люди...
Тому мій висновок логічний. Замість того, щоб економіка могла забезпечувати соціалку, вибрали війну і допомогу воюючій країні.
молоді сміливі хлопці!
я вами пишаюся!
вам нема, що тут робити!
україна просрана вщент!
ми повинні вижрати наші помилки!
а, молодим треба жити та процвітати.
можливо, через них хоч якось збережеться українська ідентичність.
хоча ні!
маже всі біженці розмовляють кацапською!
це, як раз до: армія мова віра.
Ну, а якже готували та приймали, таке недолуге рішення, без врахування цього критерію у КМУ та ВРУ (держсекретарі КМУ і фахова експертиза міністерств, Секретаріату КМУ, Комітетів ВРУ,….)!
Умеров з РНБОУ, зрозуміле діло, нерухомістю заклопотаний був у Філадельфії США, теж не близький Світ, та й бюрократія США щодо таких грошей, звідки, умови …
А щодо Особливо періоду та московської війни в Україні, з 2014 року, ніяка голова на посадах в Урядовому кварталі, навіть не подумала про https://zakon.rada.gov.ua/go/607-2014-%D0%BF Про затвердження структури військового резерву ...https://zakon.rada.gov.ua › ...
12 лист. 2014 р. - Мобілізаційний людський резерв включає військовозобов'язаних, які призначені для комплектування вищих військових навчальних закладів, навчальни ...
Виходить, що це зроблено урядовцями Свириденко навмисно, для нанесення Україні шкоди!?!?
просрати освіту?
ковід війна!
просрати майбутнє?
21-25, а далі тцк?
які твої пропозиції молоді?
ти десь в закарпатті живеш?
київські діти по ночах, коли треба відпочивати, або в метро, або в укриттях, або в коридорах на полу.
ти хоч раз чув, як над твоїм домом, збивають щахед?
ти хоч раз чув. як свистить крилата ракета, та через пару секунд вибух неподалік біля тебе?
ти хоч раз бачив як прилітає балістика?
це, все сьогодні зараз в києві!!!!
ти пропонуєш дітей не випускати?
живи довго! але в злиднях та стражданнях від важких хвороб!!!
мені за українців болить!
я пам'ятаю.
я *** малював на бюлетені!
саме у той момент вибору між кравчуком та чорноволом.
де ти був у 1991?
афігєть!
Допоки ДПСУ не підтвердить - це все іпсо