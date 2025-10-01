Переправляли людей в Румынию за 8 тыс. евро: на Буковине разоблачена группа лиц, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Буковине пограничники разоблачили группу лиц, которые организовали незаконную переправку граждан через государственную границу в Румынию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.





Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

Как отмечается, группа состояла из шести местных жителей. Одни подыскивали желающих выехать за границу вне пунктов пропуска, другие доставляли их в приграничье и показывали маршруты движения. Стоимость услуги составляла 8 тысяч евро с каждого человека.

Во время обысков по местам жительства и работы фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли более 930 тысяч гривен в разной валюте, четыре внедорожника, пять единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, мобильные телефоны, банковские карты и другие доказательства.











Задержанным объявили подозрения по ч. 3 ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу). Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия проводились совместно с УСБУ и полицией под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники уничтожили пушку, БМП, средства связи, 2 места запуска БпЛА и ликвидировали 6 оккупантов. ВИДЕО