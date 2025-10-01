Переправляли людей до Румунії за 8 тис. євро: на Буковині викрито групу осіб, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
На Буковині прикордонники викрили групу осіб, які організували незаконне переправлення громадян через державний кордон до Румунії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.
Як зазначається, група складалася з шести місцевих жителів. Одні підшукували бажаючих виїхати за кордон поза пунктами пропуску, інші доправляли їх до прикордоння та показували маршрути руху. Вартість послуги становила 8 тисяч євро з кожної людини.
Під час обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів правоохоронці виявили й вилучили понад 930 тисяч гривень у різній валюті, чотири позашляховики, п’ять одиниць незареєстрованої вогнепальної зброї, мобільні телефони, банківські картки та інші докази.
Затриманим оголосили підозри за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Слідчі дії проводилися спільно з УСБУ та поліцією під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури.
