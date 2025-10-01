УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9590 відвідувачів онлайн
Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
389 0

Переправляли людей до Румунії за 8 тис. євро: на Буковині викрито групу осіб, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Буковині прикордонники викрили групу осіб, які організували незаконне переправлення громадян через державний кордон до Румунії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.

На Буковині викрили групу, яка переправляла людей до Румунії за 8 тисяч євро
На Буковині викрили групу, яка переправляла людей до Румунії за 8 тисяч євро

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Як зазначається, група складалася з шести місцевих жителів. Одні підшукували бажаючих виїхати за кордон поза пунктами пропуску, інші доправляли їх до прикордоння та показували маршрути руху. Вартість послуги становила 8 тисяч євро з кожної людини.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів правоохоронці виявили й вилучили понад 930 тисяч гривень у різній валюті, чотири позашляховики, п’ять одиниць незареєстрованої вогнепальної зброї, мобільні телефони, банківські картки та інші докази.

На Буковині викрили групу, яка переправляла людей до Румунії за 8 тисяч євро
На Буковині викрили групу, яка переправляла людей до Румунії за 8 тисяч євро
На Буковині викрили групу, яка переправляла людей до Румунії за 8 тисяч євро
На Буковині викрили групу, яка переправляла людей до Румунії за 8 тисяч євро
На Буковині викрили групу, яка переправляла людей до Румунії за 8 тисяч євро

Затриманим оголосили підозри за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії проводилися спільно з УСБУ та поліцією під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили гармату, БМП, засоби зв’язку, 2 місця запуску БпЛА та ліквідували 6 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6454) ухилянти (1188) Чернівецька область (72)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 