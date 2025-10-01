УКР
Прикордонники знищили гармату, БМП, засоби зв’язку, 2 місця запуску БпЛА та ліквідували 6 окупантів. ВIДЕО

Дронарі та артилерія прикордонної бригади "Гарт" під Вовчанськом розгромили ворожі укріплення.

Наші захисники знищили гармату, БМП, засоби зв’язку та два місця запуску БпЛА. Також було знешкоджено шістьох окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Український безпілотник вдарив по російському блокпосту з антидроновими сітками. ВIДЕО

