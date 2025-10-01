Прикордонники знищили гармату, БМП, засоби зв’язку, 2 місця запуску БпЛА та ліквідували 6 окупантів. ВIДЕО
Дронарі та артилерія прикордонної бригади "Гарт" під Вовчанськом розгромили ворожі укріплення.
Наші захисники знищили гармату, БМП, засоби зв’язку та два місця запуску БпЛА. Також було знешкоджено шістьох окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.
