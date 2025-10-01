Пограничники уничтожили орудие, БМП, средства связи, 2 места запуска БПЛА и ликвидировали 6 оккупантов. ВИДЕО
Дронщики и артиллерия пограничной бригады "Гарт" под Волчанском разгромили вражеские укрепления.
Наши защитники уничтожили орудие, БМП, средства связи и два места запуска БпЛА. Также были обезврежены шесть оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.
