Пограничники уничтожили орудие, БМП, средства связи, 2 места запуска БПЛА и ликвидировали 6 оккупантов. ВИДЕО

Дронщики и артиллерия пограничной бригады "Гарт" под Волчанском разгромили вражеские укрепления.

Наши защитники уничтожили орудие, БМП, средства связи и два места запуска БпЛА. Также были обезврежены шесть оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Украинский беспилотник ударил по российскому блокпосту с антидронными сетками. ВИДЕО

