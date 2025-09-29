Безпілотник ЗСУ вдарив по російському блокпосту з антидроновими сітками. ВIДЕО
На Північно-Слобожанському напрямку дрон-камікадзе з оптоволоконним керуванням підрозділу "Aquila" бригади "Сталевий кордон" здійснив наліт на ворожий блокпост, прикритий антидроновими сітками.
Безпілотник пролетів понад 20 км і влучив у ціль, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Окупанти не очікували удару по настільки віддаленому й нібито захищеному об'єкту та намагалися сховатися", - йдеться в коментарі ДПСУ під відео.
