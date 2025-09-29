УКР
Безпілотник ЗСУ вдарив по російському блокпосту з антидроновими сітками. ВIДЕО

На Північно-Слобожанському напрямку дрон-камікадзе з оптоволоконним керуванням підрозділу "Aquila" бригади "Сталевий кордон" здійснив наліт на ворожий блокпост, прикритий антидроновими сітками.

Безпілотник пролетів понад 20 км і влучив у ціль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Окупанти не очікували удару по настільки віддаленому й нібито захищеному об'єкту та намагалися сховатися", - йдеться в коментарі ДПСУ під відео.

армія рф (18851) безпілотник (4956) Держприкордонслужба ДПСУ (6449) блокпост (221)
залетів ще й шукає кого довбанути
29.09.2025 19:20 Відповісти
Ювелірна робота.
29.09.2025 19:55 Відповісти
Ті сітки, то гроші на вітер - порве їх вітром, без питань.
29.09.2025 19:33 Відповісти
пролетів понад 20 км і влучив у ціль - браво, бравісімо

Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Смерть ворогам !!!
29.09.2025 19:38 Відповісти
Красиво !

.
29.09.2025 19:39 Відповісти
Справжній вищий пілотаж.
29.09.2025 19:55 Відповісти
а де " мальчік в труSіках " ....десь він там є ...
29.09.2025 19:57 Відповісти
Лайк!
29.09.2025 20:07 Відповісти
 
 