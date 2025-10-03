У вересні вдесятеро зросла кількість українців 18-22 років, які перетнули кордон із Польщею
Польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі, - у понад 10 разів. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза.
Про це повідомили в прикордонній службі Польщі у відповідь на запит ZAXID.NET, передає Цензор.НЕТ.
Відтак з 28 серпня до 28 вересня 2025 року з України до Польщі в'їхало понад 56 тисяч наших громадян віком 18-22 років. Натомість виїхало з Польщі в Україну понад 19,2 тисячі.
Раніше ми писали, що постанова Кабміну, яка дозволяє українським чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану розрахована на довготривалий ефект. Однак зараз виникає дисбаланс на ринку праці.
Топ коментарі
+9 Gary Grant
показати весь коментар03.10.2025 13:01 Відповісти Посилання
+9 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар03.10.2025 13:11 Відповісти Посилання
+6 Bohdan Dr.
показати весь коментар03.10.2025 13:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А от ті, хто мали б про таке думати щодня, тут в коментах всю молодь на війну женуть - дивні люди...
молоді сміливі хлопці!
я вами пишаюся!
вам нема, що тут робити!
україна просрана вщент!
ми повинні вижрати наші помилки!
а, молодим треба жити та процвітати.
можливо, через них хоч якось збережеться українська ідентичність.
хоча ні!
маже всі біженці розмовляють кацапською!
це, як раз до: армія мова віра.
Ну, а якже готували та приймали, таке недолуге рішення, без врахування цього критерію у КМУ та ВРУ (держсекретарі КМУ і фахова експертиза міністерств, Секретаріату КМУ, Комітетів ВРУ,….)!
Умеров з РНБОУ, зрозуміле діло, нерухомістю заклопотаний був у Філадельфії США, теж не близький Світ, та й бюрократія США щодо таких грошей, звідки, умови …
А щодо Особливо періоду та московської війни в Україні, з 2014 року, ніяка голова на посадах в Урядовому кварталі, навіть не подумала про https://zakon.rada.gov.ua/go/607-2014-%D0%BF Про затвердження структури військового резерву ...https://zakon.rada.gov.ua › ...
12 лист. 2014 р. - Мобілізаційний людський резерв включає військовозобов'язаних, які призначені для комплектування вищих військових навчальних закладів, навчальни ...
Виходить, що це зроблено урядовцями Свириденко навмисно, для нанесення Україні шкоди!?!?
просрати освіту?
ковід війна!
просрати майбутнє?
21-25, а далі тцк?
які твої пропозиції молоді?
ти десь в закарпатті живеш?
київські діти по ночах, коли треба відпочивати, або в метро, або в укриттях, або в коридорах на полу.
ти хоч раз чув, як над твоїм домом, збивають щахед?
ти хоч раз чув. як свистить крилата ракета, та через пару секунд вибух неподалік біля тебе?
ти хоч раз бачив як прилітає балістика?
це, все сьогодні зараз в києві!!!!
ти пропонуєш дітей не випускати?
живи довго! але в злиднях та стражданнях від важких хвороб!!!
мені за українців болить!
я пам'ятаю.
я *** малював на бюлетені!
саме у той момент вибору між кравчуком та чорноволом.
де ти був у 1991?
афігєть!
Допоки ДПСУ не підтвердить - це все іпсо