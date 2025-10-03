У вересні вдесятеро зросла кількість українців 18-22 років, які перетнули кордон із Польщею

Польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі, - у понад 10 разів. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза.

Про це повідомили в прикордонній службі Польщі у відповідь на запит ZAXID.NET, передає Цензор.НЕТ.

Відтак з 28 серпня до 28 вересня 2025 року з України до Польщі в'їхало понад 56 тисяч наших громадян віком 18-22 років. Натомість виїхало з Польщі в Україну понад 19,2 тисячі.

Раніше ми писали, що постанова Кабміну, яка дозволяє українським чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану розрахована на довготривалий ефект. Однак зараз виникає дисбаланс на ринку праці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переправляли людей до Румунії за 8 тис. євро: на Буковині викрито групу осіб, - ДПСУ. ФОТОрепортаж