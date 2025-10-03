УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10241 відвідувач онлайн
Новини Виїзд за кордон до 25 років
1 782 50

У вересні вдесятеро зросла кількість українців 18-22 років, які перетнули кордон із Польщею

виїзд,кордон,чоловіки

Польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі, - у понад 10 разів. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза.

Про це повідомили в прикордонній службі Польщі у відповідь на запит ZAXID.NET, передає Цензор.НЕТ.

Відтак з 28 серпня до 28 вересня 2025 року з України до Польщі в'їхало понад 56 тисяч наших громадян віком 18-22 років. Натомість виїхало з Польщі в Україну понад 19,2 тисячі.

Раніше ми писали, що постанова Кабміну, яка дозволяє українським чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану розрахована на довготривалий ефект. Однак зараз виникає дисбаланс на ринку праці. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переправляли людей до Румунії за 8 тис. євро: на Буковині викрито групу осіб, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6460) кордон (4934)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
"Што нє дєлаєт дурак-всьо он дєлаєт нє так". Це про зелепокидьків.
показати весь коментар
03.10.2025 13:01 Відповісти
+9
Тих молодих людей не вистачить.Мало хто говорить,що в нас смертність перевищує народжуваність,у тричі.Ті хто виїхв,в більшостьі не повернуться.
показати весь коментар
03.10.2025 13:11 Відповісти
+6
Нічого страшного, бангладешців завезем. Навіщо нам ті українці, як потужний на плівках говорив.
показати весь коментар
03.10.2025 13:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Што нє дєлаєт дурак-всьо он дєлаєт нє так". Це про зелепокидьків.
показати весь коментар
03.10.2025 13:01 Відповісти
Те що вони воювати не будуть, то ще пів біди, а от хто мені буде пенсію платить, коли я буду старим пердуном - оце змушує валнавацца
показати весь коментар
03.10.2025 13:03 Відповісти
Якщо до пенсії ще далеченько, є варіант і самому перетнути кордон)
показати весь коментар
03.10.2025 13:06 Відповісти
ще далеко, але
показати весь коментар
03.10.2025 13:08 Відповісти
Ну я особисто навіть не розраховую на таку річ як пенсія в Україні. Хоча мені до неї ще так далеко, що і думати про неї якось дивно.

А от ті, хто мали б про таке думати щодня, тут в коментах всю молодь на війну женуть - дивні люди...
показати весь коментар
03.10.2025 13:13 Відповісти
Чого дивні? Вся соціалка оплачується європейцями. Можна хоч кожного на фронт чи закордон, пенсія від того не особливо постраждає. Більш того - якщо війна раптом припиняється, то європейці грошей не дають, а своя економіка з кожним днем все більш зникає. Що, до речі, все більш робить нас залежними від європейської крапельниці)
показати весь коментар
03.10.2025 13:31 Відповісти
То виходить такі пенсіонери "заробляють на крові" своїх же співвітчизників? Ой, як негарно (насправді аморально і гидко) виходить.
показати весь коментар
03.10.2025 13:52 Відповісти
Неусвідомлено. Формально так.
показати весь коментар
03.10.2025 13:58 Відповісти
Чого заробляють на крові? По закону отримують, вони ж не винні, що гроші йдуть з європейських донатів, а не з продажу українських мікрочипів наприклад. А неособистий патріотизм характерний для представників різних вікових категорій)
показати весь коментар
03.10.2025 14:00 Відповісти
Тих молодих людей не вистачить.Мало хто говорить,що в нас смертність перевищує народжуваність,у тричі.Ті хто виїхв,в більшостьі не повернуться.
показати весь коментар
03.10.2025 13:11 Відповісти
у мене половина ,,подруг,, РСП вже заміж вийшла,а одна вспіла народити,повертатися куди??розумна людина оцінює в першу чергу шанси і варианти на майбутнє себе і дітей,дай Бог війна закінчиться,але не закінчиться беззаконня,ніщета яка вже переходити в зубожіння,потік грошей ссякне,репарацій та контрибуцій не буде-бо ВІЙНИ не відбувається,та й кацапи не підуть на це,знищена економіка,с/г,освіта,медицина просто вмирає від реформ 6 менеджерів,ес нам не світить 100500%.....
показати весь коментар
03.10.2025 13:21 Відповісти
Не сци, до пенсії ти можеш і не дожити, а з майбутньою пенсією можеш і не прожити, це я тобі, як пенсіонер з 12-ти терміном стажу, кажу! 😁
показати весь коментар
03.10.2025 13:16 Відповісти
Нинішнє покоління майбутніх пенсіонерів - це як нинішні ухилянти. Ухилянти бачать, як всюди кажуть "ніким замінити хлопців" і думають "ну ок, а мене то вже й тим більше ніким буде". Так і з пенсією - ще нинішнім пенсіонерам є чим платити, а майбутнім уже всьо. Але податки платити не забувайте)
показати весь коментар
03.10.2025 13:17 Відповісти
Так переможемо!!!
показати весь коментар
03.10.2025 13:02 Відповісти
Нічого страшного, бангладешців завезем. Навіщо нам ті українці, як потужний на плівках говорив.
показати весь коментар
03.10.2025 13:07 Відповісти
вже їдуть,у них рекламні ролики про Україну прямо по тв крутять,множинне громадянство воно таке,мова,історія,5 років проживання .....получай ідкартку і ти українець
показати весь коментар
03.10.2025 13:25 Відповісти
Ех! Где моі 18-22 лет.. На большом..
показати весь коментар
03.10.2025 13:07 Відповісти
Через рік цей потік виросте в 100 разів мабуть.
показати весь коментар
03.10.2025 13:08 Відповісти
ччого так довго??через місяць кабмін заборонить постановою....
показати весь коментар
03.10.2025 13:26 Відповісти
Євреями наводнять Україну, вони ж порядні та працьовиті, в Умані, всі про це скажуть! 😅
показати весь коментар
03.10.2025 13:13 Відповісти
И где вы видели еврея с лопатой?
показати весь коментар
03.10.2025 13:34 Відповісти
Мирний План. Коли в Україні не буде жодного українця війна припиниться.
показати весь коментар
03.10.2025 13:14 Відповісти
хлопці!
молоді сміливі хлопці!
я вами пишаюся!
вам нема, що тут робити!
україна просрана вщент!
показати весь коментар
03.10.2025 13:16 Відповісти
Ким Україна просрана вщент!
показати весь коментар
03.10.2025 13:21 Відповісти
нами! батьками оцих молодих хлопців!!!!
ми повинні вижрати наші помилки!
а, молодим треба жити та процвітати.
можливо, через них хоч якось збережеться українська ідентичність.
хоча ні!
маже всі біженці розмовляють кацапською!
це, як раз до: армія мова віра.
показати весь коментар
03.10.2025 13:25 Відповісти
Народ, а на кого нарікаємо - на піськограя чи може все таки на себе варто. Хто ото чувирло привів до влади?
показати весь коментар
03.10.2025 13:31 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2025 13:21 Відповісти
У такий спосіб виконуються Оманські завдання, щоб нагадити Україні!!
Ну, а якже готували та приймали, таке недолуге рішення, без врахування цього критерію у КМУ та ВРУ (держсекретарі КМУ і фахова експертиза міністерств, Секретаріату КМУ, Комітетів ВРУ,….)!
Умеров з РНБОУ, зрозуміле діло, нерухомістю заклопотаний був у Філадельфії США, теж не близький Світ, та й бюрократія США щодо таких грошей, звідки, умови …
А щодо Особливо періоду та московської війни в Україні, з 2014 року, ніяка голова на посадах в Урядовому кварталі, навіть не подумала про https://zakon.rada.gov.ua/go/607-2014-%D0%BF Про затвердження структури військового резерву ...https://zakon.rada.gov.ua › ...
12 лист. 2014 р. - Мобілізаційний людський резерв включає військовозобов'язаних, які призначені для комплектування вищих військових навчальних закладів, навчальни ...
Виходить, що це зроблено урядовцями Свириденко навмисно, для нанесення Україні шкоди!?!?
показати весь коментар
03.10.2025 13:23 Відповісти
Валять з України
показати весь коментар
03.10.2025 13:24 Відповісти
що, особисто ти пропонуєш?
просрати освіту?
ковід війна!
просрати майбутнє?
21-25, а далі тцк?
які твої пропозиції молоді?
показати весь коментар
03.10.2025 13:29 Відповісти
Шо я пропоную? - триматися - їм дали дозвіл на виїзд бо їх почали вивозити ше 15 - ти 16- ти річних - хай хоч довчаться в Україні
показати весь коментар
03.10.2025 13:34 Відповісти
Кому потім потрібна та українська освіта . Їдуть і правильно роблять.
показати весь коментар
03.10.2025 13:41 Відповісти
от особисто я, **** з тебе!
ти десь в закарпатті живеш?
київські діти по ночах, коли треба відпочивати, або в метро, або в укриттях, або в коридорах на полу.
ти хоч раз чув, як над твоїм домом, збивають щахед?
ти хоч раз чув. як свистить крилата ракета, та через пару секунд вибух неподалік біля тебе?
ти хоч раз бачив як прилітає балістика?
це, все сьогодні зараз в києві!!!!
ти пропонуєш дітей не випускати?
живи довго! але в злиднях та стражданнях від важких хвороб!!!
показати весь коментар
03.10.2025 13:44 Відповісти
92 американці загинули в боях за Україну - чого їм стало небайдуже буде Україна чи ні?
показати весь коментар
03.10.2025 13:50 Відповісти
мені поїбати на американців.
мені за українців болить!
показати весь коментар
03.10.2025 13:52 Відповісти
Якшо ми всі здриснем і переживати не буде за кого - так?
показати весь коментар
03.10.2025 13:56 Відповісти
Взагалі ще одна тема для хайпу, як і "за кого проголосують українці на наступних виборах". Аби тільки поменше про ракети питали. Бо вже шось дуже шило з мішка вилазить і про ракети, і про гарантії безпеки, і про боротьбу з корупцією.
показати весь коментар
03.10.2025 13:28 Відповісти
ти пам'ятаєш себе у 18-23 на виборах?
я пам'ятаю.
я *** малював на бюлетені!
саме у той момент вибору між кравчуком та чорноволом.
показати весь коментар
03.10.2025 13:31 Відповісти
Отож через цей самий х#й тепер і вигрібаємо.
показати весь коментар
03.10.2025 13:40 Відповісти
ой, які ми чистоплюї....
де ти був у 1991?
показати весь коментар
03.10.2025 13:50 Відповісти
Ну я суттєво пізніше почав і нічого такого не малював)
показати весь коментар
03.10.2025 13:40 Відповісти
Що малював те і отримав.
показати весь коментар
03.10.2025 13:45 Відповісти
а ти що малювало у 1991?
показати весь коментар
03.10.2025 13:51 Відповісти
Я в 1991 служив строкову службу в Казахстані , ще в радянський армії дослужував. Пішов на дембель 12-12-1991р. Так що бегемот не пи..и так багато. Зійдеш за розумного.
показати весь коментар
03.10.2025 14:02 Відповісти
от брехло!!!
показати весь коментар
03.10.2025 14:03 Відповісти
Я таком возрасте работал на выборах. Первый раз наблюдателем, потом замнач районного избиркома
показати весь коментар
03.10.2025 13:54 Відповісти
кацап?
афігєть!
показати весь коментар
03.10.2025 14:02 Відповісти
І знову поляки зафіксували.
Допоки ДПСУ не підтвердить - це все іпсо
показати весь коментар
03.10.2025 13:50 Відповісти
18-22! попереду у людей ціле життя, бажання працювати створити сім'ю. Молодість і здоров'я - то найциніший скарб в житті кожної адекватної людини, тому і виїзджають. Війни в історії людства були і будуть завжди, а ось людське життя воно одне і іншого в звичаїної людини не буде.
показати весь коментар
03.10.2025 14:02 Відповісти
Ну що сказати? Геніально! Воюючою державою керують генії. Ворогу навіть не треба вербувати агентів для того, щоб перешкоджати утримувати і посилювати державу під час війни. Зелена команда на чолі з найвеличнішим президентом сама все зробить.
показати весь коментар
03.10.2025 14:04 Відповісти
 
 