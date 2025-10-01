Дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років за кордон викликає дисбаланс на ринку праці, - "слуга народу" Веніславський

Постанова Кабміну, яка дозволяє українським чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану розрахована на довготривалий ефект. Однак зараз виникає дисбаланс на ринку праці.

Про це заявив нардеп "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З погляду потреб економіки, ми маємо закладати підґрунтя для відбудови нашої країни у післявоєнний час, і ті молоді люди, які здобувають освіту і досвід за кордоном, повернуться і будуть відбудовувати державу", - зазначив він.

На його думку, виїзд хлопців у віці 18-22 років не має великого впливу на економіку.

За словами Веніславського, ситуативно виникають дисбаланси, "коли підприємці жаліються, що частина їхніх працівників звільнилася і виїхала".

Нардеп заявив, що на процес мобілізації дозвіл на виїзд за кордон цим категоріям населення не впливає.

"Доцільність таких рішень будемо бачити за рік. Постанова розрахована на довготривалий ефект", - додав він.

Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

27 серпня на сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

У Держприкордонслужбі заявили, що чоловіків до 22 років включно вже почали випускати за кордон.

