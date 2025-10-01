УКР
2 454 25

Дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років за кордон викликає дисбаланс на ринку праці, - "слуга народу" Веніславський

Дозвіл молоді на виїзд за кордон: чи є дисбаланс на ринку праці

Постанова Кабміну, яка дозволяє українським чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану розрахована на довготривалий ефект. Однак зараз виникає дисбаланс на ринку праці.

Про це заявив нардеп "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З погляду потреб економіки, ми маємо закладати підґрунтя для відбудови нашої країни у післявоєнний час, і ті молоді люди, які здобувають освіту і досвід за кордоном, повернуться і будуть відбудовувати державу", - зазначив він.

На його думку, виїзд хлопців у віці 18-22 років не має великого впливу на економіку.

За словами Веніславського, ситуативно виникають дисбаланси, "коли підприємці жаліються, що частина їхніх працівників звільнилася і виїхала".

Нардеп заявив, що на процес мобілізації дозвіл на виїзд за кордон цим категоріям населення не впливає.

"Доцільність таких рішень будемо бачити за рік. Постанова розрахована на довготривалий ефект", - додав він.

Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

27 серпня на сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

У Держприкордонслужбі заявили, що чоловіків до 22 років включно вже почали випускати за кордон.

кордон (4931) молодь (132) праця (102) чоловіки (187) Веніславський Федір (304)
Топ коментарі
+12
Ну зато протестов с картонками нет. Выборы Выборы. Депутаты пидо…
01.10.2025 17:44 Відповісти
+10
Який дебіл вірить що ця молодь поїхала за кордон вчитись? Напевне тей же самий дебіл який вірить що колись після війни вони повернуться або проголосують на виборах
01.10.2025 17:48 Відповісти
+9
Дограємося ми з цією лояльністю до малят 18-22 рочків. Провал в економіці і проблема підготовки захисників на майбутні роки. За кордоном ця категорія як була безпорадною щодо військової справи, так і залишиться. А можна ж було до 25 років навчити сотні тисяч молодиків використовувати зброю та гартувати тіло і душу. Усе робиться для формування суспільного класу ухилянтів.
01.10.2025 17:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
01.10.2025 17:44 Відповісти
Нехай платять нормальні гроші, а тоді охочі знайдуться. Звикли херню платити пацанятам.
01.10.2025 17:45 Відповісти
Дебіли блд притрушені...
01.10.2025 17:45 Відповісти
ЦЕ ЗАЯВА ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАННЯ ВІД МОСКОВСКИХ ХАЗЯЇВ?
01.10.2025 17:47 Відповісти
На його думку, виїзд хлопців у віці 18-22 років не має великого впливу на економіку.

Так піднімайте планку до 24 років.
01.10.2025 17:47 Відповісти
До 100)
01.10.2025 17:58 Відповісти
Який дебіл вірить що ця молодь поїхала за кордон вчитись? Напевне тей же самий дебіл який вірить що колись після війни вони повернуться або проголосують на виборах
01.10.2025 17:48 Відповісти
та це він мабуть статистику виїзду по даній категорії, від погранців по інший бік "зеленого занавісу" подививсь. зі сторони "зеленого занавісу" - всё ж путём! і навіть 75% всих виїхавших, просто мріють повернутись в зад, знову під владу офісного, й класти тротуарну плитку за 200 євро в місяць, в любий сезон, в любу погоду, під пильним надзором тцк! причому, статистика про процент - 75%, з іншого боку, тут абсолютно співпадає. тільки з точністю "до навпаки". це на сьогодні процент всих біженців які не бажають повертатись, навіть після закінчення війни! по моніторінгам іншої сторони ))
01.10.2025 17:49 Відповісти
Дограємося ми з цією лояльністю до малят 18-22 рочків. Провал в економіці і проблема підготовки захисників на майбутні роки. За кордоном ця категорія як була безпорадною щодо військової справи, так і залишиться. А можна ж було до 25 років навчити сотні тисяч молодиків використовувати зброю та гартувати тіло і душу. Усе робиться для формування суспільного класу ухилянтів.
01.10.2025 17:49 Відповісти
Це через таких як ти, які призиваються розстрілювати "дезертирів" та "ухилянтів". Навпаки, мали б закликати до адекватних дій командирів та владу в цілому. Але ні, вам легше звинуватити когось, хто має найменше прав та звʼязків.
01.10.2025 19:12 Відповісти
Ну, а якже готували та приймали, таке недолуге рішення, без врахування цього критерію у КМУ та ВРУ (держсекретарі КМУ і фахова експертиза міністерств, Секретаріату КМУ, Комітетів ВРУ,….)!
Умеров з РНБОУ, зрозуміле діло, нерухомістю заклопотаний був у Філадельфії США, теж не близький Світ, та й бюрократія США щодо таких грошей, звідки, умови …
А щодо Особливо періоду та московської війни в Україні, з 2014 року, ніяка голова на посадах в Урядовому кварталі, навіть не подумала про https://zakon.rada.gov.ua/go/607-2014-%D0%BF Про затвердження структури військового резерву ...https://zakon.rada.gov.ua › ...
12 лист. 2014 р. - Мобілізаційний людський резерв включає військовозобов'язаних, які призначені для комплектування вищих військових навчальних закладів, навчальни ...
01.10.2025 17:50 Відповісти
Про що воно меле? Все ж не просто так вирішили. Була створена комісія з компетентних спеців, які все прорахували, звіт надали прямо Зеленскому. Він уважно вивчив, перевірив розрахунки, осмислив ризики, і прийняв рішення. І всі в це вірять! не так?
01.10.2025 17:51 Відповісти
Постанова Кабміну, яка дозволяє українським чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану розрахована на довготривалий ефект.
Все правильно за місяць два всі не виїдуть а в довгостроковій перспективі ми будем мати дуже великі проблеми
01.10.2025 17:52 Відповісти
Аби не було дисбалансу на ринку праці, треба створити новий орган - Територіальний Центр Кар'єри. Його представники можуть їздити по вулицях в спеціальному багатомісному транспорті, перевіряти трудові книжки й оповіщувати безробітних про вакансії, а бажаючих працевлаштуватися одразу везти на оформлення документів.

А в післявоєнний час просто навезти бангладешців.
01.10.2025 17:55 Відповісти
А ви, придурки зелені, чим думали?
01.10.2025 17:57 Відповісти
черговий маланець; тепер уже за заборону виїзду, довбане зелене шапіто
01.10.2025 17:58 Відповісти
Экономисты хреновы! Даешь дидам 55+ разрешение выезжать. Они все равно там не останутся. У кого то здесь есть что терять, а те кто ничего не имеет в Украине и там нахрен не нужны, покатаются и вернуться, зато укрзализниця в плюсах! Билет туда и обратно пол пенсии стоит, а у кого и всю) Заработок для УЗ )
01.10.2025 17:58 Відповісти
Одне очевидно - той, хто це придумав і зробив, діяв не в українських інтересах. Що стосується "довготстрокової перспективи", то ця перспектива похмура. Чим далі - тим більша шкода для української нації. Оскільки пустота не може бути пустотою довго, місце світлошкірих християн займуть смагляві мусульмани, чи індуїсти.
01.10.2025 17:59 Відповісти
Сракобородько докерувався... Ну що, зєбоби, хочпоржьом?
01.10.2025 18:07 Відповісти
Відкривайте для всіх. А ринок навезе бангладежців
01.10.2025 18:17 Відповісти
...дак!
01.10.2025 18:19 Відповісти
при владі-довбойоби
01.10.2025 18:40 Відповісти
Наш ти космонавт! Завозь марсіан,домовлявся з Юпітером та Сатурном. Чи не твоя це фракція проголосувала це рішення? І ти був"за". Свинота космічна.
01.10.2025 19:26 Відповісти
Зеленський навіть не спрашує думки своїх підлеглих. Захотів закрив кордони, захотів відкрив кордони. І в першому і в другому випадку це було великою помилкою якщо нічим іншим. В першому випадку Зеленський припинив добровольчий рух. В другому він упустив карти з рук. Навіть якби 22 річні ніколи не пішли б ЗСУ , це була велика дубина якою можна було лякати Путлера. Зараз у нас нема цього резерву.
01.10.2025 19:58 Відповісти
 
 