Майже 40 тис. українських чоловіків віком 18-22 роки в’їхали до Польщі з 28 серпня, - польські прикордонники
Із 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок українських чоловіків віком від 18 до 22 років.
Про це йдеться у відповіді Прикордонної служби Польщі на запит "Української правди", передає Цензор.НЕТ.
Так, майже 40 тисяч чоловіків виїхали з України до Польщі, а понад 13 тисяч повернулися в Україну.
Чи у всіх 53 тисячах випадках вдалося перетнути кордон, у службі не відповіли.
У службі наголосили, що дані показують кількість перевірок, а не фактичну кількість людей, які перетнули українсько-польський кордон.
"Повідомляємо, що прикордонна служба має статистичні дані, пов'язані з кількістю перетинів кордону, а не з кількістю осіб, які в'їхали "на" або виїхали "з" території Республіки Польща", - зазначили польські прикордонники.
Водночас у польській Прикордонній службі не повідомили, скільком чоловікам цієї вікової категорії відмовили в перетині кордону.
сарказм ...((
Скільки ще буде
Зермаку лише на руку- менше буде освіченої молоді на протестах: картковий майдан показав,що саме 18-22 річні були його рушійною силою.
лук етаво самово нарота".
Зелена влада вибудувала диктатуру.
Якщо ЄС не йде до України, значить Україна приїде до ЄС!
Це та сама країна мрії?
А ти думаєш, чому влада звалила мобілізацію на плечі ЗСУ і кайфує від того, що військових називають людоловами?
Рєйтінги береже і популярність ЗСУ знижує.
Але ЗЄ потрібна перемога на виборах, а не на війні.