УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8771 відвідувач онлайн
Новини Виїзд за кордон до 25 років
1 788 49

Майже 40 тис. українських чоловіків віком 18-22 роки в’їхали до Польщі з 28 серпня, - польські прикордонники

Виїзд чоловіків 18-22 років до Польщі: статистика прикордонників

Із 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок українських чоловіків віком від 18 до 22 років.

Про це йдеться у відповіді Прикордонної служби Польщі на запит "Української правди", передає Цензор.НЕТ.

Так, майже 40 тисяч чоловіків виїхали з України до Польщі, а понад 13 тисяч повернулися в Україну.

Чи у всіх 53 тисячах випадках вдалося перетнути кордон, у службі не відповіли.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

У службі наголосили, що дані показують кількість перевірок, а не фактичну кількість людей, які перетнули українсько-польський кордон.

"Повідомляємо, що прикордонна служба має статистичні дані, пов'язані з кількістю перетинів кордону, а не з кількістю осіб, які в'їхали "на" або виїхали "з" території Республіки Польща", - зазначили польські прикордонники.

Водночас у польській Прикордонній службі не повідомили, скільком чоловікам цієї вікової категорії відмовили в перетині кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДПСУ про нібито "масову втечу" чоловіків до 22 років за кордон: Ніяких штурмів немає, це російські фейки

Автор: 

кордон (4929) Польща (9008) чоловіки (186)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Корпус молодих та здорових з'їбався з кінцями з країни. Продовжуємо бусифікувати 40-59 полуживих. Зелена стратегія перемоги.💪👍
показати весь коментар
26.09.2025 16:37 Відповісти
+11
Фейк! Поляки спеціально, хочуть дискредитувати нашого Зе-лідара...
показати весь коментар
26.09.2025 16:33 Відповісти
+11
І всього лиш за 3 тижні. І тільки в Польщу...
показати весь коментар
26.09.2025 16:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
єрунда - всього лише 40 000 ...так ?
сарказм ...((
показати весь коментар
26.09.2025 16:32 Відповісти
Це тільки перша хвилька
Скільки ще буде
показати весь коментар
26.09.2025 16:34 Відповісти
да боюсь, что скоро перекроют
показати весь коментар
26.09.2025 17:01 Відповісти
І всього лиш за 3 тижні. І тільки в Польщу...
показати весь коментар
26.09.2025 16:34 Відповісти
Саме так - а скільки виїзали до інших країн ?
показати весь коментар
26.09.2025 17:07 Відповісти
Фейк! Поляки спеціально, хочуть дискредитувати нашого Зе-лідара...
показати весь коментар
26.09.2025 16:33 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2025 16:36 Відповісти
Oczywiście!
показати весь коментар
26.09.2025 16:51 Відповісти
Поляки таки дані не надають, бо вони нафіг нікому не потрібні, окрім тут в коментарях на "Цензорі"
показати весь коментар
26.09.2025 17:02 Відповісти
Та звісно це брехня від це...ра. Відчувається, на це...рі рука дерьмака на цьому ресурсі.
показати весь коментар
26.09.2025 17:05 Відповісти
Виїзжають із країни-мрії від зе.
Зермаку лише на руку- менше буде освіченої молоді на протестах: картковий майдан показав,що саме 18-22 річні були його рушійною силою.
показати весь коментар
26.09.2025 16:34 Відповісти
Цю країну будує не зе. Будує сам народ.
показати весь коментар
26.09.2025 16:38 Відповісти
Так, будує "нарот пат рукавоцтвам партіі і правітєльства слук етаво самово нарота".
показати весь коментар
26.09.2025 16:56 Відповісти
Оцей нарід то куча піда...ів, котрим - поржать, побухать, вкрасти - це гнидний нарід - більшість. Меньшість втрачає життя та здоров'я на фронті - і більшості пох - вона ніколи не піде на фронт та не змінить вйовничу меньшість. Вже багато відео військових котрі кажуть - воює 20 - 25% відсотків і все.
показати весь коментар
26.09.2025 17:10 Відповісти
Як ви собі уявляєте 30-50 річних чолов'яг які стоять,і тупо картонками **********? Я думаю,що ця вікова категорія українців буде займатися зовсім іншими речами, які ********** не сподобаються набагато більше.
показати весь коментар
26.09.2025 16:41 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2025 16:43 Відповісти
Яко це ті, хто здатні вийти на Майдан, чому вони тікають з України?! Щось не сходиться.
показати весь коментар
26.09.2025 17:06 Відповісти
а кто другой смог бы выйти на майдан? тецекуны были начеку
показати весь коментар
26.09.2025 17:03 Відповісти
Рушійною силою? Тому що решта чоловіків сидять, залякані бусифікацією чи мобілізацією за протести. Військових залякали сбу та зрадою. Жінки цих чоловіків теж в заручниках знаходяться.
Зелена влада вибудувала диктатуру.
показати весь коментар
26.09.2025 17:06 Відповісти
Цвіт нації.... (відцвіли хлопчики)
показати весь коментар
26.09.2025 16:35 Відповісти
Корпус молодих та здорових з'їбався з кінцями з країни. Продовжуємо бусифікувати 40-59 полуживих. Зелена стратегія перемоги.💪👍
показати весь коментар
26.09.2025 16:37 Відповісти
це скоріше два корпуси
показати весь коментар
26.09.2025 16:41 Відповісти
Отмасштабировали, емае...
показати весь коментар
26.09.2025 16:37 Відповісти
*******. зі стратегів хто має думати башкою думає зовсім іншим
показати весь коментар
26.09.2025 16:40 Відповісти
хікуя собі!
показати весь коментар
26.09.2025 16:41 Відповісти
Україна підкорює Захід!
Якщо ЄС не йде до України, значить Україна приїде до ЄС!
показати весь коментар
26.09.2025 16:42 Відповісти
Ukraine is a nice place to be from.
показати весь коментар
26.09.2025 17:01 Відповісти
Це тільки до Польщі, а в інші країни ЄС? Боневтік Потужно-Брехливий видавлює з України молодь, ка могла вийти на Майдан і сказати - "ні безпредєлу та узурпації влади!!!".
показати весь коментар
26.09.2025 16:43 Відповісти
Потужно- Натужному, головне щоб у кріслах усидіти, хоч в екзилі, але щоб гроші видиляли. А буде країна, чи небуде- то його не колише.
показати весь коментар
26.09.2025 17:00 Відповісти
Нічого. Зе-влада навезе індусів, африканців і буде нам щастя. Їх майдани точно не цікавитимуть, вони будуть звичайним стадом, а стадом легше управляти.
Це та сама країна мрії?
показати весь коментар
26.09.2025 16:44 Відповісти
Ше не вечір - але дзвіночок тривожний
показати весь коментар
26.09.2025 16:45 Відповісти
ЭТО КОНЕЧНО НЕ ИДИОТИЗМ. ЭТО ДИВЕРСИЯ!
показати весь коментар
26.09.2025 16:46 Відповісти
Людей від 18-22 відпускають, решту заганяють в окопи, покоління яке народилось в СССР, має померти за Україну, а ті хто народились в Україні виїжджають на Захід, українськи сюрреалізм
показати весь коментар
26.09.2025 16:47 Відповісти
Асвабаждают територію ? Денацифікація? Депопуляція? Гарна політика. Зед'єрмвків. Гірше ворогів. Принаймні не краще.
показати весь коментар
26.09.2025 16:48 Відповісти
Та нє. Розраховують, що ******* мамки цих сонечок на виборах проголосують за них.

А ти думаєш, чому влада звалила мобілізацію на плечі ЗСУ і кайфує від того, що військових називають людоловами?
показати весь коментар
26.09.2025 16:57 Відповісти
Тому що це класно. Дурнуватий нарід чихвостить військових, які не мають жодних прав займатися примусовую мобілізацією, а Потужний -Натужний регітом заходиться, що двох зайців вбиває.
Рєйтінги береже і популярність ЗСУ знижує.
показати весь коментар
26.09.2025 17:06 Відповісти
Зелені ******** роблять все щоби легше здати Україну *****.
показати весь коментар
26.09.2025 16:49 Відповісти
Скільки часу робиться загран паспорт-місяць? Далі буде!
показати весь коментар
26.09.2025 16:50 Відповісти
Хай но помиють панські унітази, та поживуть на жебрацьку зарплату з європейськими цінами, то швидко повернуться. А як всі гроші там проїдять, то ще приповзуть до кордону і проситимуть, аби везли додому безкоштовно. Але такий транспортний сервіс тільки для громадян чоловічої статі від 25 років.
показати весь коментар
26.09.2025 16:50 Відповісти
Закусуй!
показати весь коментар
26.09.2025 17:06 Відповісти
Жебоацької (тобто мінімільної) зарплати двох молодих людей тут цілком вистачає на оренду скромного житла (перша мінімалка), харчування та китайський одяг (друга мінімалка). Якщо є якийсь приробіток - можна ще придбтати б.в. авто (2 місячних мінімалки).
показати весь коментар
26.09.2025 17:18 Відповісти
А у цей час середня кількість бійців ЗСУ на ЛБЗ - 8 на кілометр.

Але ЗЄ потрібна перемога на виборах, а не на війні.
показати весь коментар
26.09.2025 16:54 Відповісти
Ну правильно, пусть воюют старики 55-60 лет и молодым бугаям надо гулять и развлекаться.
показати весь коментар
26.09.2025 16:57 Відповісти
Знову перепис населення СРСР в коментарях. Новина взагалі ні про що. Можна показати кількість пожеж за вересень та серпень - теж буде здаватися, що вся Україна згоріла. Для коментаторів нагадую: вас чекають у воєнкоматі (навіть "контракт 60+" зробили)
показати весь коментар
26.09.2025 17:00 Відповісти
Це ти про що саме хтів сказати?
показати весь коментар
26.09.2025 17:07 Відповісти
І це лише ті дані, що дає Польща… Зелені гниди знищують Україну.
показати весь коментар
26.09.2025 17:04 Відповісти
хм, 40 тысяч за 20 дней.... а говорили что молодых в Украине совсем мало....
показати весь коментар
26.09.2025 17:07 Відповісти
Через рік їх мабуть буде півмільйона чи навіть мільйон. Ну і дівчатка молоді поїдуть.
показати весь коментар
26.09.2025 17:12 Відповісти
Це свавілля зелених під...ів. Вибори. А ось дуже цікавий фікт - Україна обмінює військовополонених - це дуже добре - а далі про бувших полонених жодного слова - ніхто взагалі нічого не каже - ні змі ,котрі радісно зустрічали автобуси, ні ЗСУ, ні врачі.... - просто тиша. Шо ви, під...и з ними робите, де ви їх діваєте, чи живі вони, чи не стратили їх?
показати весь коментар
26.09.2025 17:15 Відповісти
 
 