Майже 40 тис. українських чоловіків віком 18-22 роки в’їхали до Польщі з 28 серпня, - польські прикордонники

Із 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок українських чоловіків віком від 18 до 22 років.

Про це йдеться у відповіді Прикордонної служби Польщі на запит "Української правди", передає Цензор.НЕТ.

Так, майже 40 тисяч чоловіків виїхали з України до Польщі, а понад 13 тисяч повернулися в Україну.

Чи у всіх 53 тисячах випадках вдалося перетнути кордон, у службі не відповіли.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

У службі наголосили, що дані показують кількість перевірок, а не фактичну кількість людей, які перетнули українсько-польський кордон.

"Повідомляємо, що прикордонна служба має статистичні дані, пов'язані з кількістю перетинів кордону, а не з кількістю осіб, які в'їхали "на" або виїхали "з" території Республіки Польща", - зазначили польські прикордонники.

Водночас у польській Прикордонній службі не повідомили, скільком чоловікам цієї вікової категорії відмовили в перетині кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДПСУ про нібито "масову втечу" чоловіків до 22 років за кордон: Ніяких штурмів немає, це російські фейки