Почти 40 тыс. украинских мужчин в возрасте 18-22 лет въехали в Польшу с 28 августа, - польские пограничники

Выезд мужчин 18-22 лет в Польшу: статистика пограничников

С 28 августа по 19 сентября 2025 года на украинско-польской границе зарегистрировали почти 53 тысячи проверок украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Об этом говорится в ответе Пограничной службы Польши на запрос "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

Так, почти 40 тысяч мужчин выехали из Украины в Польшу, а более 13 тысяч вернулись в Украину.

Во всех ли 53 тысячах случаев удалось пересечь границу, в службе не ответили.

В службе подчеркнули, что данные показывают количество проверок, а не фактическое количество людей, которые пересекли украинско-польскую границу.

"Сообщаем, что пограничная служба имеет статистические данные, связанные с количеством пересечений границы, а не с количеством лиц, которые въехали "на" или выехали "с" территории Республики Польша", - отметили польские пограничники.

В то же время в польской Пограничной службе не сообщили, скольким мужчинам этой возрастной категории отказали в пересечении границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПСУ о якобы "массовом бегстве" мужчин до 22 лет за границу: Никаких штурмов нет, это российские фейки

Топ комментарии
+12
Корпус молодих та здорових з'їбався з кінцями з країни. Продовжуємо бусифікувати 40-59 полуживих. Зелена стратегія перемоги.💪👍
26.09.2025 16:37 Ответить
+9
Фейк! Поляки спеціально, хочуть дискредитувати нашого Зе-лідара...
26.09.2025 16:33 Ответить
+7
І всього лиш за 3 тижні. І тільки в Польщу...
26.09.2025 16:34 Ответить
єрунда - всього лише 40 000 ...так ?
сарказм ...((
26.09.2025 16:32 Ответить
Це тільки перша хвилька
Скільки ще буде
26.09.2025 16:34 Ответить
да боюсь, что скоро перекроют
26.09.2025 17:01 Ответить
І всього лиш за 3 тижні. І тільки в Польщу...
26.09.2025 16:34 Ответить
Саме так - а скільки виїзали до інших країн ?
26.09.2025 17:07 Ответить
Фейк! Поляки спеціально, хочуть дискредитувати нашого Зе-лідара...
26.09.2025 16:33 Ответить
26.09.2025 16:36 Ответить
Oczywiście!
26.09.2025 16:51 Ответить
Поляки таки дані не надають, бо вони нафіг нікому не потрібні, окрім тут в коментарях на "Цензорі"
26.09.2025 17:02 Ответить
Та звісно це брехня від це...ра. Відчувається, на це...рі рука дерьмака на цьому ресурсі.
26.09.2025 17:05 Ответить
Виїзжають із країни-мрії від зе.
Зермаку лише на руку- менше буде освіченої молоді на протестах: картковий майдан показав,що саме 18-22 річні були його рушійною силою.
26.09.2025 16:34 Ответить
Цю країну будує не зе. Будує сам народ.
26.09.2025 16:38 Ответить
Так, будує "нарот пат рукавоцтвам партіі і правітєльства слук етаво самово нарота".
26.09.2025 16:56 Ответить
Як ви собі уявляєте 30-50 річних чолов'яг які стоять,і тупо картонками **********? Я думаю,що ця вікова категорія українців буде займатися зовсім іншими речами, які ********** не сподобаються набагато більше.
26.09.2025 16:41 Ответить
26.09.2025 16:43 Ответить
Яко це ті, хто здатні вийти на Майдан, чому вони тікають з України?! Щось не сходиться.
26.09.2025 17:06 Ответить
а кто другой смог бы выйти на майдан? тецекуны были начеку
26.09.2025 17:03 Ответить
Рушійною силою? Тому що решта чоловіків сидять, залякані бусифікацією чи мобілізацією за протести. Військових залякали сбу та зрадою. Жінки цих чоловіків теж в заручниках знаходяться.
Зелена влада вибудувала диктатуру.
26.09.2025 17:06 Ответить
Цвіт нації.... (відцвіли хлопчики)
26.09.2025 16:35 Ответить
Корпус молодих та здорових з'їбався з кінцями з країни. Продовжуємо бусифікувати 40-59 полуживих. Зелена стратегія перемоги.💪👍
26.09.2025 16:37 Ответить
це скоріше два корпуси
26.09.2025 16:41 Ответить
Отмасштабировали, емае...
26.09.2025 16:37 Ответить
*******. зі стратегів хто має думати башкою думає зовсім іншим
26.09.2025 16:40 Ответить
хікуя собі!
26.09.2025 16:41 Ответить
Україна підкорює Захід!
Якщо ЄС не йде до України, значить Україна приїде до ЄС!
26.09.2025 16:42 Ответить
Ukraine is a nice place to be from.
26.09.2025 17:01 Ответить
Це тільки до Польщі, а в інші країни ЄС? Боневтік Потужно-Брехливий видавлює з України молодь, ка могла вийти на Майдан і сказати - "ні безпредєлу та узурпації влади!!!".
26.09.2025 16:43 Ответить
Потужно- Натужному, головне щоб у кріслах усидіти, хоч в екзилі, але щоб гроші видиляли. А буде країна, чи небуде- то його не колише.
26.09.2025 17:00 Ответить
Нічого. Зе-влада навезе індусів, африканців і буде нам щастя. Їх майдани точно не цікавитимуть, вони будуть звичайним стадом, а стадом легше управляти.
Це та сама країна мрії?
26.09.2025 16:44 Ответить
Ше не вечір - але дзвіночок тривожний
26.09.2025 16:45 Ответить
ЭТО КОНЕЧНО НЕ ИДИОТИЗМ. ЭТО ДИВЕРСИЯ!
26.09.2025 16:46 Ответить
Людей від 18-22 відпускають, решту заганяють в окопи, покоління яке народилось в СССР, має померти за Україну, а ті хто народились в Україні виїжджають на Захід, українськи сюрреалізм
26.09.2025 16:47 Ответить
Асвабаждают територію ? Денацифікація? Депопуляція? Гарна політика. Зед'єрмвків. Гірше ворогів. Принаймні не краще.
26.09.2025 16:48 Ответить
Та нє. Розраховують, що ******* мамки цих сонечок на виборах проголосують за них.

А ти думаєш, чому влада звалила мобілізацію на плечі ЗСУ і кайфує від того, що військових називають людоловами?
26.09.2025 16:57 Ответить
Тому що це класно. Дурнуватий нарід чихвостить військових, які не мають жодних прав займатися примусовую мобілізацією, а Потужний -Натужний регітом заходиться, що двох зайців вбиває.
Рєйтінги береже і популярність ЗСУ знижує.
26.09.2025 17:06 Ответить
Зелені ******** роблять все щоби легше здати Україну *****.
26.09.2025 16:49 Ответить
Скільки часу робиться загран паспорт-місяць? Далі буде!
26.09.2025 16:50 Ответить
Хай но помиють панські унітази, та поживуть на жебрацьку зарплату з європейськими цінами, то швидко повернуться. А як всі гроші там проїдять, то ще приповзуть до кордону і проситимуть, аби везли додому безкоштовно. Але такий транспортний сервіс тільки для громадян чоловічої статі від 25 років.
26.09.2025 16:50 Ответить
Закусуй!
26.09.2025 17:06 Ответить
А у цей час середня кількість бійців ЗСУ на ЛБЗ - 8 на кілометр.

Але ЗЄ потрібна перемога на виборах, а не на війні.
26.09.2025 16:54 Ответить
Ну правильно, пусть воюют старики 55-60 лет и молодым бугаям надо гулять и развлекаться.
26.09.2025 16:57 Ответить
Знову перепис населення СРСР в коментарях. Новина взагалі ні про що. Можна показати кількість пожеж за вересень та серпень - теж буде здаватися, що вся Україна згоріла. Для коментаторів нагадую: вас чекають у воєнкоматі (навіть "контракт 60+" зробили)
26.09.2025 17:00 Ответить
Це ти про що саме хтів сказати?
26.09.2025 17:07 Ответить
І це лише ті дані, що дає Польща… Зелені гниди знищують Україну.
26.09.2025 17:04 Ответить
хм, 40 тысяч за 20 дней.... а говорили что молодых в Украине совсем мало....
26.09.2025 17:07 Ответить
 
 