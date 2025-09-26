Почти 40 тыс. украинских мужчин в возрасте 18-22 лет въехали в Польшу с 28 августа, - польские пограничники
С 28 августа по 19 сентября 2025 года на украинско-польской границе зарегистрировали почти 53 тысячи проверок украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
Об этом говорится в ответе Пограничной службы Польши на запрос "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.
Так, почти 40 тысяч мужчин выехали из Украины в Польшу, а более 13 тысяч вернулись в Украину.
Во всех ли 53 тысячах случаев удалось пересечь границу, в службе не ответили.
В службе подчеркнули, что данные показывают количество проверок, а не фактическое количество людей, которые пересекли украинско-польскую границу.
"Сообщаем, что пограничная служба имеет статистические данные, связанные с количеством пересечений границы, а не с количеством лиц, которые въехали "на" или выехали "с" территории Республики Польша", - отметили польские пограничники.
В то же время в польской Пограничной службе не сообщили, скольким мужчинам этой возрастной категории отказали в пересечении границы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сарказм ...((
Скільки ще буде
Зермаку лише на руку- менше буде освіченої молоді на протестах: картковий майдан показав,що саме 18-22 річні були його рушійною силою.
лук етаво самово нарота".
Зелена влада вибудувала диктатуру.
Якщо ЄС не йде до України, значить Україна приїде до ЄС!
Це та сама країна мрії?
А ти думаєш, чому влада звалила мобілізацію на плечі ЗСУ і кайфує від того, що військових називають людоловами?
Рєйтінги береже і популярність ЗСУ знижує.
Але ЗЄ потрібна перемога на виборах, а не на війні.