Почти 40 тыс. украинских мужчин в возрасте 18-22 лет въехали в Польшу с 28 августа, - польские пограничники

С 28 августа по 19 сентября 2025 года на украинско-польской границе зарегистрировали почти 53 тысячи проверок украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Об этом говорится в ответе Пограничной службы Польши на запрос "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

Так, почти 40 тысяч мужчин выехали из Украины в Польшу, а более 13 тысяч вернулись в Украину.

Во всех ли 53 тысячах случаев удалось пересечь границу, в службе не ответили.

В службе подчеркнули, что данные показывают количество проверок, а не фактическое количество людей, которые пересекли украинско-польскую границу.

"Сообщаем, что пограничная служба имеет статистические данные, связанные с количеством пересечений границы, а не с количеством лиц, которые въехали "на" или выехали "с" территории Республики Польша", - отметили польские пограничники.

В то же время в польской Пограничной службе не сообщили, скольким мужчинам этой возрастной категории отказали в пересечении границы.

