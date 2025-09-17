ГПСУ о якобы "массовом бегстве" мужчин до 22 лет за границу: Никаких штурмов нет, это российские фейки

Российская пропаганда распространяет фейки о том, что украинские мужчины в возрасте до 22 лет якобы штурмуют границу и бегут из страны.

Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Государственная пограничная служба Украины не ведет статистического учета пересечения границы по возрастной категории. Это ничем не предусмотрено. Впрочем, мы по каждому из пунктов пропуска ведем анализ и наблюдение за тем, какие категории граждан пересекают границу. Могу сказать, что категория мужчин, которым с 28 августа разрешено пересекать границу под действия военного положения, не является преобладающей при пересечении границы. Те сообщения, которые распространяла российская пропаганда, в частности, что украинские мужчины в возрасте до 22 лет массово покидают Украину, штурмуют границу и убегают, не соответствует действительности. С 28 августа украинские мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно присутствуют на границе на выезд из Украины, но они также пересекают границу и на въезд в Украину. Это происходит ежедневно. Итак, существенно на пассажиропоток на пересечение границы из Украины возрастная категория мужчин от 18 до 22 лет не повлияла", - рассказал Демченко.

Спикер также прокомментировал данные польских пограничников о том, что 10000 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет с 28 августа пересекли границу на выезд из Украины.

Ранее в ГПСУ отмечали, что сообщения роспропаганды о массовом оттоке 18-22 летних мужчин из Украины - ложь.

Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.

27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.

В Госпогранслужбе заявили, что мужчин до 22 лет включительно уже начали выпускать за границу.

