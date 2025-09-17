РУС
ГПСУ о якобы "массовом бегстве" мужчин до 22 лет за границу: Никаких штурмов нет, это российские фейки

Андрей Демченко

Российская пропаганда распространяет фейки о том, что украинские мужчины в возрасте до 22 лет якобы штурмуют границу и бегут из страны.

Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Государственная пограничная служба Украины не ведет статистического учета пересечения границы по возрастной категории. Это ничем не предусмотрено. Впрочем, мы по каждому из пунктов пропуска ведем анализ и наблюдение за тем, какие категории граждан пересекают границу. Могу сказать, что категория мужчин, которым с 28 августа разрешено пересекать границу под действия военного положения, не является преобладающей при пересечении границы. Те сообщения, которые распространяла российская пропаганда, в частности, что украинские мужчины в возрасте до 22 лет массово покидают Украину, штурмуют границу и убегают, не соответствует действительности. С 28 августа украинские мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно присутствуют на границе на выезд из Украины, но они также пересекают границу и на въезд в Украину. Это происходит ежедневно. Итак, существенно на пассажиропоток на пересечение границы из Украины возрастная категория мужчин от 18 до 22 лет не повлияла", - рассказал Демченко.

Спикер также прокомментировал данные польских пограничников о том, что 10000 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет с 28 августа пересекли границу на выезд из Украины.

Читайте: Неизвестны случаи, когда спортсмены в возрасте 18-22 года покидали Украину после изменения законодательства, - Гутцайт

Ранее в ГПСУ отмечали, что сообщения роспропаганды о массовом оттоке 18-22 летних мужчин из Украины - ложь.

Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.

27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.

В Госпогранслужбе заявили, что мужчин до 22 лет включительно уже начали выпускать за границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин обнародовал постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет (обновлено)

Госпогранслужба (6842) Демченко Андрей (315)
+23
Поляки брешуть, перед нападом москалів ЄС брехали, США брехали - довкола одні брехуни, лише речники ГШ та ОП глашатаї святої правди. ,Якось так
17.09.2025 10:32
+14
зеклені довбойоби вирішили капітулювати! найбільш бойове населення випустили за кордон! дідами війну не виграти!
17.09.2025 10:24
+13
Польська ДПС не дасть збрехати.
17.09.2025 10:19
Польська ДПС не дасть збрехати.
17.09.2025 10:19
Польська ДПС - це кацапське ІПСО.
І українськиф бізнес, яаиф жаліється на масовий відтік працівників віаом від 18 до 22 років чпрпз виїзд за кордон - теж ІПСО.
17.09.2025 11:36
Виїзд молоді закордон потрібно негайно припинити і розпочати повноцінну мобілізацію молоді! В кожній бойовій бригаді нестача більше тисячі військовослужбовців! Це потрібно негайно вирішувати, мобілізація має розпочатись негайно!
17.09.2025 11:57
Я не Зєлєрскій. Ви переплутали адресу свого заклику. 😔
17.09.2025 12:22
Сам то мобілізувався?
17.09.2025 12:54
Вікова група 18-22 статистику вже не зробить таку, як інші вікові групи.
17.09.2025 10:24
зеклені довбойоби вирішили капітулювати! найбільш бойове населення випустили за кордон! дідами війну не виграти!
17.09.2025 10:24
Гундос мріяв капітулювати з 22 року, скажу більше - він в 19 році прийшов заради капітуляції. Просто народ вперся і почав окупантам опір чинити, і замість Київ за 3 дні маємо "данбасс за 4 роки". Але зрадник сидить у кріслі президента і нікуди не дівся.
17.09.2025 10:52
Конечно не выиграть. Без тебя никак. Ты Запорожье уже освободил? Даже Трамп не хочет пока санкции вводить и ЕС. Все тебя ждут. Не задерживай людей, поторопись там.
17.09.2025 11:41
Виїзжають не штурмуючи - сусід - айтішник - от- от 22р - виїзжає в Болгарію
17.09.2025 10:30
Поляки брешуть, перед нападом москалів ЄС брехали, США брехали - довкола одні брехуни, лише речники ГШ та ОП глашатаї святої правди. ,Якось так
17.09.2025 10:32
Та усі брешуть, тільки зелена шушваль правду каже.
17.09.2025 10:53
ахах, речник каже те, що написали десь в оперативному відділі, ну або "вихователі-замполіти".
17.09.2025 10:34
Я у Польщі...я не вірю.......
17.09.2025 10:37
Поки що штурмують ті місця, де видають потрібні для виїзду документи? Ті, хто заздалегідь не підготувався. А так типово - все добре, не дивимось вгору. І навіщо спростовувати те, чого немає, це ж ще більше привертає увагу. Викличить хтось Даннінга з Крюгером.
17.09.2025 10:37
Какие документы? Только загранпаспорт нужен
17.09.2025 10:41
Не у всіх він є (сюрпрайз). Особливо у тих, кому виповнилось 18 вже після 24.02.22. Ще начебто з ТЦК щось треба (не впевнений, бо не цікаво).
17.09.2025 10:46
Сюрпрайз - загран с 16 лет получить можно
17.09.2025 12:36
Логічно. Але хто не отримав в 16, не отримає і в 18.
17.09.2025 12:51
Не понял логики. Я свой первый загран в 29 лет оформил
17.09.2025 13:04
ні, ще війсково обліковий.
17.09.2025 11:06
Приписное получают ещё до получения паспорта
17.09.2025 12:41
Штурмів немає.Але тисячі поїхали.
17.09.2025 10:43

17.09.2025 10:50
😊
17.09.2025 11:38
Добре хоч, що не з в'єтнамських профілів.
17.09.2025 11:40
Ги-ги. Посмів би той речник щось інше сказати, - до вечора вже був би на полігоні.
17.09.2025 11:06
От кого вони своєю брехнею хочуть на*бати?
17.09.2025 11:17
Блюванув
17.09.2025 11:23
https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/news-budinok-na-teschu-kerivnika-ttsk-na-lvivschini-vikrili-za-nezadeklarovane-majno-na-6-mln-16-09-2025.html#:~:text=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-,%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%89%D1%83%3A%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2%D0%A6%D0%9A%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%206%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD,-%D0%A3%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D1%85%20%D0%B7%D0%B0 Будинок на тещу: керівника ТЦК на Львівщині викрили на незадекларованому майні на 6 млн
17.09.2025 11:24
Як не веде обліку - то нехай і не *******!
17.09.2025 11:26
Хтось в уряді чи офісі подумав про наслідки такого дозволу на виїзд? Там взагалі думають?
17.09.2025 11:27
Чим їм там думати?
17.09.2025 11:33
Ви можете хвостом махати? Підозрюю, що не можете. А чому?
В Офісі можуть думати?...... А чому?
17.09.2025 11:41
Пусть молодежь едет. Им нужно жизнь налаживать а не в окопах гнить в уже бессмысленной войне, которая была просрата ещё три года назад, когда кто-то нассал в уши зебобикам про кордоны 91го года и каву в Ялте. Вместо того чтобы использовать момент преимущества и шока у касапов и выбить приемлемые условия. Теперь эта война уже ничем хорошим не закончиться и не важно сколько мяса диванные поцреоты хотят ещё на фронт направить.
17.09.2025 11:58
Що дозволять, то і кажуть. Скажуть - свині літають, то і службовець і каже.
17.09.2025 12:03
Брешуть на угоду Боневтіку. Майже 80% хлопців такого віку звільняються з різних підприємств, навіть поліції, кидають в Україні навчання і мерщій втікають в любу країхну Європи подалі від зеленої країни мрій. Зате Боневтік Позорно-Брехливий позбавляється від активної молоді, яка могла вийти на Майдан і запитати у влади про її незаконні дії.
17.09.2025 12:13
Нічого собі стільки фанатів Північної Кореї зібралось в коментарях розказати як хочеться воювати з дивану чужими руками 😂
17.09.2025 12:57
 
 