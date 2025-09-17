ДПСУ про нібито "масову втечу" чоловіків до 22 років за кордон: Ніяких штурмів немає, це російські фейки

Російська пропаганда поширює фейки про те, що українські чоловіки у віці до 22 років нібито штурмують кордон й тікають з країни.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Еспресо.

"Державна прикордонна служба України не веде статистичного обліку перетину кордону за віковою категорією. Це нічим не передбачено. Втім, ми по кожному з пунктів пропуску ведемо аналіз й спостереження за тим, які категорії громадян перетинають кордон. Можу сказати, що категорія чоловіків, яким з 28 серпня дозволено перетинати кордон під дії воєнного стану, не є переважаючими під час перетину кордону. Ті повідомлення, які поширювала російська пропаганда, зокрема, що українські чоловіки віком до 22 років масово покидають Україну, штурмують кордон й тікають, не відповідає дійсності. З 28 серпня українські чоловіки віком від 18 до 22 років включно присутні на кордоні на виїзд з України, але вони також вони перетинають кордон і на вʼїзд до України. Це відбувається щоденно. Отже, суттєво на пасажиропотік на перетин кордону з України вікова категорія чоловіків від 18 до 22 років не вплинула", - розповів Демченко.

Речник також прокоментував дані польських прикордонників про те, що 10000 українських чоловіків віком від 18 до 22 років з 28 серпня перетнули кордон на виїзд з України.

Читайте: Невідомі випадки, коли спортсмени віком 18-22 роки покидали Україну після зміни законодавства, - Гутцайт

Раніше у ДПСУ зазначали, що повідомлення роспропаганди про масовий відтік 18-22 річних чоловіків з України – брехня.

Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

27 серпня на сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

У Держприкордонслужбі заявили, що чоловіків до 22 років включно вже почали випускати за кордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років (оновлено)