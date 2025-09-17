УКР
1 824 44

ДПСУ про нібито "масову втечу" чоловіків до 22 років за кордон: Ніяких штурмів немає, це російські фейки

Андрій Демченко

Російська пропаганда поширює фейки про те, що українські чоловіки у віці до 22 років нібито штурмують кордон й тікають з країни.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Еспресо.

"Державна прикордонна служба України не веде статистичного обліку перетину кордону за віковою категорією. Це нічим не передбачено. Втім, ми по кожному з пунктів пропуску ведемо аналіз й спостереження за тим, які категорії громадян перетинають кордон. Можу сказати, що категорія чоловіків, яким з 28 серпня дозволено перетинати кордон під дії воєнного стану, не є переважаючими під час перетину кордону. Ті повідомлення, які поширювала російська пропаганда, зокрема, що українські чоловіки віком до 22 років масово покидають Україну, штурмують кордон й тікають, не відповідає дійсності. З 28 серпня українські чоловіки віком від 18 до 22 років включно присутні на кордоні на виїзд з України, але вони також вони перетинають кордон і на вʼїзд до України. Це відбувається щоденно. Отже, суттєво на пасажиропотік на перетин кордону з України вікова категорія чоловіків від 18 до 22 років не вплинула", - розповів Демченко.

Речник також прокоментував дані польських прикордонників про те, що 10000 українських чоловіків віком від 18 до 22 років з 28 серпня перетнули кордон на виїзд з України.

Читайте: Невідомі випадки, коли спортсмени віком 18-22 роки покидали Україну після зміни законодавства, - Гутцайт

Раніше у ДПСУ зазначали, що повідомлення роспропаганди про масовий відтік 18-22 річних чоловіків з України – брехня.

Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

27 серпня на сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

У Держприкордонслужбі заявили, що чоловіків до 22 років включно вже почали випускати за кордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років (оновлено)

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6414) Демченко Андрій (378)
+24
Поляки брешуть, перед нападом москалів ЄС брехали, США брехали - довкола одні брехуни, лише речники ГШ та ОП глашатаї святої правди. ,Якось так
17.09.2025 10:32 Відповісти
17.09.2025 10:32 Відповісти
+15
зеклені довбойоби вирішили капітулювати! найбільш бойове населення випустили за кордон! дідами війну не виграти!
17.09.2025 10:24 Відповісти
17.09.2025 10:24 Відповісти
+13
Польська ДПС не дасть збрехати.
17.09.2025 10:19 Відповісти
17.09.2025 10:19 Відповісти
Польська ДПС не дасть збрехати.
17.09.2025 10:19 Відповісти
17.09.2025 10:19 Відповісти
Польська ДПС - це кацапське ІПСО.
І українськиф бізнес, яаиф жаліється на масовий відтік працівників віаом від 18 до 22 років чпрпз виїзд за кордон - теж ІПСО.
17.09.2025 11:36 Відповісти
17.09.2025 11:36 Відповісти
Виїзд молоді закордон потрібно негайно припинити і розпочати повноцінну мобілізацію молоді! В кожній бойовій бригаді нестача більше тисячі військовослужбовців! Це потрібно негайно вирішувати, мобілізація має розпочатись негайно!
17.09.2025 11:57 Відповісти
17.09.2025 11:57 Відповісти
Я не Зєлєрскій. Ви переплутали адресу свого заклику. 😔
17.09.2025 12:22 Відповісти
17.09.2025 12:22 Відповісти
Сам то мобілізувався?
17.09.2025 12:54 Відповісти
17.09.2025 12:54 Відповісти
Певен, він би залюбки, але певен, що він буде згоден лише на якогось генерала сидіти в штабі і стрелочкі на карті малювати як якийсь жуков чи бонапарт і з зосередженим видом позувати в пікселі і на пресухах
17.09.2025 13:11 Відповісти
17.09.2025 13:11 Відповісти
Так переводьтесь до мене в підрозділ, будемо разом стрєлочки малювати
17.09.2025 13:19 Відповісти
17.09.2025 13:19 Відповісти
А ти мобілізувався? В мене є вакантні посади, кілька тисяч.
17.09.2025 13:21 Відповісти
17.09.2025 13:21 Відповісти
Вікова група 18-22 статистику вже не зробить таку, як інші вікові групи.
17.09.2025 10:24 Відповісти
17.09.2025 10:24 Відповісти
зеклені довбойоби вирішили капітулювати! найбільш бойове населення випустили за кордон! дідами війну не виграти!
17.09.2025 10:24 Відповісти
17.09.2025 10:24 Відповісти
Гундос мріяв капітулювати з 22 року, скажу більше - він в 19 році прийшов заради капітуляції. Просто народ вперся і почав окупантам опір чинити, і замість Київ за 3 дні маємо "данбасс за 4 роки". Але зрадник сидить у кріслі президента і нікуди не дівся.
17.09.2025 10:52 Відповісти
17.09.2025 10:52 Відповісти
Конечно не выиграть. Без тебя никак. Ты Запорожье уже освободил? Даже Трамп не хочет пока санкции вводить и ЕС. Все тебя ждут. Не задерживай людей, поторопись там.
17.09.2025 11:41 Відповісти
17.09.2025 11:41 Відповісти
Виїзжають не штурмуючи - сусід - айтішник - от- от 22р - виїзжає в Болгарію
17.09.2025 10:30 Відповісти
17.09.2025 10:30 Відповісти
Поляки брешуть, перед нападом москалів ЄС брехали, США брехали - довкола одні брехуни, лише речники ГШ та ОП глашатаї святої правди. ,Якось так
17.09.2025 10:32 Відповісти
17.09.2025 10:32 Відповісти
Та усі брешуть, тільки зелена шушваль правду каже.
17.09.2025 10:53 Відповісти
17.09.2025 10:53 Відповісти
ахах, речник каже те, що написали десь в оперативному відділі, ну або "вихователі-замполіти".
17.09.2025 10:34 Відповісти
17.09.2025 10:34 Відповісти
Я у Польщі...я не вірю.......
17.09.2025 10:37 Відповісти
17.09.2025 10:37 Відповісти
Поки що штурмують ті місця, де видають потрібні для виїзду документи? Ті, хто заздалегідь не підготувався. А так типово - все добре, не дивимось вгору. І навіщо спростовувати те, чого немає, це ж ще більше привертає увагу. Викличить хтось Даннінга з Крюгером.
17.09.2025 10:37 Відповісти
17.09.2025 10:37 Відповісти
Какие документы? Только загранпаспорт нужен
17.09.2025 10:41 Відповісти
17.09.2025 10:41 Відповісти
Не у всіх він є (сюрпрайз). Особливо у тих, кому виповнилось 18 вже після 24.02.22. Ще начебто з ТЦК щось треба (не впевнений, бо не цікаво).
17.09.2025 10:46 Відповісти
17.09.2025 10:46 Відповісти
Сюрпрайз - загран с 16 лет получить можно
17.09.2025 12:36 Відповісти
17.09.2025 12:36 Відповісти
Логічно. Але хто не отримав в 16, не отримає і в 18.
17.09.2025 12:51 Відповісти
17.09.2025 12:51 Відповісти
Не понял логики. Я свой первый загран в 29 лет оформил
17.09.2025 13:04 Відповісти
17.09.2025 13:04 Відповісти
Логіка в тому, що в 16 є сенс отримувати загранпаспорт, якщо у тебе заможні батьки, які будуть тебе возити по закордонах. А якщо ні - тоді і в 18 сенсу небагато, допоки не почнеш заробляти достатньо сам. Після 22го сенс взагалі зник. А тепер знову з'явився. От я і прогнозую підвищення попиту на загран, особливо на "швидкий". А може і на "через порішати".
17.09.2025 13:21 Відповісти
17.09.2025 13:21 Відповісти
ні, ще війсково обліковий.
17.09.2025 11:06 Відповісти
17.09.2025 11:06 Відповісти
Приписное получают ещё до получения паспорта
17.09.2025 12:41 Відповісти
17.09.2025 12:41 Відповісти
Штурмів немає.Але тисячі поїхали.
17.09.2025 10:43 Відповісти
17.09.2025 10:43 Відповісти

17.09.2025 10:50 Відповісти
17.09.2025 10:50 Відповісти
😊
17.09.2025 11:38 Відповісти
17.09.2025 11:38 Відповісти
Добре хоч, що не з в'єтнамських профілів.
17.09.2025 11:40 Відповісти
17.09.2025 11:40 Відповісти
Ги-ги. Посмів би той речник щось інше сказати, - до вечора вже був би на полігоні.
17.09.2025 11:06 Відповісти
17.09.2025 11:06 Відповісти
От кого вони своєю брехнею хочуть на*бати?
17.09.2025 11:17 Відповісти
17.09.2025 11:17 Відповісти
Блюванув
17.09.2025 11:23 Відповісти
17.09.2025 11:23 Відповісти
https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/news-budinok-na-teschu-kerivnika-ttsk-na-lvivschini-vikrili-za-nezadeklarovane-majno-na-6-mln-16-09-2025.html#:~:text=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-,%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%89%D1%83%3A%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2%D0%A6%D0%9A%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%206%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD,-%D0%A3%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D1%85%20%D0%B7%D0%B0 Будинок на тещу: керівника ТЦК на Львівщині викрили на незадекларованому майні на 6 млн
17.09.2025 11:24 Відповісти
17.09.2025 11:24 Відповісти
Як не веде обліку - то нехай і не *******!
17.09.2025 11:26 Відповісти
17.09.2025 11:26 Відповісти
Хтось в уряді чи офісі подумав про наслідки такого дозволу на виїзд? Там взагалі думають?
17.09.2025 11:27 Відповісти
17.09.2025 11:27 Відповісти
Чим їм там думати?
17.09.2025 11:33 Відповісти
17.09.2025 11:33 Відповісти
Ви можете хвостом махати? Підозрюю, що не можете. А чому?
В Офісі можуть думати?...... А чому?
17.09.2025 11:41 Відповісти
17.09.2025 11:41 Відповісти
Пусть молодежь едет. Им нужно жизнь налаживать а не в окопах гнить в уже бессмысленной войне, которая была просрата ещё три года назад, когда кто-то нассал в уши зебобикам про кордоны 91го года и каву в Ялте. Вместо того чтобы использовать момент преимущества и шока у касапов и выбить приемлемые условия. Теперь эта война уже ничем хорошим не закончиться и не важно сколько мяса диванные поцреоты хотят ещё на фронт направить.
17.09.2025 11:58 Відповісти
17.09.2025 11:58 Відповісти
Що дозволять, то і кажуть. Скажуть - свині літають, то і службовець і каже.
17.09.2025 12:03 Відповісти
17.09.2025 12:03 Відповісти
Брешуть на угоду Боневтіку. Майже 80% хлопців такого віку звільняються з різних підприємств, навіть поліції, кидають в Україні навчання і мерщій втікають в любу країхну Європи подалі від зеленої країни мрій. Зате Боневтік Позорно-Брехливий позбавляється від активної молоді, яка могла вийти на Майдан і запитати у влади про її незаконні дії.
17.09.2025 12:13 Відповісти
17.09.2025 12:13 Відповісти
Нічого собі стільки фанатів Північної Кореї зібралось в коментарях розказати як хочеться воювати з дивану чужими руками 😂
17.09.2025 12:57 Відповісти
17.09.2025 12:57 Відповісти
зЕ поверить,себя не уважать.
17.09.2025 13:08 Відповісти
17.09.2025 13:08 Відповісти
 
 