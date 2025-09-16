Невідомі випадки, коли спортсмени віком 18-22 роки покидали Україну після зміни законодавства, - Гутцайт

Після того як Кабінет Міністрів видав постанову про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, українські спортсмени у цій категорії не виїжджають з країни на постійне проживання.

Про це президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт сказав у коментарі Новини.LIVE, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що не знає про випадки, коли молоді спортсмени виїжджали з України та залишалися за кордоном після зміни законодавства.

Водночас Гутцайт наголосив, що деякі з них вже проживали за кордоном, готуються там до змагань та продовжують представляти Україну на міжнародній арені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після дозволу виїзду чоловікам 18-22 років пасажиропотік не зріс, - ДПСУ

Як повідомлялося, у Держприкордонслужбі України раніше заявили, що не ведуть статистику того, скільки чоловіків від 18 до 22 років виїхали за кордон під час воєнного стану після зняття Кабміном офіційних обмежень.

Нагадаємо, від 28 серпня чоловіків віком від 18 до 22 років включно розпочали випускати за кордон. Відповідні зміни до своєї постанови Кабмін ухвалив 26 серпня на виконання доручення президента Володимира Зеленського.