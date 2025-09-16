УКР
Невідомі випадки, коли спортсмени віком 18-22 роки покидали Україну після зміни законодавства, - Гутцайт

Гутцайт розповів про виїзд спортсменів 18-22 років з України

Після того як Кабінет Міністрів видав постанову про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, українські спортсмени у цій категорії не виїжджають з країни на постійне проживання.

Про це президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт сказав у коментарі Новини.LIVE, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що не знає про випадки, коли молоді спортсмени виїжджали з України та залишалися за кордоном після зміни законодавства.

Водночас Гутцайт наголосив, що деякі з них вже проживали за кордоном, готуються там до змагань та продовжують представляти Україну на міжнародній арені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після дозволу виїзду чоловікам 18-22 років пасажиропотік не зріс, - ДПСУ

Як повідомлялося, у Держприкордонслужбі України раніше заявили, що не ведуть статистику того, скільки чоловіків від 18 до 22 років виїхали за кордон під час воєнного стану після зняття Кабміном офіційних обмежень.

Нагадаємо, від 28 серпня чоловіків віком від 18 до 22 років включно розпочали випускати за кордон. Відповідні зміни до своєї постанови Кабмін ухвалив 26 серпня на виконання доручення президента Володимира Зеленського.

+3
Зате відомі випадки коли спортсмени не повертались зі зборів чи матчів. І взагалі, по яким законам спортсмени можуть їхати грати в іноземних клубах (окрім загальних), і чому таких можливостей немає в звичайних людей?
16.09.2025 21:17 Відповісти
16.09.2025 21:17 Відповісти
+2
Як повідомлялося, у Держприкордонслужбі України раніше заявили, що не ведуть статистику того, скільки чоловіків від 18 до 22 років виїхали за кордон під час воєнного стану після зняття Кабміном офіційних обмежень. "зезрадники" заборонили вести статиску.котра їх буде звинувачувати...
16.09.2025 21:08 Відповісти
16.09.2025 21:08 Відповісти
+2
чому раптом помилка ті хто зверху зовсім не дурні
в ЄС треба робітників і свіжий генофонд
16.09.2025 21:54 Відповісти
16.09.2025 21:54 Відповісти
Хіба це виправдовує державну зраду заради піару?
16.09.2025 21:07 Відповісти
16.09.2025 21:07 Відповісти
Гутцайт обізвався! Він ще в Україні?
16.09.2025 21:08 Відповісти
16.09.2025 21:08 Відповісти
Gut zeit добрий час німецькою
а українці в уряді є
чи ми вже в Німеччині живемо так ні зп ні пенісії чомусь не німецькі
16.09.2025 21:53 Відповісти
16.09.2025 21:53 Відповісти
Як повідомлялося, у Держприкордонслужбі України раніше заявили, що не ведуть статистику того, скільки чоловіків від 18 до 22 років виїхали за кордон під час воєнного стану після зняття Кабміном офіційних обмежень. "зезрадники" заборонили вести статиску.котра їх буде звинувачувати...
16.09.2025 21:08 Відповісти
16.09.2025 21:08 Відповісти
В Тел-канале каком то проскочила цифра, сколько в Польшу заехало в первые две недели. 6100 чел пересекли границу в возрасте 18-22, мужчины украинцы. Само собой процесс идёт. Как минимум столько же пусть в другие страны пограничные с нами. Эти уезжают навсегда. Уверен. Ошибка и глобальная это для страны. Есть уже инфа и другая по ВУЗам, есть поступившие на факультеты разные одни девушки, ни одного юноши нет в группе 1-курсников.
16.09.2025 21:51 Відповісти
16.09.2025 21:51 Відповісти
чому раптом помилка ті хто зверху зовсім не дурні
в ЄС треба робітників і свіжий генофонд
16.09.2025 21:54 Відповісти
16.09.2025 21:54 Відповісти
те ж саме і в цапії найрозумніші тікають найхоробріші в землю а зостаються дурні і сцикуни як раз муслімам раби яких х йло вже ввіз 50 млн то очєвидно що х йло сам готує в поті яєць знищення расії
16.09.2025 21:56 Відповісти
16.09.2025 21:56 Відповісти
То что там в кацапии такое, ясно. Оно то к лучшему для нас. Пусть хоть в пропасть стрыбают и умки и недоумки---туда и дорога! А вот тут дома какой генофонд? Если в марте-апреле 22 г выехали миллионы молодых женщин и их детей. Та и мужчин много выскочило. А теперь вот эта возрастная группа поехала. Работать уже некому. Тут мнений много. Но всё таки не стоило потолок в 22 делать. Пусть до 20 лет. Ведь срочную то служили с 18 лет при совке и потом с 91 г тоже. Сложная тема это.
16.09.2025 22:05 Відповісти
16.09.2025 22:05 Відповісти
Это значит в Киеве не сидит человек к которому каждый день стекаются списки выехавших, а он по базам должен отсортировать молодежь?
Мы живем в середине 7-десятых прошлого века?
В Эксель забить условия поиска:
Показать в базе выехавших по году рождения. Два клика мышью и забить 4 цифры. Вся статистика в течении минутв
16.09.2025 22:29 Відповісти
16.09.2025 22:29 Відповісти
Кого можна рахувати спортсменом?
16.09.2025 21:14 Відповісти
16.09.2025 21:14 Відповісти
Не знає чи немає?
16.09.2025 21:16 Відповісти
16.09.2025 21:16 Відповісти
Зате відомі випадки коли спортсмени не повертались зі зборів чи матчів. І взагалі, по яким законам спортсмени можуть їхати грати в іноземних клубах (окрім загальних), і чому таких можливостей немає в звичайних людей?
16.09.2025 21:17 Відповісти
16.09.2025 21:17 Відповісти
Тому що ми живемо в реальному світі. А багато людей хочуть жити в фантазійному.
16.09.2025 21:19 Відповісти
16.09.2025 21:19 Відповісти
Це вони так мотивують звичайних людей займатись спортом )
16.09.2025 21:37 Відповісти
16.09.2025 21:37 Відповісти
В КНДР чиновники мабуть теж так виправдовуються щодо їх спортсменів.
16.09.2025 21:43 Відповісти
16.09.2025 21:43 Відповісти
🙈 🙉 🙊
16.09.2025 21:45 Відповісти
16.09.2025 21:45 Відповісти
Разве спортсмен не имел права выехать до этого закона??
16.09.2025 21:57 Відповісти
16.09.2025 21:57 Відповісти
а это никого ипать не должно гниды
16.09.2025 22:30 Відповісти
16.09.2025 22:30 Відповісти
Яка статистика 18-25 простої молоді ? Ці люди більше не повернуться. Вони приживуться у ЄС. Та ті будуть тіки радіти . Но гутцайту на це похєр. Йому аби ляпнути.
16.09.2025 22:43 Відповісти
16.09.2025 22:43 Відповісти
 
 