В Україні не ведуть статистику виїзду за кордон чоловіків 18-22 років, - ДПСУ. ДОКУМЕНТ

В Україні не ведуть статистику того, скільки чоловіків від 18 до 22 років виїхали за кордон під час воєнного стану після зняття Кабміном офіційних обмежень. 

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк з посиланням на відповідь від ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Хотів дізнатися у Держприкордонслужби скільки ж чоловіків 18-22 роки скористалося правом виїхати за кордон з моменту зняття обмежень. Виявляється ми навіть таку статистику не ведемо", - зазначив він.

ДПСУ не ведуть статистику виїзду за кордон чоловіків 18-22 років

Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

27 серпня на сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

У Держприкордонслужбі заявили, що чоловіків до 22 років включно вже почали випускати за кордон.

+6
Правильно роблять, не треба показувати що вся молодь втікає з краīни.
09.09.2025 15:39 Відповісти
+3
А для чого фіксувати черговий злочин Зе-влади !?
Працювати в караїні вже не будуть і служити не підуть - так палять резерв ЗСУ!
09.09.2025 15:44 Відповісти
+3
******* для себе ведуть - в голос ніхто нічого не скаже
09.09.2025 15:46 Відповісти
БРЕХНЯ!!!!
09.09.2025 15:39 Відповісти
Пророческое видео:

https://www.facebook.com/share/v/1FovSwzBv5/
09.09.2025 15:56 Відповісти
Правильно роблять, не треба показувати що вся молодь втікає з краīни.
09.09.2025 15:39 Відповісти
гадаю з цих хлопців ЄС зробить армію та пошле в Україну під своїм прапором в якісті гаранції безпеки
09.09.2025 16:11 Відповісти
А для чого фіксувати черговий злочин Зе-влади !?
Працювати в караїні вже не будуть і служити не підуть - так палять резерв ЗСУ!
09.09.2025 15:44 Відповісти
Люди - це не раби олігархів, вони будуть працювати в іншій країні, де їх цінують в якості працівника, а не в якості дешевої альтернативи бойовим дронам.
09.09.2025 16:17 Відповісти
******* для себе ведуть - в голос ніхто нічого не скаже
09.09.2025 15:46 Відповісти
А, ну правильно. Зачем огорчаться лишний раз.
09.09.2025 15:47 Відповісти
Раціонально не можливо пояснити рішення президента і уряду щодо "18-22". Замість того, щоб організувати військову підготовку цієї категорії громадян до захисту країни, влада здійснила подвійну диверсію - втрачено і солдатів, і молодих працівників в націонвльній економіці. Єдине, що може врятувати ситуацію, це те, що уряди країн-реципієнтів створять внутрішні умови для повернення малят 18-22 назад до України, не надаючи притулку з допомогою і робочі місця.
09.09.2025 15:49 Відповісти
Ніхто "малят" захищати твою дупу не поверне, але можеш волого помріяти😂 наступного року майже вся вони вже будуть студентами євровишів та працюватимуть в європейських ресторанах та кав'ярнях.
09.09.2025 15:58 Відповісти
Євровиші - не наші виші. Тупе бидло, яке не знає таблички множення, туди не вступить. Та й працювати аніжедєті теж не дуже хочуть. То ж більшість якраз і там будуть гульбенити по генделиках, грошей на підтримку повинно вистачити. З часом, проживши в суспільстві, де права і обов'язки, більшість схамениться і стане працювати. Але виші там їм не світять.
09.09.2025 16:10 Відповісти
Не хочу бажати твоїм малятам, щоб їм не надавали притулку і робочого місця. Просто сходи до дупи.
09.09.2025 16:01 Відповісти
А ти вважаєш що будь хто має право на роботу, безкоштовну їжу , якусь раскладушку у бараку, кішиневі гроші, будь де? Так візьми якогось безхатька до себе додому.
09.09.2025 16:21 Відповісти
У війні дронів потрібні якісні дрони, а не піхота.
09.09.2025 16:20 Відповісти
Зелетварі повністю ї@анулися.
09.09.2025 15:53 Відповісти
Странно да???
09.09.2025 16:03 Відповісти
09.09.2025 16:05 Відповісти
Як сказав один міністр ворожої країни "дебіли, ***..." Тепер 22 річні малята будуть працювати і платити податки в інших країнах. А Україна нехай і далі просить грошей у "партнерів".
09.09.2025 16:07 Відповісти
Долбоебы, ничего не поделаешь.
09.09.2025 16:09 Відповісти
09.09.2025 16:10 Відповісти
Ну статистику обычно открыто не ведут, когда показывать результат не хотят. Для ведения такой статистики необходимы исходные данные и 10 минут работы в Excel.
09.09.2025 16:14 Відповісти
Кому вона потрібна, у кожного своє життя
09.09.2025 16:22 Відповісти
 
 