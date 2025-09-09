В Україні не ведуть статистику виїзду за кордон чоловіків 18-22 років, - ДПСУ. ДОКУМЕНТ

В Україні не ведуть статистику того, скільки чоловіків від 18 до 22 років виїхали за кордон під час воєнного стану після зняття Кабміном офіційних обмежень.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк з посиланням на відповідь від ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Хотів дізнатися у Держприкордонслужби скільки ж чоловіків 18-22 роки скористалося правом виїхати за кордон з моменту зняття обмежень. Виявляється ми навіть таку статистику не ведемо", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після дозволу виїзду чоловікам 18-22 років пасажиропотік не зріс, - ДПСУ

Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

27 серпня на сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

У Держприкордонслужбі заявили, що чоловіків до 22 років включно вже почали випускати за кордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлення роспропаганди про масовий відтік 18-22 річних чоловіків з України – брехня, - ДПСУ