УКР
Новини Виїзд за кордон до 25 років
752 17

Після дозволу виїзду чоловікам 18-22 років пасажиропотік не зріс, - ДПСУ

виїзд,кордон,чоловіки

Державна прикордонна служба не фіксує збільшення пасажиропотоку на кордоні після набуття чинності норми про виїзд чоловіків віком 18-22 років.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з 28 серпня, коли почали діяти зміни до правил перетину, "суттєвого збільшення цієї категорії громадян не відбулося".

Він також наголосив, що останнім часом російська пропаганда поширює неправдиві твердження про нібито масовий виїзд українських чоловіків за кордон.

Демченко нагадав, що влітку пасажиропотік був вищим, але з 1 вересня традиційно знизився. Якщо у будні серпня кордон перетинали 125-135 тис. осіб, то зараз - близько 105-107 тис. на день. При цьому перевага залишається на в’їзд в Україну.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6383) кордон (4896)
+6
Тобто обмеження на виїзд можна знімати для усіх, інакше, навіщо вони існують, якщо ніхто не тікає.
05.09.2025 10:33 Відповісти
+3
Бо цих чоловіків демографічно не так багато. Але вони є. Це не є масово, погоджуюсь, але ця категорія вже помаленьку покидає країну зелених мрій.
05.09.2025 10:26 Відповісти
+2
Так для того, щоб вони безперешкодно виїхали треба зареєструватись в ТЦК, отримати приписне та т.і. А вони цього не хочуть робити.
05.09.2025 10:25 Відповісти
Приписне отримують ще зі шкільних років. Шановний, не треба драматизувати ситуацію. Є категорія громадян які бігають від воєнкомату, а переважна більшість нормально стоїть на обліку. Просто не треба було з людей дурників ліпити державі з самого початку
05.09.2025 10:46 Відповісти
З самого початку треба було випускати тільки жінок, дітей та літніх людей 60+. Є Конституція і її потрібно було виконувати. Факт агресії є? Є! Воєнний стан введений? Введений. Все! Під час війни всі повинні бути рівними. А влада робила деяких рівнішими. Та і суспільство отруєне кацапсячою пропагандою.
05.09.2025 10:52 Відповісти
Заспокойся... "Кого треба" - вже вивезли... Скоро визнають це рішення "протизаконним", і "закриють лавочку"...
05.09.2025 10:59 Відповісти
звісно віримо ))

речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону

Водночас спільний телемарафон має найвищий рівень висловленої недовіри - 30% не довіряють і 9% - скоріше не довіряють, 24% вагаються, 19% важко відповісти.
05.09.2025 10:26 Відповісти
Бо цих чоловіків демографічно не так багато. Але вони є. Це не є масово, погоджуюсь, але ця категорія вже помаленьку покидає країну зелених мрій.
05.09.2025 10:26 Відповісти
развод для лохов не сработал??
05.09.2025 10:27 Відповісти
Тобто обмеження на виїзд можна знімати для усіх, інакше, навіщо вони існують, якщо ніхто не тікає.
05.09.2025 10:33 Відповісти
Пасажиропотік - це всі вікові групи обох статей. По цьому показнику незрозуміло, скільки молодих чоловіків віком 18-22 років щодня виїжджають. Не треба нас дурити.
05.09.2025 10:33 Відповісти
"суттєвого збільшення цієї категорії громадян не відбулося" Джерело: https://censor.net/ua/n3572365
05.09.2025 10:36 Відповісти
І шо? Були вказані конкретні цифри? Ні. Вказали тільки загальний пасажиропотік і все.
05.09.2025 10:46 Відповісти
Ну так вони спочатку виїжджали, супровожуючи інвалідів 2-ї і 1-ї груп, тепер виїжджають самі. Тобто інвалідам виїжджати і повартатися без супроводу потреби нема, отже потвк мав би впасти наполовину, а потік не впав. 😊
05.09.2025 10:53 Відповісти
Не переживайте так, що от мовляв усі повтікають і не буде кому рідну землю боронити. Живого ресурсу тут ще вистачить на різні цілі, так що і на фронт можна брати, і випускати, все окей.
05.09.2025 10:39 Відповісти
Ну так якщо ніхто масово не тікає, то може для всіх кордони відкрити? Ну хіба під час мобілізації 2014-2016 та воєнного стану 2018 року всі в ЄС втекли через відкритий кордон?
05.09.2025 10:42 Відповісти
У моєму місті розпалася бригада по ремонту житла і будівництву. Декілька хлопців виїхали після дозволу. Їм було від 19 до 22 рокія. Виїхали одразу, бо не вірили, що це надовго. Тепер залишки бригади шукають підсобників, робота зупинилася. Знаю декілька випадків, коли теж одразу виїхало декілька хлопців, які працювали на промпідприємствах і мали бронь. Вони просто звільнилися, хоча мали хорошу зарплатню але виїхали у невідомість. Вік той самий. Тому не треба тут розказувати казки.
05.09.2025 10:48 Відповісти
Да просто народ через Тису уже привык.
05.09.2025 10:53 Відповісти
Дивно, що ДПСУ майже кожного дня виходить з цією новиною.
05.09.2025 11:13 Відповісти
 
 