Після дозволу виїзду чоловікам 18-22 років пасажиропотік не зріс, - ДПСУ

Державна прикордонна служба не фіксує збільшення пасажиропотоку на кордоні після набуття чинності норми про виїзд чоловіків віком 18-22 років.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з 28 серпня, коли почали діяти зміни до правил перетину, "суттєвого збільшення цієї категорії громадян не відбулося".

Він також наголосив, що останнім часом російська пропаганда поширює неправдиві твердження про нібито масовий виїзд українських чоловіків за кордон.

Демченко нагадав, що влітку пасажиропотік був вищим, але з 1 вересня традиційно знизився. Якщо у будні серпня кордон перетинали 125-135 тис. осіб, то зараз - близько 105-107 тис. на день. При цьому перевага залишається на в’їзд в Україну.

