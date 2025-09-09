В Украине не ведут статистику выезда за границу мужчин 18-22 лет, - ГПСУ. ДОКУМЕНТ
В Украине не ведут статистику того, сколько мужчин от 18 до 22 лет выехали за границу во время военного положения после снятия Кабмином официальных ограничений.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк со ссылкой на ответ от ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Хотел узнать у Госпогранслужбы сколько же мужчин 18-22 года воспользовалось правом выехать за границу с момента снятия ограничений. Оказывается мы даже такую статистику не ведем", - отметил он.
Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.
27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.
В Госпогранслужбе заявили, что мужчин до 22 лет включительно уже начали выпускать за границу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/share/v/1FovSwzBv5/
Працювати в караїні вже не будуть і служити не підуть - так палять резерв ЗСУ!
"Вставай проклятьем заклеймленный"?
Согласно марксизму, эксплуатация работников - это безвозмездное присвоение владельцами средств производства прибавочной стоимости, созданной наемными рабочими. Рабочий получает заработную плату, эквивалентную стоимости его рабочей силы (затратам на поддержание его жизни и работоспособности), но в процессе труда создает стоимость, которая превышает эту плату, образуя прибавочную стоимость. Эта прибавочная стоимость присваивается капиталистом и является источником прибыли, ренты и процентов, что и составляет суть экономической эксплуатации, по Марксу.
Стоимость рабочей силы определяется затратами на поддержание жизни рабочего и его семьи (жилище, питание, образование), а не стоимостью его полного труда.
Якщо дрони знищили ворога, то у піхоти не буде взагалі роботи.