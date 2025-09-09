В Украине не ведут статистику выезда за границу мужчин 18-22 лет, - ГПСУ. ДОКУМЕНТ

В Украине не ведут статистику того, сколько мужчин от 18 до 22 лет выехали за границу во время военного положения после снятия Кабмином официальных ограничений.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк со ссылкой на ответ от ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Хотел узнать у Госпогранслужбы сколько же мужчин 18-22 года воспользовалось правом выехать за границу с момента снятия ограничений. Оказывается мы даже такую статистику не ведем", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После разрешения выезда мужчинам 18-22 лет пассажиропоток не вырос, - ГПСУ

Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.

27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.

В Госпогранслужбе заявили, что мужчин до 22 лет включительно уже начали выпускать за границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщения роспропаганды о массовом оттоке 18-22 летних мужчин из Украины - ложь, - ГПСУ