РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9135 посетителей онлайн
Новости Выезд за границу до 25 лет
1 821 29

В Украине не ведут статистику выезда за границу мужчин 18-22 лет, - ГПСУ. ДОКУМЕНТ

В Украине не ведут статистику того, сколько мужчин от 18 до 22 лет выехали за границу во время военного положения после снятия Кабмином официальных ограничений.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк со ссылкой на ответ от ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Хотел узнать у Госпогранслужбы сколько же мужчин 18-22 года воспользовалось правом выехать за границу с момента снятия ограничений. Оказывается мы даже такую статистику не ведем", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После разрешения выезда мужчинам 18-22 лет пассажиропоток не вырос, - ГПСУ

ГПСУ не ведет статистику выезда за границу мужчин 18-22 лет

Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.

27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.

В Госпогранслужбе заявили, что мужчин до 22 лет включительно уже начали выпускать за границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщения роспропаганды о массовом оттоке 18-22 летних мужчин из Украины - ложь, - ГПСУ

Автор: 

Госпогранслужба (6822) граница (5358) мужчины (151) Железняк Ярослав (467)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Правильно роблять, не треба показувати що вся молодь втікає з краīни.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:39 Ответить
+6
Раціонально не можливо пояснити рішення президента і уряду щодо "18-22". Замість того, щоб організувати військову підготовку цієї категорії громадян до захисту країни, влада здійснила подвійну диверсію - втрачено і солдатів, і молодих працівників в націонвльній економіці. Єдине, що може врятувати ситуацію, це те, що уряди країн-реципієнтів створять внутрішні умови для повернення малят 18-22 назад до України, не надаючи притулку з допомогою і робочі місця.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:49 Ответить
+4
А для чого фіксувати черговий злочин Зе-влади !?
Працювати в караїні вже не будуть і служити не підуть - так палять резерв ЗСУ!
показать весь комментарий
09.09.2025 15:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
БРЕХНЯ!!!!
показать весь комментарий
09.09.2025 15:39 Ответить
Пророческое видео:

https://www.facebook.com/share/v/1FovSwzBv5/
показать весь комментарий
09.09.2025 15:56 Ответить
Правильно роблять, не треба показувати що вся молодь втікає з краīни.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:39 Ответить
гадаю з цих хлопців ЄС зробить армію та пошле в Україну під своїм прапором в якісті гаранції безпеки
показать весь комментарий
09.09.2025 16:11 Ответить
З цих хлопцiв ЄС зробить гарних фахівцiв в рiзних галузях, платникiв податкiв та свiжа кров для нацiī, - але не для Украīни а для краīн яки нададуть īм прихисток. А aрмiю складатимуть з тих хто лишився в Украīнi.
показать весь комментарий
09.09.2025 16:46 Ответить
А для чого фіксувати черговий злочин Зе-влади !?
Працювати в караїні вже не будуть і служити не підуть - так палять резерв ЗСУ!
показать весь комментарий
09.09.2025 15:44 Ответить
Люди - це не раби олігархів, вони будуть працювати в іншій країні, де їх цінують в якості працівника, а не в якості дешевої альтернативи бойовим дронам.
показать весь комментарий
09.09.2025 16:17 Ответить
будуть працювати в іншій країні, де їх цінують в якості працівника

"Вставай проклятьем заклеймленный"?

Согласно марксизму, эксплуатация работников - это безвозмездное присвоение владельцами средств производства прибавочной стоимости, созданной наемными рабочими. Рабочий получает заработную плату, эквивалентную стоимости его рабочей силы (затратам на поддержание его жизни и работоспособности), но в процессе труда создает стоимость, которая превышает эту плату, образуя прибавочную стоимость. Эта прибавочная стоимость присваивается капиталистом и является источником прибыли, ренты и процентов, что и составляет суть экономической эксплуатации, по Марксу.

Стоимость рабочей силы определяется затратами на поддержание жизни рабочего и его семьи (жилище, питание, образование), а не стоимостью его полного труда.
показать весь комментарий
09.09.2025 16:30 Ответить
******* для себе ведуть - в голос ніхто нічого не скаже
показать весь комментарий
09.09.2025 15:46 Ответить
А, ну правильно. Зачем огорчаться лишний раз.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:47 Ответить
Раціонально не можливо пояснити рішення президента і уряду щодо "18-22". Замість того, щоб організувати військову підготовку цієї категорії громадян до захисту країни, влада здійснила подвійну диверсію - втрачено і солдатів, і молодих працівників в націонвльній економіці. Єдине, що може врятувати ситуацію, це те, що уряди країн-реципієнтів створять внутрішні умови для повернення малят 18-22 назад до України, не надаючи притулку з допомогою і робочі місця.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:49 Ответить
Ніхто "малят" захищати твою дупу не поверне, але можеш волого помріяти😂 наступного року майже вся вони вже будуть студентами євровишів та працюватимуть в європейських ресторанах та кав'ярнях.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:58 Ответить
Євровиші - не наші виші. Тупе бидло, яке не знає таблички множення, туди не вступить. Та й працювати аніжедєті теж не дуже хочуть. То ж більшість якраз і там будуть гульбенити по генделиках, грошей на підтримку повинно вистачити. З часом, проживши в суспільстві, де права і обов'язки, більшість схамениться і стане працювати. Але виші там їм не світять.
показать весь комментарий
09.09.2025 16:10 Ответить
Не хочу бажати твоїм малятам, щоб їм не надавали притулку і робочого місця. Просто сходи до дупи.
показать весь комментарий
09.09.2025 16:01 Ответить
А ти вважаєш що будь хто має право на роботу, безкоштовну їжу , якусь раскладушку у бараку, кішиневі гроші, будь де? Так візьми якогось безхатька до себе додому.
показать весь комментарий
09.09.2025 16:21 Ответить
У війні дронів потрібні якісні дрони, а не піхота.
показать весь комментарий
09.09.2025 16:20 Ответить
В окопах сидеть и села захватывать и удерживать тоже будут дроны? Привет кстати передавай своим кацапам, поздравляю со сменой американского флажка на украинский.
показать весь комментарий
09.09.2025 16:26 Ответить
У цьому і проблема піхоти - вони можуть лише, як щурі, ховатися від дронів в окопі. Ефективно протистояти дронам піхота не може.

Якщо дрони знищили ворога, то у піхоти не буде взагалі роботи.
показать весь комментарий
09.09.2025 16:34 Ответить
Зелетварі повністю ї@анулися.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:53 Ответить
Странно да???
показать весь комментарий
09.09.2025 16:03 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2025 16:05 Ответить
Як сказав один міністр ворожої країни "дебіли, ***..." Тепер 22 річні малята будуть працювати і платити податки в інших країнах. А Україна нехай і далі просить грошей у "партнерів".
показать весь комментарий
09.09.2025 16:07 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2025 16:10 Ответить
Ну статистику обычно открыто не ведут, когда показывать результат не хотят. Для ведения такой статистики необходимы исходные данные и 10 минут работы в Excel.
показать весь комментарий
09.09.2025 16:14 Ответить
Кому вона потрібна, у кожного своє життя
показать весь комментарий
09.09.2025 16:22 Ответить
І залишаться тільки пенсіонери, поліція, суди, прокуратура і тцкашники.
показать весь комментарий
09.09.2025 17:26 Ответить
 
 