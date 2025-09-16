РУС
Неизвестны случаи, когда спортсмены в возрасте 18-22 лет покидали Украину после изменения законодательства, - Гутцайт

Гутцайт рассказал о выезде спортсменов 18-22 лет из Украины

После того как Кабинет Министров издал постановление о разрешении на выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, украинские спортсмены в этой категории не выезжают из страны на постоянное проживание.

Об этом президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт сказал в комментарии Новини.LIVE, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что не знает о случаях, когда молодые спортсмены выезжали из Украины и оставались за рубежом после изменения законодательства.

В то же время Гутцайт отметил, что некоторые из них уже проживали за рубежом, готовятся там к соревнованиям и продолжают представлять Украину на международной арене.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После разрешения выезда мужчинам 18-22 лет пассажиропоток не вырос, - ГПСУ

Как сообщалось, в Госпогранслужбе Украины ранее заявили, что не ведут статистику того, сколько мужчин от 18 до 22 лет выехали за границу во время военного положения после снятия Кабмином официальных ограничений.

Напомним, с 28 августа мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно начали выпускать за границу. Соответствующие изменения в свое постановление Кабмин принял 26 августа во исполнение поручения президента Владимира Зеленского.

Автор: 

Топ комментарии
+4
Зате відомі випадки коли спортсмени не повертались зі зборів чи матчів. І взагалі, по яким законам спортсмени можуть їхати грати в іноземних клубах (окрім загальних), і чому таких можливостей немає в звичайних людей?
16.09.2025 21:17 Ответить
+3
Як повідомлялося, у Держприкордонслужбі України раніше заявили, що не ведуть статистику того, скільки чоловіків від 18 до 22 років виїхали за кордон під час воєнного стану після зняття Кабміном офіційних обмежень. "зезрадники" заборонили вести статиску.котра їх буде звинувачувати...
16.09.2025 21:08 Ответить
+3
чому раптом помилка ті хто зверху зовсім не дурні
в ЄС треба робітників і свіжий генофонд
16.09.2025 21:54 Ответить
Хіба це виправдовує державну зраду заради піару?
16.09.2025 21:07 Ответить
Гутцайт обізвався! Він ще в Україні?
16.09.2025 21:08 Ответить
Gut zeit добрий час німецькою
а українці в уряді є
чи ми вже в Німеччині живемо так ні зп ні пенісії чомусь не німецькі
16.09.2025 21:53 Ответить
16.09.2025 21:08 Ответить
В Тел-канале каком то проскочила цифра, сколько в Польшу заехало в первые две недели. 6100 чел пересекли границу в возрасте 18-22, мужчины украинцы. Само собой процесс идёт. Как минимум столько же пусть в другие страны пограничные с нами. Эти уезжают навсегда. Уверен. Ошибка и глобальная это для страны. Есть уже инфа и другая по ВУЗам, есть поступившие на факультеты разные одни девушки, ни одного юноши нет в группе 1-курсников.
16.09.2025 21:51 Ответить
чому раптом помилка ті хто зверху зовсім не дурні
в ЄС треба робітників і свіжий генофонд
16.09.2025 21:54 Ответить
те ж саме і в цапії найрозумніші тікають найхоробріші в землю а зостаються дурні і сцикуни як раз муслімам раби яких х йло вже ввіз 50 млн то очєвидно що х йло сам готує в поті яєць знищення расії
16.09.2025 21:56 Ответить
То что там в кацапии такое, ясно. Оно то к лучшему для нас. Пусть хоть в пропасть стрыбают и умки и недоумки---туда и дорога! А вот тут дома какой генофонд? Если в марте-апреле 22 г выехали миллионы молодых женщин и их детей. Та и мужчин много выскочило. А теперь вот эта возрастная группа поехала. Работать уже некому. Тут мнений много. Но всё таки не стоило потолок в 22 делать. Пусть до 20 лет. Ведь срочную то служили с 18 лет при совке и потом с 91 г тоже. Сложная тема это.
16.09.2025 22:05 Ответить
Это значит в Киеве не сидит человек к которому каждый день стекаются списки выехавших, а он по базам должен отсортировать молодежь?
Мы живем в середине 7-десятых прошлого века?
В Эксель забить условия поиска:
Показать в базе выехавших по году рождения. Два клика мышью и забить 4 цифры. Вся статистика в течении минутв
16.09.2025 22:29 Ответить
Кого можна рахувати спортсменом?
16.09.2025 21:14 Ответить
Не знає чи немає?
16.09.2025 21:16 Ответить
Зате відомі випадки коли спортсмени не повертались зі зборів чи матчів. І взагалі, по яким законам спортсмени можуть їхати грати в іноземних клубах (окрім загальних), і чому таких можливостей немає в звичайних людей?
16.09.2025 21:17 Ответить
Тому що ми живемо в реальному світі. А багато людей хочуть жити в фантазійному.
16.09.2025 21:19 Ответить
Це вони так мотивують звичайних людей займатись спортом )
16.09.2025 21:37 Ответить
В КНДР чиновники мабуть теж так виправдовуються щодо їх спортсменів.
16.09.2025 21:43 Ответить
🙈 🙉 🙊
16.09.2025 21:45 Ответить
Разве спортсмен не имел права выехать до этого закона??
16.09.2025 21:57 Ответить
а это никого ипать не должно гниды
16.09.2025 22:30 Ответить
Яка статистика 18-25 простої молоді ? Ці люди більше не повернуться. Вони приживуться у ЄС. Та ті будуть тіки радіти . Но гутцайту на це похєр. Йому аби ляпнути.
16.09.2025 22:43 Ответить
 
 