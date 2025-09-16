Неизвестны случаи, когда спортсмены в возрасте 18-22 лет покидали Украину после изменения законодательства, - Гутцайт
После того как Кабинет Министров издал постановление о разрешении на выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, украинские спортсмены в этой категории не выезжают из страны на постоянное проживание.
Об этом президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт сказал в комментарии Новини.LIVE, информирует Цензор.НЕТ.
Он заявил, что не знает о случаях, когда молодые спортсмены выезжали из Украины и оставались за рубежом после изменения законодательства.
В то же время Гутцайт отметил, что некоторые из них уже проживали за рубежом, готовятся там к соревнованиям и продолжают представлять Украину на международной арене.
Как сообщалось, в Госпогранслужбе Украины ранее заявили, что не ведут статистику того, сколько мужчин от 18 до 22 лет выехали за границу во время военного положения после снятия Кабмином официальных ограничений.
Напомним, с 28 августа мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно начали выпускать за границу. Соответствующие изменения в свое постановление Кабмин принял 26 августа во исполнение поручения президента Владимира Зеленского.
а українці в уряді є
чи ми вже в Німеччині живемо так ні зп ні пенісії чомусь не німецькі
в ЄС треба робітників і свіжий генофонд
Мы живем в середине 7-десятых прошлого века?
В Эксель забить условия поиска:
Показать в базе выехавших по году рождения. Два клика мышью и забить 4 цифры. Вся статистика в течении минутв