Неизвестны случаи, когда спортсмены в возрасте 18-22 лет покидали Украину после изменения законодательства, - Гутцайт

После того как Кабинет Министров издал постановление о разрешении на выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, украинские спортсмены в этой категории не выезжают из страны на постоянное проживание.

Об этом президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт сказал в комментарии Новини.LIVE, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что не знает о случаях, когда молодые спортсмены выезжали из Украины и оставались за рубежом после изменения законодательства.

В то же время Гутцайт отметил, что некоторые из них уже проживали за рубежом, готовятся там к соревнованиям и продолжают представлять Украину на международной арене.

Как сообщалось, в Госпогранслужбе Украины ранее заявили, что не ведут статистику того, сколько мужчин от 18 до 22 лет выехали за границу во время военного положения после снятия Кабмином официальных ограничений.

Напомним, с 28 августа мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно начали выпускать за границу. Соответствующие изменения в свое постановление Кабмин принял 26 августа во исполнение поручения президента Владимира Зеленского.