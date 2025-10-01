Разрешение на выезд мужчин до 22 лет за границу вызывает дисбаланс на рынке труда, - "слуга народа" Вениславский
Постановление Кабмина, которое позволяет украинским мужчинам в возрасте до 22 лет выезжать за границу во время военного положения рассчитано на долговременный эффект. Однако сейчас возникает дисбаланс на рынке труда.
Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С точки зрения потребностей экономики, мы должны закладывать основу для восстановления нашей страны в послевоенное время, и те молодые люди, которые получают образование и опыт за рубежом, вернутся и будут восстанавливать государство", - отметил он.
По его мнению, выезд ребят в возрасте 18-22 лет не имеет большого влияния на экономику.
По словам Вениславского, ситуативно возникают дисбалансы, "когда предприниматели жалуются, что часть их работников уволилась и уехала".
Нардеп заявил, что на процесс мобилизации разрешение на выезд за границу этим категориям населения не влияет.
"Целесообразность таких решений будем видеть через год. Постановление рассчитано на долговременный эффект", - добавил он.
Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.
27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.
В Госпогранслужбе заявили, что мужчин до 22 лет включительно уже начали выпускать за границу.
Так піднімайте планку до 24 років.
Умеров з РНБОУ, зрозуміле діло, нерухомістю заклопотаний був у Філадельфії США, теж не близький Світ, та й бюрократія США щодо таких грошей, звідки, умови …
А щодо Особливо періоду та московської війни в Україні, з 2014 року, ніяка голова на посадах в Урядовому кварталі, навіть не подумала про https://zakon.rada.gov.ua/go/607-2014-%D0%BF Про затвердження структури військового резерву ...https://zakon.rada.gov.ua › ...
12 лист. 2014 р. - Мобілізаційний людський резерв включає військовозобов'язаних, які призначені для комплектування вищих військових навчальних закладів, навчальни ...
Все правильно за місяць два всі не виїдуть а в довгостроковій перспективі ми будем мати дуже великі проблеми
А в післявоєнний час просто навезти бангладешців.