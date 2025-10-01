РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8927 посетителей онлайн
Новости рынок труда Выезд за границу до 25 лет
1 654 22

Разрешение на выезд мужчин до 22 лет за границу вызывает дисбаланс на рынке труда, - "слуга народа" Вениславский

Разрешение молодежи на выезд за границу: есть ли дисбаланс на рынке труда

Постановление Кабмина, которое позволяет украинским мужчинам в возрасте до 22 лет выезжать за границу во время военного положения рассчитано на долговременный эффект. Однако сейчас возникает дисбаланс на рынке труда.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С точки зрения потребностей экономики, мы должны закладывать основу для восстановления нашей страны в послевоенное время, и те молодые люди, которые получают образование и опыт за рубежом, вернутся и будут восстанавливать государство", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разрешение на выезд молодежи за границу точно не приведет к оттоку мужчин из страны, - "слуга народа" Вениславский

По его мнению, выезд ребят в возрасте 18-22 лет не имеет большого влияния на экономику.

По словам Вениславского, ситуативно возникают дисбалансы, "когда предприниматели жалуются, что часть их работников уволилась и уехала".

Нардеп заявил, что на процесс мобилизации разрешение на выезд за границу этим категориям населения не влияет.

"Целесообразность таких решений будем видеть через год. Постановление рассчитано на долговременный эффект", - добавил он.

Читайте также: Почти 40 тыс. украинских мужчин в возрасте 18-22 года въехали в Польшу с 28 августа, - польские пограничники

Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.

27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.

В Госпогранслужбе заявили, что мужчин до 22 лет включительно уже начали выпускать за границу.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

граница (5383) молодежь (249) труд (107) мужчины (156) Вениславский Федор (283)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Ну зато протестов с картонками нет. Выборы Выборы. Депутаты пидо…
показать весь комментарий
01.10.2025 17:44 Ответить
+6
Який дебіл вірить що ця молодь поїхала за кордон вчитись? Напевне тей же самий дебіл який вірить що колись після війни вони повернуться або проголосують на виборах
показать весь комментарий
01.10.2025 17:48 Ответить
+5
Дограємося ми з цією лояльністю до малят 18-22 рочків. Провал в економіці і проблема підготовки захисників на майбутні роки. За кордоном ця категорія як була безпорадною щодо військової справи, так і залишиться. А можна ж було до 25 років навчити сотні тисяч молодиків використовувати зброю та гартувати тіло і душу. Усе робиться для формування суспільного класу ухилянтів.
показать весь комментарий
01.10.2025 17:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну зато протестов с картонками нет. Выборы Выборы. Депутаты пидо…
показать весь комментарий
01.10.2025 17:44 Ответить
Нехай платять нормальні гроші, а тоді охочі знайдуться. Звикли херню платити пацанятам.
показать весь комментарий
01.10.2025 17:45 Ответить
Дебіли блд притрушені...
показать весь комментарий
01.10.2025 17:45 Ответить
ЦЕ ЗАЯВА ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАННЯ ВІД МОСКОВСКИХ ХАЗЯЇВ?
показать весь комментарий
01.10.2025 17:47 Ответить
На його думку, виїзд хлопців у віці 18-22 років не має великого впливу на економіку. Джерело: https://censor.net/ua/n3577261

Так піднімайте планку до 24 років.
показать весь комментарий
01.10.2025 17:47 Ответить
До 100)
показать весь комментарий
01.10.2025 17:58 Ответить
Який дебіл вірить що ця молодь поїхала за кордон вчитись? Напевне тей же самий дебіл який вірить що колись після війни вони повернуться або проголосують на виборах
показать весь комментарий
01.10.2025 17:48 Ответить
та це він мабуть статистику виїзду по даній категорії, від погранців по інший бік "зеленого занавісу" подививсь. зі сторони "зеленого занавісу" - всё ж путём! і навіть 75% всих виїхавших, просто мріють повернутись в зад, знову під владу офісного, й класти тротуарну плитку за 200 євро в місяць, в любий сезон, в любу погоду, під пильним надзором тцк! причому, статистика про процент - 75%, з іншого боку, тут абсолютно співпадає. тільки з точністю "до навпаки". це на сьогодні процент всих біженців які не бажають повертатись, навіть після закінчення війни! по моніторінгам іншої сторони ))
показать весь комментарий
01.10.2025 17:49 Ответить
Дограємося ми з цією лояльністю до малят 18-22 рочків. Провал в економіці і проблема підготовки захисників на майбутні роки. За кордоном ця категорія як була безпорадною щодо військової справи, так і залишиться. А можна ж було до 25 років навчити сотні тисяч молодиків використовувати зброю та гартувати тіло і душу. Усе робиться для формування суспільного класу ухилянтів.
показать весь комментарий
01.10.2025 17:49 Ответить
Ну, а якже готували та приймали, таке недолуге рішення, без врахування цього критерію у КМУ та ВРУ (держсекретарі КМУ і фахова експертиза міністерств, Секретаріату КМУ, Комітетів ВРУ,….)!
Умеров з РНБОУ, зрозуміле діло, нерухомістю заклопотаний був у Філадельфії США, теж не близький Світ, та й бюрократія США щодо таких грошей, звідки, умови …
А щодо Особливо періоду та московської війни в Україні, з 2014 року, ніяка голова на посадах в Урядовому кварталі, навіть не подумала про https://zakon.rada.gov.ua/go/607-2014-%D0%BF Про затвердження структури військового резерву ...https://zakon.rada.gov.ua › ...
12 лист. 2014 р. - Мобілізаційний людський резерв включає військовозобов'язаних, які призначені для комплектування вищих військових навчальних закладів, навчальни ...
показать весь комментарий
01.10.2025 17:50 Ответить
Про що воно меле? Все ж не просто так вирішили. Була створена комісія з компетентних спеців, які все прорахували, звіт надали прямо Зеленскому. Він уважно вивчив, перевірив розрахунки, осмислив ризики, і прийняв рішення. І всі в це вірять! не так?
показать весь комментарий
01.10.2025 17:51 Ответить
Постанова Кабміну, яка дозволяє українським чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану розрахована на довготривалий ефект. Джерело: https://censor.net/ua/n3577261
Все правильно за місяць два всі не виїдуть а в довгостроковій перспективі ми будем мати дуже великі проблеми
показать весь комментарий
01.10.2025 17:52 Ответить
Аби не було дисбалансу на ринку праці, треба створити новий орган - Територіальний Центр Кар'єри. Його представники можуть їздити по вулицях в спеціальному багатомісному транспорті, перевіряти трудові книжки й оповіщувати безробітних про вакансії, а бажаючих працевлаштуватися одразу везти на оформлення документів.

А в післявоєнний час просто навезти бангладешців.
показать весь комментарий
01.10.2025 17:55 Ответить
А ви, придурки зелені, чим думали?
показать весь комментарий
01.10.2025 17:57 Ответить
черговий маланець; тепер уже за заборону виїзду, довбане зелене шапіто
показать весь комментарий
01.10.2025 17:58 Ответить
Экономисты хреновы! Даешь дидам 55+ разрешение выезжать. Они все равно там не останутся. У кого то здесь есть что терять, а те кто ничего не имеет в Украине и там нахрен не нужны, покатаются и вернуться, зато укрзализниця в плюсах! Билет туда и обратно пол пенсии стоит, а у кого и всю) Заработок для УЗ )
показать весь комментарий
01.10.2025 17:58 Ответить
Одне очевидно - той, хто це придумав і зробив, діяв не в українських інтересах. Що стосується "довготстрокової перспективи", то ця перспектива похмура. Чим далі - тим більша шкода для української нації. Оскільки пустота не може бути пустотою довго, місце світлошкірих християн займуть смагляві мусульмани, чи індуїсти.
показать весь комментарий
01.10.2025 17:59 Ответить
Сракобородько докерувався... Ну що, зєбоби, хочпоржьом?
показать весь комментарий
01.10.2025 18:07 Ответить
Відкривайте для всіх. А ринок навезе бангладежців
показать весь комментарий
01.10.2025 18:17 Ответить
...дак!
показать весь комментарий
01.10.2025 18:19 Ответить
при владі-довбойоби
показать весь комментарий
01.10.2025 18:40 Ответить
 
 