Почти 100 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали из Украины за последние два месяца, - The Telegraph

Почти 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет покинули Украину после того, как были ослаблены правила выезда.

Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Сколько украинцев пересекли границу Польши?

По данным польской пограничной службы, с конца августа границу Польши пересекли 99 000 украинцев в возрасте от 18 до 22 лет.

"Для сравнения, вся британская армия насчитывает около 70 000 человек", - говорится в статье.

В период с января по конец августа в Польшу въехало около 45 300 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Однако в последующие два месяца их количество выросло более чем вдвое, достигнув показателя в 1600 человек в день.

Читайте также: В Германии фиксируют увеличение прибытия из Украины мужчин в возрасте 18-22 лет, - СМИ

Сколько украинцев прибыло в Германию?

В Германии количество украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, прибывающих еженедельно, к середине сентября резко возросло с 19 до более 1000.

По данным баварского информационного агентства BR24, в октябре эта цифра выросла до 1400-1800 в неделю.

С момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, военное положение запрещало выезд мужчинам в возрасте 18-60 лет. После трех лет борьбы президент Владимир Зеленский ввел новое правило, которое позволяет украинским мужчинам выезжать за границу до достижения 23 лет, пишет The Telegraph.

Предоставляя молодежи больше свободы выезда, власти хотели стимулировать их возвращение и добровольное вступление в ряды ВСУ позже.

Также ожидалось, что это поможет избежать вывоза семьями подростков за границу до их совершеннолетия, чтобы избежать призыва в будущем, пишет издание.

Однако изменение политики спровоцировало массовый отток молодых украинцев в Европу. Это произошло в момент, когда напряженность из-за миграционных процессов в ЕС и без того высока.

Читайте также: В Чехии удвоилось количество украинских беженцев

Выезд за границу мужчин до 25 лет

Ранее сообщалось о том, что польские пограничники в сентябре зафиксировали существенное увеличение количества украинцев в возрасте 18-22 лет, въехавших в Польшу, - более чем в 10 раз. По сравнению с августом, выросло также количество тех, кто выехал из Польши, - в 3,5 раза.

Также сообщалось о том, что с 28 августа по 19 сентября 2025 года на украинско-польской границе зарегистрировали почти 53 тысячи проверок украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Читайте также: В Польше и Германии растет напряжение из-за увеличения количества молодых украинцев после ослабления выезда из страны, - Politico