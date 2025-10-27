РУС
В Чехии удвоилось количество украинских беженцев

Украинские беженцы: рекордный прирост в Чехии

В течение последних месяцев значительно увеличилось количество украинских беженцев в Чехии.

По данным МВД страны, количество разрешений на временную защиту выросло более чем в два раза, достигнув рекордного значения.

Если до сентября власти выдавали в среднем по 1,5 тыс. таких разрешений в месяц, то через два месяца этот показатель подскочил до 3,1 тыс. Как пояснила пресс-секретарь МВД ЧР Гана Мала, основной причиной стало разрешение Киева, которое позволило молодым людям от 18 до 22 лет беспрепятственно выезжать из страны.

Всего за сентябрь был установлен рекорд года - выдано 13,5 тыс. разрешений. Общее количество украинских беженцев в Чехии приближается к 400 тыс., что является самым высоким показателем ЕС на душу населения.

Издание пришло к выводу, что, несмотря на смену власти, отношение к беженцам, работающим в Чехии, меняться не должно. Статус временной защиты, который действует до марта 2026 года, в ЕС уже планируют продлить.

Ранее сообщалось, что в Вене до конца 2025 года прекратит работу последний центр для украинских беженцев - Quartier Schlossberg. Этот центр рассчитан более 200 человек, с начала 2022 года через него прошли 9 тыс. жителей Украины.

Разрешение на выезд мужчинам от 18 до 22 лет

27 августа Кабинет министров Украины обнародовал постановление, которое позволило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Действие постановления началось 28 августа.

В то же время для определенных категорий ограничения остались в силе. Речь идет о тех, кто занимает должности в органах государственной власти или местного самоуправления - они, как и раньше, смогут выезжать только в командировки.

При пересечении границы мужчины 18-22 лет, как и другие категории, которым разрешен выезд из страны, обязаны иметь при себе не только загранпаспорт, но и военно-учетный документ (в бумажном или электронном виде). Документы необходимо предъявлять в пунктах пропуска по требованию работника ГПСУ.

Ситуация с украинскими беженцами в Европе

Германия наблюдает наплыв молодых мужчин из Украины в возрасте 18-22 года. По данным Министерства внутренних дел ФРГ, количество мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, ищущих убежища в Германии, выросло с 26 августа, после того, как Украина смягчила правила выезда для мужчин этой возрастной категории. Еженедельные прибытия с 8 сентября в среднем превышали 1000 человек. С 6 октября цифра составляла 1796 человек в неделю.

Польские пограничники в сентябре зафиксировали существенное увеличение количества украинцев в возрасте 18-22 лет, которые въехали в Польшу, - более чем в 10 раз. По сравнению с августом, выросло также количество тех, кто выехал из Польши, - в 3,5 раза. Поэтому с 28 августа по 28 сентября 2025 года из Украины в Польшу въехало более 56 тысяч наших граждан в возрасте 18-22 лет. Зато выехало из Польши в Украину более 19,2 тысячи.

