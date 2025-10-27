УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10451 відвідувач онлайн
Новини Виїзд за кордон до 25 років
1 125 9

У Чехії подвоїлася кількість українських біженців

Українські біженці: рекордний приріст у Чехії

Протягом останніх місяців значно збільшилася кількість українських біженців у Чехії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Novinky.

За даними МВС країни, кількість дозволів на тимчасовий захист виросла більш ніж у два рази, досягнувши рекордного значення.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Якщо до вересня влада видавала в середньому по 1,5 тис. таких дозволів на місяць, то через два місяці цей показник підскочив до 3,1 тис. Як пояснила прессекретар МВС ЧР Гана Мала, основною причиною став дозвіл Києва, який дозволив молодим людям від 18 до 22 років безперешкодно виїжджати з країни.

Загалом за вересень було встановлено рекорд року - видано 13,5 тис. дозволів. Загальна кількість українських біженців у Чехії наближається до 400 тис., що є найвищим показником ЄС на душу населення.

Видання дійшло висновку, що, попри зміну влади, ставлення до біженців, що працюють у Чехії, змінюватися не повинно. Статус тимчасового захисту, який діє до березня 2026 року, в ЄС уже планують продовжити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Австрії закривають останній центр приймання українських біженців

Раніше повідомлялося, що у Відні до кінця 2025 року припинить роботу останній центр для українських біженців – Quartier Schlossberg. Цей центр розрахований понад 200 осіб, з початку 2022 року через нього пройшли 9 тис. жителів України.

Дозвіл на виїзд чоловікам від 18 до 22 років

27 серпня Кабінет Міністрів України оприлюднив постанову, яка дозволила чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Дія постанови розпочалася 28 серпня.

Водночас для певних категорій обмеження залишилися чинними. Йдеться про тих, хто обіймає посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування - вони, як і раніше, зможуть виїжджати лише у відрядження.

Під час перетину кордону чоловіки 18-22 років, як і інші категорії, яким дозволений виїзд з країни, зобов'язані мати при собі не тільки закордонний паспорт, а й військово-обліковий документ (у паперовому або електронному вигляді). Документи необхідно пред'являти в пунктах пропуску на вимогу працівника ДПСУ.

Ситуація з українськими біженцями у Європі

Німеччина спостерігає наплив молодих чоловіків з України віком 18-22 роки. За даними Міністерства внутрішніх справ ФРН, кількість чоловіків віком від 18 до 22 років, які шукають притулку в Німеччині, зросла з 26 серпня, після того, як Україна пом’якшила правила виїзду для чоловіків цієї вікової категорії. Щотижневі прибуття з 8 вересня в середньому перевищували 1000 осіб. З 6 жовтня цифра становила 1796 людей на тиждень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 66% німців виступають проти соціальних виплат українцям, - опитування

Польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі, - у понад 10 разів. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза. Відтак з 28 серпня до 28 вересня 2025 року з України до Польщі в'їхало понад 56 тисяч наших громадян віком 18-22 років. Натомість виїхало з Польщі в Україну понад 19,2 тисячі.

Автор: 

біженці (2004) Чехія (1739)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звісно. Життя одне і кожна нормальна людина хоче нормально його прожити.
показати весь коментар
27.10.2025 10:43 Відповісти
Молодь тікає з краīни мрій, такий показник по всіх країнах Європи.
показати весь коментар
27.10.2025 11:18 Відповісти
Зеленьський, переживаючи, за рейтинги, утворивм диверсію проти України. Цей ставленик фсб, успішно лишив СОУ людських ресурсів, створивши катастрофу із наявністтю особового складу на полі бою.
показати весь коментар
27.10.2025 10:50 Відповісти
так 🤡 зеленський, агент фсб ,це не секрет,і він злякався молодіжної картоної революції...
показати весь коментар
27.10.2025 10:55 Відповісти
А НАШІ ПРИКОРДОННИКИ ВПЕРТО СТВЕРДЖУЮТЬ ЩО "АЖІОТАЖА НЕТ",
********** НАВМИСНО СКОРОТИВ МОБ.РЕСУС?
показати весь коментар
27.10.2025 11:00 Відповісти
так це та молодь яку випустив зеля! україгську економіку піднімати е потрібно! і воювати потрібно тільки дідам! хай піднімають економіку чехії
показати весь коментар
27.10.2025 11:01 Відповісти
О лохторат вислюка штурмует жизнь на шару и на шее у кого то. Сначала это " лишь бы поржать" выбрало себе подобного, потом пряталось, как их кумир у мамки под юбкой, теперь хочет сесть на шею другим. Вислюк планирует, что отправив их за границу, он сможет на заграничных участках фальсифицировать выборы в свою пользу. Не даром вместо дипломатов, послами ставят миньетчиц.
показати весь коментар
27.10.2025 11:01 Відповісти
Ну от якби пливли через Тису - кляті ухилянти, а так - виїхали і все! Пока, пока... Не влазячі в дискус, що життя одне, хіба це не диверсія Державного масштабу? Якими доводами це можна пояснити в Країні, що воює, де катастрофічно не хватає робочих рук і ЗСУ стікає кривавим потом?
показати весь коментар
27.10.2025 11:05 Відповісти
грошима
показати весь коментар
27.10.2025 11:07 Відповісти
 
 