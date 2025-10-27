У Чехії подвоїлася кількість українських біженців

Протягом останніх місяців значно збільшилася кількість українських біженців у Чехії.

За даними МВС країни, кількість дозволів на тимчасовий захист виросла більш ніж у два рази, досягнувши рекордного значення.

Якщо до вересня влада видавала в середньому по 1,5 тис. таких дозволів на місяць, то через два місяці цей показник підскочив до 3,1 тис. Як пояснила прессекретар МВС ЧР Гана Мала, основною причиною став дозвіл Києва, який дозволив молодим людям від 18 до 22 років безперешкодно виїжджати з країни.

Загалом за вересень було встановлено рекорд року - видано 13,5 тис. дозволів. Загальна кількість українських біженців у Чехії наближається до 400 тис., що є найвищим показником ЄС на душу населення.

Видання дійшло висновку, що, попри зміну влади, ставлення до біженців, що працюють у Чехії, змінюватися не повинно. Статус тимчасового захисту, який діє до березня 2026 року, в ЄС уже планують продовжити.

Раніше повідомлялося, що у Відні до кінця 2025 року припинить роботу останній центр для українських біженців – Quartier Schlossberg. Цей центр розрахований понад 200 осіб, з початку 2022 року через нього пройшли 9 тис. жителів України.

Дозвіл на виїзд чоловікам від 18 до 22 років

27 серпня Кабінет Міністрів України оприлюднив постанову, яка дозволила чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Дія постанови розпочалася 28 серпня.

Водночас для певних категорій обмеження залишилися чинними. Йдеться про тих, хто обіймає посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування - вони, як і раніше, зможуть виїжджати лише у відрядження.

Під час перетину кордону чоловіки 18-22 років, як і інші категорії, яким дозволений виїзд з країни, зобов'язані мати при собі не тільки закордонний паспорт, а й військово-обліковий документ (у паперовому або електронному вигляді). Документи необхідно пред'являти в пунктах пропуску на вимогу працівника ДПСУ.

Ситуація з українськими біженцями у Європі

Німеччина спостерігає наплив молодих чоловіків з України віком 18-22 роки. За даними Міністерства внутрішніх справ ФРН, кількість чоловіків віком від 18 до 22 років, які шукають притулку в Німеччині, зросла з 26 серпня, після того, як Україна пом’якшила правила виїзду для чоловіків цієї вікової категорії. Щотижневі прибуття з 8 вересня в середньому перевищували 1000 осіб. З 6 жовтня цифра становила 1796 людей на тиждень.

Польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі, - у понад 10 разів. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза. Відтак з 28 серпня до 28 вересня 2025 року з України до Польщі в'їхало понад 56 тисяч наших громадян віком 18-22 років. Натомість виїхало з Польщі в Україну понад 19,2 тисячі.